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Какой из кандитатов в Президенты может обогнать Путина и почему.

18:59. 17 января 2018 Просмотров - 265 Один комментарий Опубликовал:

"Антирейтинг" кандидатов в президенты России 2018

Кандидат на пост президента левого фронта - Павел Николаевич Грудинин появился в передачи радио Эхо Москвы. Ниже часть интервью:
 
И - интервьюер Ольга Журавлева.
 
Павел Грудинин: И я, кстати, не планировал быть кандидатом в президенты. Так вот получилось, что большое количество людей: левых сил, в том числе, людей которые патриотичны – «Национальный патриотический фронт» и многие другие – они вдруг решили, что я или моя деятельность абсолютно правильная и нужно её распространять на всю страну.
 
И меня выдвинули. Было много достойных людей. Помните, когда голосование шло по «Левому фронту», там же в первом туре Юрий Юрьевич Болдырев победил.

НПСР вообще 4 человек предложил. У КПРФ много достойных людей, конечно, сам Геннадий Андреевич Зюганов, Клычков, Афонин. Там много и молодёжи, и людей, которые имеют огромный опыт – Соболев. В общем, их действительно много. Просто получилось так, что я один из многих, я не единственный.

И: Но вы дали согласие на то, чтобы участвовать в этих праймериз.

Павел Грудинин: А если ты хочешь что-то изменить и всё время говоришь, что это нужно сделать, а потом к тебе приходят и говорят: «Ну, ты будешь?». Кстати, в праймериз чтоб вы знали, никто согласия не спрашивал. Удальцов Сергей в праймериз записал всех вообще политиков, не спрашивая у нас: «Да или нет». Просто так получилось, что я победил.

И: Понятно. По данным ВЦИОМ вы можете занять второе место на выборах, вот сейчас таковы результаты теперешнего опроса, свежего. У Путина – 73,8%, у вас – 7,2%, а на третьем месте Жириновский – 4,7%. Вот видите, уже Жириновского победили. Вы к этому готовы вообще, что всё может быть очень серьезно?

Павел Грудинин: ВЦИОМ не прав. Я могу победить и занять первое место. А ВЦИОМ – это государственная структура, которая сначала что-то там пишет, а потом подгоняет под этот результат. Я думаю, что ситуация совершенно друга.

Вы поймите, что это же борьба не только людей, а это борьба идеологий. Идеология в том, что бедных не должно быть в самой богатой стране мира, что люди должны жить достойно. Сейчас назвать жизнь наших людей достойной сложно, скажем так мягко.

Идеология о том, что эти бедные люди, которые едва сводят концы с концами придут и проголосуют за ту ситуацию, которая сложилась в нашей стране, по меньшей мере, мной не поддерживается.

А вот то, что если реальные будут, справедливые выборы, честные, о которых все так много говорят, но пока ещё в нынешней истории не видел. Если они произойдут, то мы реально, наша команда победит.

 

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Один комментарий»

  • 23 11
    Viktop 17 января 2018 в 19:40 Ссылка Пометить
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    Парадоксальность выборов в том,что предлагаемые модели развития общества не рабочие. Если бы Путин с Касьяновым запретили продажу акций предприятий лет на 10 произошел бы “экономический рывок”,как это произошло после ВОВ в Европе. При такой модели народ не разбогатеет.При повороте в левую сторону, как в гражданскую войну перекроют поставки продуктов. Модели с повышенным энтузиазмом к производствнной деятельности у коммунистов нет, Грудинин на перемены не пойдёт, это будет самоубийством для него. И так и так для страны будет плохо. И загнал страну в эту ситуацию всеми известный человек.

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