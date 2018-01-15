Главная » Невероятное в мире

Будни ливийской демократии

22:14. 15 января 2018 Просмотров - 297 Нет комментариев Опубликовал:


Новости ливийской демократии. Уже более 6 лет ливийцы наслаждаются свободой от тирании "кровавого полковника Каддафи".
Проклятый тиран не разрешал устраивать разборки на танках и тачанках в столичном аэропорту. Но оковы несвободы пали и свободные ливийцы устремившиемя в лоно западной цивилизации в очередной раз доказали, что свобода лучше чем несвобода.
Две группировки борцов за свободу устроили разборку за аэропорт Митига, который использовался для международных рейсов после того, как прежний международный аэропорт был разрушен в 2014 году в ходе разборок других борцов за свободу.
Как итог – несколько уничтоженных и поврежденных танков, сожженные тачанки, десятки убитых и раненых (официально 11 200х и 36 300х) и поврежденные авиалайнеры.






































"Герой революции против Каддафи". Убит в ходе борьбы за демократию в отдельно взятом аэропорту.



А ведь когда-то была вполне приличная страна.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Каддафи, Ливия, триполи, фотографии
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Вассерман: "Я очень не завидую врагам Муаммара Каддафи"
...исламистов, в феврале провозглашённых бенгазийскими демократами, до завезенных из Афганистана ... месяцев авианалётов, так что зачищать ливийские города — включая Сирт — пришлось...не бесспорен. Все доказательства ливийского следа прошли столь сомнительным путём...
Пресс-конференция Лукашенко А.Г. для региональных СМИ РФ 07.10.2011
86 журналистов из 40 регионов России приняли участие в традиционном пресс–туре в Беларусь. Вчера в Национальной библиотеке они четыре часа общались с Президентом. Хотя это уже девятый по счету пресс–тур российских журналистов в нашу страну, мероприятие не...
Третья Мировая война началась давно–3
...животных и продуктов местного производства. Ливийское правительство уже заявило, что бомбардировка... все международные нормы. Новое Ливийское правительство выразило ноту протеста против... граждан или борьбы за установление демократии. Ей нужна была война. ...
Изборский клуб состоялся
В минувшие выходные состоялось одно весьма важное событие, которое весьма скромно  осветили средства массовой информации. Целая плеяда думающих патриотов собралась на псковской земле, в древнем русском городе Изборске, которому как раз исполнилось 1150 ...
Декрет об оружии
Декрет об оружии. Сообщение для русских людей о законности изготовления, покупки, хранения и ношения оружия. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас» - к ефесянам гл. 4 стих 29-31 … «И в том месте ...
Потери от "ельцинщины" превышают потери в Великой Отечественной войне
Эпоха Ельцина запомнилась, во-первых, тем предательством, которое было совершено нашей правящей элитой, и разрушением нашей страны, после чего начались пресловутые, как сейчас некоторые называют, "лихие 90-е". Это эпоха разрушения всего и вся, эпоха ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>