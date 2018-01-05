Подводим итоги 2017 года

В студии радио «Комсомольская правда» обсудили и подвели итоги 2017 года. Коллеги попросили составить некий «рейтинг» мировых событий 2017 года, оказавших наибольшее влияние на нашу страну и тех, что будут оказывать влияние в году 2018-м.

5. Украина – продолжение войны на Донбассе (для России, ситуация на Донбассе САМОЕ важное мировое событие!)

4. Окончательное получение КНДР возможности применить ядерное оружие против агрессора.

3. Попытки США ослаблять Европу, через различные «нестабильности».

2. Санкции против России.

1. Начавшаяся кампания по выборам президента России.

00:00:00 – В 2017 г. ситуация между Украиной и Донбассом не изменилась

00:04:42 – Об уходе Плотницкого с поста главы ЛНР

00:06:02 – Конфликт между США и КНДР

00:08:31 – Как и зачем ослабляют Европу

00:14:20 – Зачем нужна общеевропейская армия

00:15:50 – Почему вводятся персональные санкции против граждан России

00:19:00 – Победа над ИГИЛ без России была бы невозможна

00:21:00 – Россия и ситуация в Ираке

00:25:10 – Где ждать активность террористов 2018 г.

00:27:00 – Как будут складываться отношения России и Турции?

00:31:00 – О кандидатах в Президенты

00:41:55 – Альтернативы Путину на данный момент нет

00:43:37 – Можем ли мы победить на грядущей Олимпиаде

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Источник: nstarikov.ru