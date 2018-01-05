Почему конец моды на боевые искусства – это хороший признак взросления общества

Бить человека по лицу я с детства не могу... (Владимир Высоцкий).

Главный секрет эффективности боевых искусств

Человек - создание одновременно агрессивное и трусливое. Драться человек не любит и боится. Но борьба за сохранение жизни вынуждает часто прибегать в драке с первых дней существования человека - когда не было пищи, первобытные люди поедали друг друга, отнимали еду у слабых, и так человеческий род смог выжить. Люди всегда дрались - один на один, армия на армию, но так или иначе от драки в жизни никуда не уйти. Поэтому вся цивилизация человека так или иначе строится вокруг умения драться - кто не умеет, тот не выживает. Хотя драка - самое неприятное для человека состояние. Драки всегда стараются избегать до последней возможности - риск для жизни всегда является сдерживающим моментом.

За свою историю человечество изобрело великое множество систем, готовящих человека к искусству драки с себе подобными. Эти системы менялись с прогрессом науки и техники, и люди всегда пытались узнать ту тайну, которая делает человека настоящим воином - желательно непобедимым.

До настоящего времени люди ищут секреты подготовки классного воина. Техники использования оружия, от холодного до огнестрельного, давно стали сокровищницей человеческого знания. Но так как они запрещены законами, то возник некий вакуум в человеческих отношениях - зазор между состоянием человека ругающегося и машущего руками и человека стреляющего. Этот зазор существует в жизни и он оказался заполненным так называемыми "боевыми искусствами" - способами рукопашного боя, позволяющими человеку выжить в столкновении на улицах города с разными антиобщественными элементами.

Теперь этому учат детей. Почему? Потому что это не боевое искусство, а спорт, безобиднее, чем футбол или хоккей. Как можно убить вот этим? Кем надо быть, чтобы умереть от такого удара? Двухметровым пьяным олигофреном?

Чтобы научиться реально защищаться, надо сначала научиться реально эффективно убивать. Быстро и без затрат лишних сил и времени. И прежде всего без раздумий и моральных колебаний. В этом и есть смысл подготовки специалиста по бою. Хоть с оружием, хоть без него. Но в любом случае всё начинается со снятия внутренних психологических табу на убийство. Подавить отвращение к убийству. Без этого все игры в самозащиту без оружия или с оружием - пустая трата времени стада трусов, мечтающих стать суперменами и надавать, наконец, по морде тем, кого с детства боялись. Победить по очкам в драке нельзя, но если вдруг столкнулись два неумельца, главный риск в их драке - случайно произошедшее травмирование себя или противника. Случайно попал в висок - и убил. Случайно попал в челюсть, а тот упал затылком на асфальт и погиб. Пинал ногой куда получится, а попал в колено или в пах - и человек на всю жизнь инвалид или вовсе труп. Это не боевое искусство, это идиотизм. Так дерутся те, кто драться не научился, даже если ходил два месяца на бокс или даже стал чемпионом города по чему-нибудь в перчатках и кимоно. Более опытные уже наполучали по голове достаточно, чтобы понять - драка сопряжена с риском социальным и физическим. Поэтому они уже в драки не лезут. Быть успешным в драке можно только избавившись от страха убивать и научиться делать это как можно скорее.

Решиться встать на такой путь нелегко. Это можно сделать или по глупости (романтика), или по святости (готовность принять на себя жертву в виде греха убийства ради защиты других). Те, кто на войне прошёл через реальные рукопашные схватки, вовсе не нашли в них необходимости высокого мастерства махать ногами и делать быстрые движения руками. Но все прошли через понимание необходимости быть готовым умереть самому и убить врага как можно быстрее.

Когда на смерть идут, — поют,

а перед этим можно плакать.

Ведь самый страшный час в бою —

час ожидания атаки.

ХХХХ

Мне кажется, что я магнит,

что я притягиваю мины.

Разрыв — и лейтенант хрипит.

И смерть опять проходит мимо.

Но мы уже не в силах ждать.

И нас ведет через траншеи

окоченевшая вражда,

штыком дырявящая шеи.

Бой был коротким.

А потом

глушили водку ледяную,

и выковыривал ножом

из-под ногтей я кровь

чужую.

(Семён Гудзенко, 1942 год).

Вот что написал о реальной рукопашной схватке тот, кто её пережил в жизни. Как видите, тут ни слова о том, чему мы привыкли учиться на разных секциях. Вот вам настоящее боевое искусство.

Юность глупа и жестока. Юность не понимает чужой боли. Не знает страха смерти. Ни своей, ни чужой. Война - дело молодых. Интеллект молодёжи всегда ниже - в силу отсутствия ума, опыта и жизненного багажа. Но к счастью, драчливый период в жизни человека длится недолго и быстро проходит, к 30-ти годам он уже научается иначе решать свои проблемы. Предвидеть конфликты и не попадать в них. Избегать опасных ситуаций, где безрассудно подвергается опасности жизнь своя и тех, кто рядом с тобой.

Поэтому схлынувшая мода на боевые искусства - это очень хороший показатель. Это критерий повзросления общества, понимания того, что если ты реально хочешь воевать, то для этого существуют армия и оружие, а всё, что сверх того - то от лукавого. Хотя очень многих интересных тренеров это оставляет без куска хлеба. Но хорошие тренеры найдут себе применение, ибо интерес к теме стояния рядом со смертью у человека в крови.

Главное, чтобы эта кровь не проливалась за пределы человеческого тела.