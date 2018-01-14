Ложь на 20000% или Кому выгодны «вбросы» против народного президента Грудинина
Между тем, даже тщательно проверенные ЦИК данные это опровергают.
1. Согласно официально подтвержденной декларации доход Павла Николаевича за 6 лет работы составил 120 млн. рублей или около 20 млню рублей в годаю
2. На счетах у него было порядка 37 млн рублей, вложенных в иностранные банки в период с января по декабрь 2017 года – средства переводились для длительного лечения родственников. Для получения хоть какого-то дохода эти средства были переведены в 200 акций на общую сумму в 37 млн. руб.
3. Прокремлевские ресурсы цинично солгали, умножив общую сумму на 200 акций, некоторые - на 600 тем самым "увеличив активы" Павла Грудинина в 200 раз или на 20000 процентов., и соответственно на 60000 процентов.
4. После чего профессиональные тролли и бестолковые болтуны стали разноссить эту ложь по социальным сетям.
В чем была цель данного «вброса»? Перефразируя известную поговорку «про ложечки» – «примитивная ложь вскрыта, но заголовки в газетах остались»…
А вот как прокомментривал этот «вброс» сам Павел Грудинин: "Если бы у меня было 7,5 миллиардов, я бы построил медицинский центр, где все бесплатно лечились!"
Будьте бдительны, вцепившаяся мертвой хваткой в тело наше многострадальной России преступная власть воров и олигархов так просто сдаваться не намерена!
https://pdsnpsr.ru/
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Коммунистам, как врагам народа развалившим ВЕЛИКУЮ СТРАНУ, может быть только одна дорога. В Сибири снег ломиком подметать. Вы ещё за предателей Хрущёва и Горбачёва не рассчитались.
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ОНИ так бояться….Скажу по-уличному(простите уж культурные люди)ОНИ “прое.али вспышку”.Выиграет Грудинин или нет-уже пол дела сделано.Народ увидел шанс.Путин или Навальный…Так же все раньше было.Собчак нам,как юстасам,сунули.А тут такое…Тут смертью ИМ пахнет.Все самое интересное впереди.Да…псевдоэргатов множество.Но это не дееспособные личности.Я не верю в гражданскую войну.ЧВК будут подавлены быстро.Китай называет Россию-”Страной головокружительных взлетов и падений”.Взлет не за горами,друзья.
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вы оптимист
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Или падение?
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Уж больно скучная тема! Зюганов за 25 лет не состоялся. Какой шанс, что приглашённая звезда сумеет радикально поправить дело КПРФ? Все эти теории заговоров с обеих сторон только смешат.
Хотя выступление Грудинина по вопросам сельского хозяйства оказалось любопытным.
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Грудинин- это только начало пути, нам предстоит ещё реализовать идеи Данилова, светлая память, Харисова и др.
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Здрасьте , приплыли !
А с каких пор правда стала компроматом ? То есть правда, это самое страшное для вас ? То есть жить не по лжи, это не для вас ? Не, я ничего не утверждаю, я просто спрашиваю, почему вам так не мила правда про вашего клубничника с усами ?
Разве это неправда, что он миллиардер? Разве это не так, что у него есть средства в офшорах ? Неужели не сдаёт земли торговым центрам ? Неужели у нас появилась такая форма собственности и хозяйствования, как совхоз , председателем которого он якобы является ? Плин, к вашему клубничнику столько вопросов, на которые так и нет ответов, зато есть масса обвинений, что задаюшие вопросы — это запутинцы, кремлеботы, ну и прочая, что любят повторять товАр ищИ , прикрытые социалистическими лозунгами .
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До свидания, утонули!
С каких пор желание ляпнуть опережает обязанность прочитать.
В статье указана сумма доходов Грудинина установленная ЦИК, это 37 миллионов рублей за границей (Австрия) и 120 миллионов рублей общего дохода. Вполне возможно, что из 120 можно вычесть 37, поскольку взялись они из общего дохода, иного ЦИК не установил. Где миллиарды, ну хоть один? Что тут чёрный писуар или два по арифметике?
Предприятие, которым руководит Грудинин, Общество с ограниченной ответственностью “Совхоз им. Ленина”. Все госпредприятия в 90-х годах, либерастами и либерасто-демократами, в принудительном порядке были акционированы. Возможно в начале было ЗАО, а теперь, полупринудительно, в ООО. В этом ООО Грудинину принадлежит 44% акций, отсюда и доход. Сохранить предприятие в тех условиях можно было только через контрольный пакет, и то не всегда.
Счета в Австрии возможно и на лечение, там известная школа онкологии (стоит дорого). Возможно и другое.
В РФ нынче даже путёвых доильных аппаратов не производят, а зарубежное оборудование и коров проще оплачивать с зарубежных счетов.
Дело личное, поддерживать Грудинина, вечного кандидата Жирика, ВВП или иных, искать кандидата в лаптях и сермяге или в бикини с кольцом в пузе, главное чтоб без истерики и обоснованно.
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Просьба к автору статьи: ИСПРАВИТЬ ОПЕЧАТКИ.
Выпускник советской школы не ДОЛЖЕН делать ошибок.
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Серый, от 5 млрд.- 37 лимонов на долгосрочное лечение родни за рубежом это вообще ни о чем.
Намедни услышал,что на свои средства Грудинин намерен разработать новые особо морозоустойчивые сорта клубники. Клубника должна стать наконец царицей полей. Представьте: бескрайние поля особо морозостойкой клубники в Магадане, Якутии, на Чукотке… Это жеж мильярды мильенов тысяч у.е. От нефтяной иглы точно уже не страшно будет отказаться.
Правильно сказал Юра: Грудинин- это только начало пути… Золотые слова, Юра!
Грудинин для народа ведь стараецца
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Пиарконсультаты Грудинина могли бы предложить придать ему образ Сталина. Есть с некоторых ракурсов определенное сходство. Это сразу плюс 20% электората.