Сводки от ополчения Новороссии 11 января 2018

Вечером минувшего дня и ночью сильнейшему обстрелу со стороны украинских оккупантов подвергся окраинный посёлок Горловки — Гольма.

Об этом «Русской Весне» сообщил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«Около половины первого ночи начался очень сильный обстрел Гольмы», — расказал он, добавив, что жертв среди мирного населения нет, и продемонстрировав фото последствий обстрела.

«Обстрел вёлся 120-мм миномётами», — добавил он.

Напомним, что в посёлке Гольмовском нет подразделений вооруженных сил ДНР, временных или постоянных. Это сугубо жилой район, и за три с лишним года боевых действий противник о этом хорошо информирован.

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