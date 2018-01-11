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Сводки от ополчения Новороссии 11 января 2018

11:25. 11 января 2018 Просмотров - 934 Нет комментариев Опубликовал:

В СБУ меня пытались вербовать для терактов в Донецке — Военнопленный, боец «Вост

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Штаб «АТО» сообщает о новых потерях ВСУ в боях на Донбассе

Штаб «АТО» сообщает о новых потерях ВСУ в боях на Донбассе | Русская весна

Утром 11 января пресс-центр штаба «АТО» сообщил о потерях в ВСУ за минувшие сутки.

В Киеве сообщили, что «при выполнении боевых задач» погибли трое карателей.

Еще трое «всушников» получили ранения, один — боевую травму.

«Во время выполнения боевых задач погибли трое украинских воинов, еще трое получили ранения, а один — получил боевую травму», — говорится в сообщении штаба карательной операции.

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Горловка: последствия ночного обстрела (ФОТО)

Горловка: последствия ночного обстрела (ФОТО) | Русская весна

Вечером минувшего дня и ночью сильнейшему обстрелу со стороны украинских оккупантов подвергся окраинный посёлок Горловки — Гольма.

Об этом «Русской Весне» сообщил и.о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«Около половины первого ночи начался очень сильный обстрел Гольмы», — расказал он, добавив, что жертв среди мирного населения нет, и продемонстрировав фото последствий обстрела.

«Обстрел вёлся 120-мм миномётами», — добавил он.

Напомним, что в посёлке Гольмовском нет подразделений вооруженных сил ДНР, временных или постоянных. Это сугубо жилой район, и за три с лишним года боевых действий противник о этом хорошо информирован.

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Горловка: последствия ночного обстрела (ФОТО) | Русская весна
Горловка: последствия ночного обстрела (ФОТО) | Русская весна
Горловка: последствия ночного обстрела (ФОТО) | Русская весна
Горловка: последствия ночного обстрела (ФОТО) | Русская весна
Горловка: последствия ночного обстрела (ФОТО) | Русская весна

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СРОЧНО: ВСУ ведут интенсивный огонь по пригороду Горловки, поселок обесточен

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СРОЧНО: ВСУ ведут интенсивный огонь по пригороду Горловки, поселок обесточен | Русская весна

Украинские войска открыли огонь по пригороду Горловки — поселку Гольмовский.

Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«Начался очень сильный обстрел Гольмовского», — сказал он.

По словам Приходько, обстрел ведется из минометов и танковых орудий.

В настоящее время прекращена работа всех 4-х котельных, весь поселок остался без электричества.

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