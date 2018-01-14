Ложь на 20000% или Кому выгодны «вбросы» против народного президента Грудинина

Не успел Павел Грудинин получить удостоверение кандидата в Президенты России, как контролируемые режимом ресурсы, включая Жириновского, «вбросили» ложную информацию о «7,5 миллиардах», которую тролли тут же стали разносить по соцсетям...

Между тем, даже тщательно проверенные ЦИК данные это опровергают.

1. Согласно официально подтвержденной декларации доход Павла Николаевича за 6 лет работы составил 120 млн. рублей или около 20 млню рублей в годаю

2. На счетах у него было порядка 37 млн рублей, вложенных в иностранные банки в период с января по декабрь 2017 года – средства переводились для длительного лечения родственников. Для получения хоть какого-то дохода эти средства были переведены в 200 акций на общую сумму в 37 млн. руб.

3. Прокремлевские ресурсы цинично солгали, умножив общую сумму на 200 акций, некоторые - на 600 тем самым "увеличив активы" Павла Грудинина в 200 раз или на 20000 процентов., и соответственно на 60000 процентов.

4. После чего профессиональные тролли и бестолковые болтуны стали разноссить эту ложь по социальным сетям.

В чем была цель данного «вброса»? Перефразируя известную поговорку «про ложечки» – «примитивная ложь вскрыта, но заголовки в газетах остались»…

А вот как прокомментривал этот «вброс» сам Павел Грудинин: "Если бы у меня было 7,5 миллиардов, я бы построил медицинский центр, где все бесплатно лечились!"

Будьте бдительны, вцепившаяся мертвой хваткой в тело наше многострадальной России преступная власть воров и олигархов так просто сдаваться не намерена!