Суперпроекты СССР: грандиозны и заброшены

Эти объекты во времена Советского Союза были засекречены, и население узнало подробности о них лишь после того, как СССР не стало: прекратилось финансирование, изменились приоритеты, открылся доступ туда, куда раньше без звонка сверху попасть было невозможно.

Это самые настоящие колоссы: полигоны, города посреди моря и даже свой собственный коллайдер. Мы познакомим Вас с некоторыми из них.

РЛС «Дуга»

«Дуга» — радиолокационная станция для раннего предупреждения межконтинентальных ракетных ударов. Во всём Союзе было всего 3 такие станции (Припять, Комсомольск-на-Амуре и Николаев), они обеспечивали возможность обнаружения целей на расстоянии до 3 тыс. км. С помощью «Дуги» военные могли буквально заглянуть за горизонт и засечь запуск ракет еще на территории США.

Долгое время данный объект был окутан легендами: ходили слухи, что это центр по исследованию психотронного оружия. Опасаться было чего — когда система запускалась, то блокировала возможность использования коротковолнового диапазона во всём мире. Считается, что станция полностью демонтирована, но кто знает?

База подводных лодок в Балаклаве

Это сооружение в горе Таврос может укрыть 7 атомных подводных лодок и способно выдержать прямой удар атомной бомбы мощностью в 100 килотонн. На базе во время ядерной угрозы могли укрыться 3 тысячи человек, а ее общая площадь достигала 10 тыс. кв. м.

База была строго засекречена в советское время: когда ее строили, то грунт вывозили исключительно ночью и сбрасывали в открытое море. Все, кто работал на строительстве, подписали документ о неразглашении. Объект был закрыт в 1993 году и не охранялся, из-за чего подвергся разграблению мародерами. Сегодня в РФ обсуждают возможность восстановления базы.

Ускорительно-накопительный комплекс «Протон»

«Протон» — незавершенное строительство исследовательского института в Протвино, который предполагал создание отечественного коллайдера еще в 1983 году. Его основное кольцо имеет длину 21 километр, а сам тоннель, в котором собирались сталкивать протоны, расположен на глубине от 20 до 60 метров. Диаметр тоннеля внушительный — 5 метров.

Строительство заморозили в 1994 году из-за нехватки средств. Сегодня коллайдер остается в законсервированном состоянии, там поддерживается необходимая температура, работает вентиляция и освещение. Если доступ к БАК под Женевой будет закрыт, придется россиянам достроить этот.

Нефтяные камни

Так называется поселок городского типа на востоке Азербайджана, находящийся в Каспийском море. Он построен на металлических сваях, возведенных еще в 1949 году, когда советская власть массово разрабатывала морские нефтяные скважины. Городок полностью автономен, там есть вся жизненно важная инфраструктура.

Там до сих пор проживает около 2 тысяч человек, однако из-за низкой рентабельности половина скважин давно закрыта. Тем не менее Нефтяные Камни не заброшены, как многие другие города на воде. Кстати, протяженность улиц поселка по морю составляет 350 километров!

Семипалатинский испытательный полигон

Этот самый крупный полигон для ядерных испытаний во всём СССР расположен в Казахстане. Здесь хранилось и обслуживалось самое современное ядерное оружие. Первый взрыв был произведен в далеком 1949 году, эквивалент тротила составил 30 килотонн. С тех пор на полигоне испытали 473 заряда, 354 из них — под землей.

С 1996 по 2012 год в ходе совместной операции Казахстана, России и США, на полигоне захоронили около 200 кг плутония, который остался после испытаний. Этот гигантский объект никак не охраняется, на его территории живут люди и мирно пасется скот…