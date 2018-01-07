10 крамольных новелл из жизни Михайло Ломоносова

Родился герой этого документального фильма, который был снят в 2011 году режиссером Алексей Денисовым, на Русском Севере в семье богатого крестьянина Архангельской губернии.

В 19 лет, испытывая непреодолимую тягу к знаниям он сбежал из отеческого дома в Москву. Пройдя с рыбным обозом более 1200 километров будущий учёный-естествоиспытатель выдаст себя за сына дворянина и будет зачислен в Славяно-греко-латинскую академию. Без всяких протекций и связей за считанные годы гениальный крестьянский юноша превратится в первого русского ученого и академика, который положит начало практически всем естественным наукам.