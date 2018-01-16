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Сводки от ополчения Новороссии 16 января 2018

16:16. 16 января 2018 Просмотров - 322 Нет комментариев Опубликовал:

ВАЖНО: Военный комиссариат ДНР прокомментировал информацию о мобилизации в Республике

ВАЖНО: Военный комиссариат ДНР прокомментировал информацию о мобилизации в Республике | Русская весна

Распространяемые в интернете слухи о готовящейся в ДНР мобилизации не соответствуют действительности, военкоматы проводят плановые мероприятия по проверке граждан, находящихся в запасе.

Об этом сегодня ДАН сообщил военный комиссар Республики Александр Мальковский.

«Повестки рассылаются для контрольного оповещения. Это штатная плановая процедура, мобилизации в Республике нет. Уточняются документы воинского учета, состояние здоровья граждан», — сказал Мальковский.

Он уточнил, что такая процедура проводится в ДНР ежегодно. Причем, до начала военных действий в Донбассе военкоматы также регулярно проверяли запасников.

Ранее ряд украинских СМИ распространили информацию о якобы  мобилизационных мероприятиях в Донецкой Народной Республике. В качестве доказательства журналисты приводят фотоснимки повесток в адрес жителей ДНР от территориальных отделов военного комиссариата.

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Сводка новостей: ДНР, ЛНР, Сирия, мир / 16.01.2018 Сводка

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Карта обстрелов. Обстановка в ЛНР за текущие сутки

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«Тут легче всего заработать, патриотизмом и не пахнет», — откровения боевика ВСУ с передовой (ФОТО, ВИДЕО)

«Тут легче всего заработать, патриотизмом и не пахнет», — откровения боевика ВСУ с передовой (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

«Тут легче всего заработать, да и на „гражданке” такого адреналина не получишь», — такие шокирующие для каждого украинского «патриота» вещи рассказал в интервью боевик неонацистского батальона «Донбасс-Украина» с позывным «Малой». 

«Добытчик» родом из Запорожья, до войны в этот город можно было добраться на автомобиле всего за два часа. 

Батальон «Донбасс-Украина» сейчас входит в структуру Минобороны Украины и де-факто является частью вооруженных сил. Сейчас это формирование дислоцировано в районе Новолуганского, вблизи Светлодарска. Всю вторую половину 2017 года эти топонимы не сходили со страниц сводок, а район оставался одной из наиболее горячих точек по всей линии фронта. 

«Дочке надо было операцию на почке делать повторную. Я один кормлю семью. Подписал контракт чисто из-за этого. Тут легче всего заработать и зарплата достойная», — говорит «Малой». 

По словам боевика, у него двое детей: сын одиннадцати лет и почти двухлетняя дочь. 

«Я пришел в 2015 году (воевать — прим. РВ) в июле, год отслужил и ушел на дембель. Попросился через два месяца на контракт, не хотели брать — по комиссии не прошел. Просидел практически год дома. Потом через знакомую сделал „комиссию” — теперь здоров, можно хоть в космос запускать», — хвастается боевик. 

На самом деле, это прекрасная иллюстрация той социально-экономической ситуации, которая сложилась на Украине на сегодняшний день — работы нет, промышленно-производственный сектор разрушен. Искать «длинного рубля» за рубежом или идти в армию убийц — вот выбор современного украинца. Ну а государству, в свою очередь, такое положение вещей выгодно. 

Вчера стреляли — было интересно 

«Патриотизмом для меня даже не пахнет. Раньше было — да. Страна призвала — и пошел. Сейчас — просто по своей воле», — откровенничает он. 

А дальше выясняется, что кроме денег назад на войну его поманил адреналин. 

«После первого раза чувство адреналина осталось — на гражданке он не чувствуется, тяжело. Вчера стреляли — были интересно. На гражданке этого не получишь». 

«Было такое: сижу дома, что-то делаю, а жена говорит: «Ты вроде дома, но не здесь», — заметно скучнеет лицом боевик. 

«Ну, конечно, там же пацаны пооставались, переживаю, скучаю. «Ну, тогда ты недолго дома будешь», — смеясь, цитирует жену убийца детей и стариков Донбасса. 

Пока боевик даёт интервью, где-то в Запорожье — его жена. Которая беспрепятственно отправила мужа «на заработки». С двухлетней дочерью женщина, наверняка, еще в декретном отпуске. Детей нужно одевать и кормить. Пусть даже это означает, что за 300 километров от её дома такие же двухлетние дети по-прежнему спускаются в подвалы своих домов, различая свист снарядов разных калибров. Дети Донбасса, которые не знают или не помнят жизни вне войны.

Безусловно, пример этого боевика не единичный: с большой долей уверенности можно утверждать, что так рассуждает подавляющее большинство тех, кто вернулся на контрактную службу. 

«Патриотизмом здесь и не пахнет».

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Боевики ВСУ стали чаще идти на провокационные обстрелы ДНР — Басурин

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Книга Памяти Донбасса: Кива Иван Иванович

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В ДНР за шпионаж осудили военнослужащего

В ДНР за шпионаж осудили военнослужащего | Русская весна

Военный Трибунал ДНР за шпионаж в пользу Украины осудил военнослужащего Вооруженных сил Республики.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Верховного Суда ДНР.

20 декабря 2017 года Военный Трибунал на правах палаты Верховного Суда Донецкой Народной Республики, рассмотрев в закрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению иностранного гражданина А., 1996 года рождения, уроженца Алчевска (ЛНР), в совершении преступления, предусмотренного ст. 321 УК Донецкой Народной Республики (Шпионаж), установил, что подсудимый А., являясь иностранным гражданином, в период военного положения, введенного Постановлением Совета Министров ДНР № 6–5 от 25 мая 2014 года, по заданию иностранной разведки собирал и передавал сведения для использования их против безопасности Донецкой Народной Республики.

В 2016 году А. был зачислен на службу в войсковую часть Министерства обороны Донецкой Народной Республики, заключив контракт сроком на три года.

Проходя службу в войсковой части, подсудимый А., действуя умышленно, незаконно, преследуя корыстные мотивы, с целью подрыва безопасности Донецкой Народной Республики и дальнейшего сотрудничества со спецслужбами Украины, а также получая от них денежное вознаграждение, неоднократно передавал представителям СБУ информацию о местах дислокации подразделений, количестве военной техники, вооружения и личного состава войсковой части, в которой проходил службу.

На основании изложенного Военный Трибунал Верховного Суда ДНР признал подсудимого А. виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 321 УК Донецкой Народной Республики, и назначил наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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