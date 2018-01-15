Будни ливийской демократии
22:14. 15 января 2018 Просмотров - 297 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Новости ливийской демократии. Уже более 6 лет ливийцы наслаждаются свободой от тирании "кровавого полковника Каддафи".
Проклятый тиран не разрешал устраивать разборки на танках и тачанках в столичном аэропорту. Но оковы несвободы пали и свободные ливийцы устремившиемя в лоно западной цивилизации в очередной раз доказали, что свобода лучше чем несвобода.
Две группировки борцов за свободу устроили разборку за аэропорт Митига, который использовался для международных рейсов после того, как прежний международный аэропорт был разрушен в 2014 году в ходе разборок других борцов за свободу.
Как итог – несколько уничтоженных и поврежденных танков, сожженные тачанки, десятки убитых и раненых (официально 11 200х и 36 300х) и поврежденные авиалайнеры.
"Герой революции против Каддафи". Убит в ходе борьбы за демократию в отдельно взятом аэропорту.
А ведь когда-то была вполне приличная страна.
Источник: colonelcassad.livejournal.com