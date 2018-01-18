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Туруханский бунт

22:22. 18 января 2018 Просмотров - 166 Нет комментариев Опубликовал:


На выходных прочитал избранные произведения Якова Свердлова представляющие из себя сборник его выступлений в период с начала XX века до революции и состоящий из програмных статей, частных писем и записок времен ссылки в Туруханском крае, где он сидел до Революции как и Сталин.
На удивление интересная книга, причем не только программными выступлениями на митингах и в печати, но и прежде всего его частными наблюдениями, позволяющими посмотреть на Свердлова как на человека, который заслонен историческим бронзовым образом одного из главных большевистских вождей.
Среди бытовых заметок, запомнился материал про Туруханский бунт, дающий представление о том, где именно сидели Свердлов и Сталин. Настоящий анархический кровавый треш и угар приключился в 1908 году. Свердлов описывает его с позиций стороннего наблюдателя.



















http://padabum.com/d.php?id=33163 – скачать первый том

Еще можно отметить заочный спор с Львом Толстым, где Свердлов высмеивает наивные представления великого писателя об общественном устройстве.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1915, анархисты, большевики, история, российская империя, Свердлов, туруханский бунт
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