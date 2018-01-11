Сводки от ополчения Новороссии 11 января 2018
- 11:25 В СБУ меня пытались вербовать для терактов в Донецке — Военнопленный, боец «Вост.
- 10:23 Штаб «АТО» сообщает о новых потерях ВСУ в боях на Донбассе.
- 08:00 Горловка: последствия ночного обстрела (ФОТО).
- 00:22 СРОЧНО: ВСУ ведут интенсивный огонь по пригороду Горловки, поселок обесточен.
В СБУ меня пытались вербовать для терактов в Донецке — Военнопленный, боец «Вост
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Штаб «АТО» сообщает о новых потерях ВСУ в боях на Донбассе
Утром 11 января пресс-центр штаба «АТО» сообщил о потерях в ВСУ за минувшие сутки.
В Киеве сообщили, что «при выполнении боевых задач» погибли трое карателей.
Еще трое «всушников» получили ранения, один — боевую травму.
«Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, а один — получил боевую травму», — говорится в сообщении штаба карательной операции.
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Горловка: последствия ночного обстрела (ФОТО)
Вечером минувшего дня и ночью сильнейшему обстрелу со стороны украинских оккупантов подвергся окраинный посёлок Горловки — Гольма.
Об этом «Русской Весне» сообщил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
«Около половины первого ночи начался очень сильный обстрел Гольмы», — расказал он, добавив, что жертв среди мирного населения нет, и продемонстрировав фото последствий обстрела.
«Обстрел вёлся 120-мм миномётами», — добавил он.
Напомним, что в посёлке Гольмовском нет подразделений вооруженных сил ДНР, временных или постоянных. Это сугубо жилой район, и за три с лишним года боевых действий противник о этом хорошо информирован.
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СРОЧНО: ВСУ ведут интенсивный огонь по пригороду Горловки, поселок обесточен
Украинские войска открыли огонь по пригороду Горловки — поселку Гольмовский.
Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
«Начался очень сильный обстрел Гольмовского», — сказал он.
По словам Приходько, обстрел ведется из минометов и танковых орудий.
В настоящее время прекращена работа всех 4-х котельных, весь поселок остался без электричества.
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