Сводки от ополчения Новороссии 16 января 2018

«Тут легче всего заработать, да и на „гражданке” такого адреналина не получишь», — такие шокирующие для каждого украинского «патриота» вещи рассказал в интервью боевик неонацистского батальона «Донбасс-Украина» с позывным «Малой».

«Добытчик» родом из Запорожья, до войны в этот город можно было добраться на автомобиле всего за два часа.

Батальон «Донбасс-Украина» сейчас входит в структуру Минобороны Украины и де-факто является частью вооруженных сил. Сейчас это формирование дислоцировано в районе Новолуганского, вблизи Светлодарска. Всю вторую половину 2017 года эти топонимы не сходили со страниц сводок, а район оставался одной из наиболее горячих точек по всей линии фронта.

«Дочке надо было операцию на почке делать повторную. Я один кормлю семью. Подписал контракт чисто из-за этого. Тут легче всего заработать и зарплата достойная», — говорит «Малой».

По словам боевика, у него двое детей: сын одиннадцати лет и почти двухлетняя дочь.

«Я пришел в 2015 году (воевать — прим. РВ) в июле, год отслужил и ушел на дембель. Попросился через два месяца на контракт, не хотели брать — по комиссии не прошел. Просидел практически год дома. Потом через знакомую сделал „комиссию” — теперь здоров, можно хоть в космос запускать», — хвастается боевик.

На самом деле, это прекрасная иллюстрация той социально-экономической ситуации, которая сложилась на Украине на сегодняшний день — работы нет, промышленно-производственный сектор разрушен. Искать «длинного рубля» за рубежом или идти в армию убийц — вот выбор современного украинца. Ну а государству, в свою очередь, такое положение вещей выгодно.

Вчера стреляли — было интересно

«Патриотизмом для меня даже не пахнет. Раньше было — да. Страна призвала — и пошел. Сейчас — просто по своей воле», — откровенничает он.

А дальше выясняется, что кроме денег назад на войну его поманил адреналин.

«После первого раза чувство адреналина осталось — на гражданке он не чувствуется, тяжело. Вчера стреляли — были интересно. На гражданке этого не получишь».

«Было такое: сижу дома, что-то делаю, а жена говорит: «Ты вроде дома, но не здесь», — заметно скучнеет лицом боевик.

«Ну, конечно, там же пацаны пооставались, переживаю, скучаю. «Ну, тогда ты недолго дома будешь», — смеясь, цитирует жену убийца детей и стариков Донбасса.

Пока боевик даёт интервью, где-то в Запорожье — его жена. Которая беспрепятственно отправила мужа «на заработки». С двухлетней дочерью женщина, наверняка, еще в декретном отпуске. Детей нужно одевать и кормить. Пусть даже это означает, что за 300 километров от её дома такие же двухлетние дети по-прежнему спускаются в подвалы своих домов, различая свист снарядов разных калибров. Дети Донбасса, которые не знают или не помнят жизни вне войны.

Безусловно, пример этого боевика не единичный: с большой долей уверенности можно утверждать, что так рассуждает подавляющее большинство тех, кто вернулся на контрактную службу.

«Патриотизмом здесь и не пахнет».

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