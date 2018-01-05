Юзеф Пилсудский: У России надо забрать всё, что можно.

Внешнеполитические скандалы в последнее время один за другим сотрясают Польшу. К мягко говоря, прохладным отношениям с Россией теперь добавились разборки с Украиной, трения с Литвой и напряженные дискуссии с партнерами по Европейскому союзу. А ведь все логично. Официальная Варшава воплощает в жизнь идейное наследие основателя Польши в ее современном виде (не путать с Польской Народной Республикой) — Юзефа Пилсудского.

Украинским и литовским политикам не понравилось, когда в аэропорту Варшавы появилась карта, на которой в состав Польши вошли украинские и литовские территории. А также, когда изображения достопримечательностей Вильнюса и Львова собрались напечатать на страницах польских паспортов. Но ведь такой подход к вопросам внешней политики, по сути, завещал своим потомкам первый лидер независимой Польши.

Юзеф Клеменс Пилсудский родился в декабре 1867 года в родовом поместье под Вильно, на территории Российском империи. Когда Юзефу было всего семь, отчий дом сгорел, и семья перебралась жить в сам Вильно, где мальчик начал посещать гимназию. Нужно сразу заметить, что семья Пилсудского была непростой. Она происходила от литовского боярина Гинета, который в свою очередь был связан с полулегендарным родом Довспрунгов — средневековых правителей Литвы. Род Пилсудского знавал взлеты и падения. В XVIII веке семья была небогата, но поправила свое положение за счет женитьбы Рохи Миколая Пилсудского на богачке Малгожате Панцежиньской.

В XIX веке прадед Юзефа промотал все семейное добро, и благосостояние рода было восстановлено с большим трудом. Отец Юзефа - Юзеф Винцент,в 1863 году поддержал антироссийское восстание, но особо от этого не пострадал. Пилсудские-младшие (Юзеф с братом Брониславом), убедившись в том, что революционерами быть интересно и безопасно, сами решили развернуть активную деятельность против Российской империи. Революционная дорожка, в конце концов, довела братьев до участия в заговоре с целью убийства Александра III. Но заговор был раскрыт, и Бронислав отправился на сахалинскую каторгу, а Юзеф — в ссылку, в Сибирь.

Ссылка не только не облагоразумила Пилсудского, но и сделала его жестче. После возвращения, в 1880-е годы, он стал активистом Польской социалистической партии и начал издавать газету Robotnik. Через некоторое время Юзеф — уже один из лидеров ППС. В этом качестве он посещает Великобританию и Швейцарию. В 1900-м он снова оказывается под арестом, но имитирует психическое заболевание и переводится на лечении в клинику, откуда благополучно сбегает.

В ХХ веке Пилсудский с маниакальным упорством искал возможность навредить России. Он связался с японскими спецслужбами и взялся за деньги организовывать диверсии против империи (правда, результативность его акций была не слишком высокой). Юзеф даже лично посетил Страну восходящего солнца и попытался убедить самураев организовать польский легион, но власти Японии отнеслись к прожектам скептически.

Не слишком успешно действовал Пилсудский и в ходе революции 1905 года. Его призывы к восстанию оставались незамеченными в народе, а малочисленные демонстрации сторонников сразу же разгонялись властями. Единственное, в чем преуспел потомок древних литовских князей — это криминал. Пилсудский создал настоящую школу налетчиков, разбойников и убийц, занимавшихся грабежами. Все это подавалось сначала как боевой аспект деятельности польских социалистов, а затем — как подготовка кадров для польской армии. В 1910 году Юзеф с товарищами создали «Союз активной борьбы».

В 1913 году он под покровительством Вены занялся формированием в Галиции милицейских подразделений, а в августе 1914-го — организовал первую за много лет кадровую роту, состоящую из поляков. В октябре того же года Пилсудский создал войсковую организацию. Однако как только военная удача начала отворачиваться от германцев, Пилсудский сразу же бросил своих хозяев, и в 1917 году покинул организованный немцами в Польше Временный госсовет. Он призывал поляков больше не приносить присягу Германии и Австро-Венгрии, за что и был заключен в крепость. Из коллаборациониста, который сам, по сути, привел германцев в Польшу, он мгновенно превратился в борца с оккупантами…

В ноябре 1918 года Пилсудский возвращается в Варшаву с триумфом. Регентский совет назначает его на время Начальником государства. Горячо приветствовали Юзефа его соратники из социалистического подполя, но Пилсудский был уже «не тот». На привычное обращение «товарищ» он отреагировал холодно и дал понять, что взял от левых идей уже все, что мог взять. К Советской России, подарившей в это время Польше независимость и отказавшейся от прав на долги Варшавы перед Санкт-Петербургом, Пилсудский отнесся враждебно и потребительски, изыскивая возможность отобрать у нее все, что получится. Начальник государства бредил идеями восстановления Речи Посполитой в виде федерации «Междуморье», в которой под властью Польши были бы объединены Украина, Белоруссия и Литва.

Но от внешнеполитических планов Пилсудскому пришлось на время отвлечься на решение внутриполитических проблем. Несмотря на отход от левых идей, он, исходя из конъюнктурных соображений, сформировал правительство под руководством социалиста Енджея Морачевского. Против этого вскоре выступили польские правые. Пилсудский силой подавил мятеж, но тут же начал переговоры с консерваторами и пошел им на уступки, уволив правительство Морачевского. И сразу же присвоил себе с одобрения Сейма чрезвычайные полномочия.

На фоне внутриполитической возни Пилсудский вяло пытался уничтожить провозглашенную в Галиции Западно-Украинскую Народную Республику. Однако, укрепив свое положение, Юзеф бросил польские войска в наступление, оттеснил силы ЗУНР за старую австрийскую границу и вторгся на территории, находящиеся под властью Советской России. Учитывая то, что Москва была истощена войной сразу на несколько фронтов, а неожиданный удар был нанесен Советам, по сути дела, в спину, Пилсудскому удалось оккупировать значительную часть Белоруссии, Украины и Прибалтики. Но удача от него скоро отвернулась. Летом 1920 года Красная армия вышвырнула поляков из Белоруссии и с Украины, двинув в ответ войска на Варшаву.

На фото: Юзеф Пилсудский в Минске, 1919 год (Фото: teleskop-by.org)

О том, что произошло дальше — историки спорят до сих пор. Одни предполагают, что ситуация изменилась из-за того, что поляки смогли взломать шифры радиосвязи Красной армии, другие — связывают перелом в войне с просчетами Михаила Тухачевского, третьи — с ошибками руководства 4-й Армии РККА, четвертые — с разногласиями в советском руководстве.

Так или иначе, в августе 1920 года Пилсудскому удалось перехватить стратегическую инициативу и развить успешное контрнаступление. Произошло то, что на Западе называют «Чудо на Висле». В Европе к этим событиям по сей день относятся с пиететом. Но, по большому счету, возьми тогда Красная армия Варшаву, мир с большой долей вероятности не испытал бы на себе ужасов нацизма…

На фото: поляки на позициях во время сражения на Немане, октябрь 1920 года (Фото: teleskop-by.org)

Следует отметить, что в вопросе отношения к мирному населению армия Пилсудского проявила себя, мягко говоря, не лучшим образом. На занятых поляками территориях шли погромы, массовые репрессии и этнические чистки, поощрявшиеся сверху. Со стороны руководства Красной армии подобные действия бойцов РККА пресекались и жестоко наказывались.

Значительная часть советских военнопленных, захваченных в ходе войны, была уничтожена поляками путем создания в лагерях невозможных для существования человека условий (по самым скромным оценкам, в плену погиб каждый 6-й солдат РККА). Для сравнения, из примерно 42 тысяч польских пленных, умерли в плену 2 тысячи человек (меньше, чем каждый 20-й)…

Гипотетически Красная армия могла снова попытаться повторить поход на запад, но под давлением Великобритании Москва вынуждена была заключить с Варшавой мирный договор. Западная Украина и Западная Белоруссия остались оккупированы Пилсудским. Однако польский Начальник государства упустил момент для реализации своих честолюбивых замыслов по созданию «Междуморья».

На фото: польско-украинские войска вступают в Киев, Крещатик, 1920 год (Фото: teleskop-by.org)

В декабре 1922 года Пилсудский передал власть в Польше в руки президента Габриэля Нарутовича, но тот сразу же был убит правыми заговорщиками. Польшу возглавил в итоге Станислав Войцеховский, а Пилсудский стал начальником Генштаба. В 1923 году Юзеф на некоторое время отошел от дел.

Но уже в мае 1926 года сторонники Пилсудского, продолжавшего негласно контролировать армию, захватили Варшаву и совершили государственный переворот. Юзеф стал военным министром и сразу же после этого — еще и избрался президентом, но от первого поста в государстве он отказался, передав формальную власть Игнацию Мосцицкому. Пилсудский же начал совмещать две должности — министра обороны и премьера. В Польше установился жестокий авторитарный режим.

На фоне экономического кризиса в стране вскоре произошли волнения, но они были жестоко подавлены. В 1930 году Пилсудский, на некоторое время формально покидавший пост главы правительства, снова стал премьером.

В Польше были развернуты репрессии против левых активистов и этнических украинцев. В 1934 году в Березе-Картузской польские власти построили концентрационный лагерь, в который без суда и следствия бросали «неблагонадежных». До наших дней дошли фамилии примерно 3 тысяч узников лагеря.

В начале 1930-х Пилсудский придерживался политики «равноудаленности» от Германии и Советской России. Но после прихода к власти Адольфа Гитлера Варшава начала сближаться с Берлином.

В 1934 году у Пилсудского стало резко ухудшаться здоровье. Он пытался не обращать на это внимания, но в конце года чуть не потерял сознание на военном параде. В 1935-м у него диагностировали рак печени. 12 мая 1935 года создатель Польши скончался. Уже находясь в агонии, он попытался предостеречь своих последователей от развития отношений с Третьим рейхом, но в этот раз оказался, к сожалению, не услышан…

После смерти Пилсудского во внешней политике Варшавы стал заправлять один из его ближайших соратников — Юзеф Бек, бывший крайним русофобом и ненавистником Советского Союза. Именно Бек, продолжая «старую линию» Пилсудского, решил заняться экспансионизмом — разделил с нацистами Чехословакию, выступив одним из «архитекторов» Мюнхенского сговора, обсуждал с Гитлером и западными державами «крестовый поход против большевизма», отказался подписывать пакт с Советским Союзом, загнав фактически СССР в переговоры 1939 года с Германией.

Именно ставка Пилсудского на национализм и его изначальный отказ от сотрудничества с Советской Россией (а затем, взращенных им «птенцов» вроде Бека — с СССР) и привели во многом ко Второй мировой войне и многомиллионным жертвам польского народа. Но об этом в нынешней Польше не вспоминают.