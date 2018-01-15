Будни ливийской демократии

Новости ливийской демократии. Уже более 6 лет ливийцы наслаждаются свободой от тирании "кровавого полковника Каддафи".Проклятый тиран не разрешал устраивать разборки на танках и тачанках в столичном аэропорту. Но оковы несвободы пали и свободные ливийцы устремившиемя в лоно западной цивилизации в очередной раз доказали, что свобода лучше чем несвобода.Две группировки борцов за свободу устроили разборку за аэропорт Митига, который использовался для международных рейсов после того, как прежний международный аэропорт был разрушен в 2014 году в ходе разборок других борцов за свободу.Как итог – несколько уничтоженных и поврежденных танков, сожженные тачанки, десятки убитых и раненых (официально 11 200х и 36 300х) и поврежденные авиалайнеры."Герой революции против Каддафи". Убит в ходе борьбы за демократию в отдельно взятом аэропорту.А ведь когда-то была вполне приличная страна.

Источник: colonelcassad.livejournal.com