“Должник? А ты докажи!” Почему не следует верить банкам и другим вымогателям

Горькая ирония сложившейся ситуации заключается еще и в том, что на самом-то деле немалую долю этих самых задолженностей кредиторы нарисовали где-то там на своих бумажках – по причине финансовой и юридической неграмотности огромного количества людей.

Нынче банки, да и прочие структуры, которым надо от Вас денег, избрали, так сказать, декларационную линию поведения. Их клерки требуют денег по телефону или письменно, грозятся судами, коллекторами, приставами и всем тем, что прописано у клерков в так называемых «скриптах». Расчет на то, что человек испугается – и тут же побежит отдавать затребованное. Хотя на самом деле грамотный и хладнокровный гражданин понимает: бояться тут зачастую нечего, решать вопрос в правовом поле – это лучшее, что только можно придумать в данной ситуации.

Ваш долг – это далеко не самоочевидная истина: его еще надо рассчитать, доказать и подтвердить. Бывают случаи, и их на деле немало, когда вопиюще некорректным образом начисляют задолженность даже по электроэнергии и ЖКХ (хотя, казалось бы, уж на что централизованная и автоматизированная система учета!). Чего уж говорить про ООО «Рога и Копыта» или ИП «Миськин, Васькин и Ко», которым просто по факту их наличия необходимо слупить как можно больше (иначе как бы еще бизнес процветал?)! Вы не должны никому и ничему «доверять», поэтому необходимо во всем сомневаться, требовать подтверждений всего и вся! А уж если с Вас что-то требуют (скажем, за «клиентское обслуживание») по какой-нибудь там неактивированной кредитной карте – смело шлите лесом, можно даже матом.

Долг – это не «от балды», не приблизительно, не наобум и не «по приколу». Это нешуточный финансовый вопрос. Если же кредитор боится переводить Ваше с ним общение в плоскость документального оформления – значит, очень даже возможно, что она врет.

В качестве наиболее иллюстративного примера можно привести всем известный, особенно после скандала с «Немагией», дистанционный банк, который в своей официальной (с «галочкой»!) группе во «Вконтакте», заявляет о том, что в офисы обращаться не стоит: офис – всего один, а банк – сугубо дистанционный, не предназначенный для приема посетителей, посетителей там не ждут. Документы на разные случаи жизни банк, конечно, формально запрашивает, однако сам же (опять-таки в своей официальной группе во «Вконтакте») призывает руководствоваться «Информацией для клиентов".

В этой «Информации…», в частности, есть требования относительно так называемого «Договора реструктуризации»: он считается заключенным не с момента его подписания клиентом, а с момента оплаты по новым реквизитам (п. 2.2 «Общих условий кредитования в целях погашения существующей задолженности по Договору кредитной карты и Кредитному договору»). Проще говоря, надо платить туда, куда банк скажет/направит – и ничего подписывать не нужно. Просто платить – и все. Не задавая лишних вопросов.

Слышали ж ведь, наверное, такое, что финансовые вопросы по телефону не обсуждаются? А вот, оказывается, обсуждаются. И даже решения выносятся. Ты только плати. Возможно, цель – действительно оперативность и удобство (не будем, в конце концов, возводить на банк напраслину, как это делают блогеры!), но результатом всего этого, как видим, является шквал однотипных жалоб клиентов в Сети.

«Очень слабое знание продуктов банка. Получив ответ, обязательно переспросите, каким документом это подтверждается, после этого прочитайте сами. Верить на слово операторам нельзя. В лучшем случае спишут на человеческий фактор. В стандартном Вы потеряете деньги», - пишет некто «Ник» на форуме сайта «Сравни.ру» 12 декабря 2017 года.

«Скрывают лимит кредитной карты. Впаривают карту, но лимит карты не хотят сообщать. Противоречивая реклама о сроке беспроцентного пользования денежными средствами», - пишет некто «justik» на форуме сайта «Банки.ру» 3 января 2018 года.

«Сотрудник банка предложил мне участвовать в программе реструктуризации… По телефону мне были озвучены следующие условия…» - пишет некто «timyr99» на тех же «Банках.ру» 1 декабря 2015 года, далее перечисляя все негативные моменты, по которым банк отчитался… «в комментах».

Справедливости ради, повышенной дистанционной доверительностью грешат очень многие кредиторы. Один отнюдь несетевой банк произвольно списывает деньги (об этом пишет некто «Dmitriy_zhiganov» на форуме того же сайта «Банки.ру» 28 декабря 2017 года). Другой банк-гигант нарушает условия относительно страховки при досрочном погашении кредита (об этом пишет некто «x*******@rambler.ru» на форуме того же сайта 1 января 2018 года). Третий - не осуществляет переводы денежных средств в выходные дни (об этом пишет некто «driapitek» на все том же ресурсе 26 декабря 2017 года). По каждому крупному кредитору – чертова уйма примеров, когда что-то нарушается, упускается или забывается.

Совсем не обязательно, что все льющие слезы на форумах априори правы, но многие точно правы, потому как по стилю письма отличить адекватного человека от психбольного скандалиста в общем-то нетрудно. Представляете, какое количество невиновных людей регулярно страдает от ошибок кредиторов! Как же в таком случае, скажите на милость, можно чему-то и кому-то доверять на слово – и стоит ли удивляться, если Вас тормознет в аэропорту пристав, а Вы действительно и искренне окажетесь не при делах – просто кто-то где-то умышленно или неумышленно ошибся?

Так что – документы, документы и еще раз документы! Иначе долг Вам, весьма вероятно, будут рисовать до посинения. Не стесняйтесь запрашивать документальное подтверждение любого требования. Не стесняйтесь запрашивать документы, подтверждающие законность деятельности той организации, которая от Вас чего-то хочет.

А еще - сохраняйте чеки, запрашивайте финансовые справки и счета-выписки, – по всем этим документам нетрудно понять, сколько Вы действительно должны, вообще должны ли – и нет ли в каких-то из этих документов явных противоречий. Кроме того, все это, если что, можно будет предъявить в суд, а то и в прокуратуру (а в отдельных случаях, при наличии заведомо незаконных методов взыскания и заведомо незаконных требований, - и в ОВД). Все благополучно обжалуется: и судебное решение, и судебный приказ, и даже уже постановление судебного пристава (если, конечно же, на Вашей стороне – правда). Наше огромное преимущество по сравнению с Америкой состоит в том, что у нас легко можно «нагнуть» банки, а вот государство, правда, – практически невозможно (в Америке – все ровно то же самое, только строго наоборот: там банкиры неподсудны, а вот чиновники, вплоть до Президента, - сколько угодно). Так пользуйтесь же этим явным преимуществом! Поменьше криков и эмоций, побольше грамотных и хладнокровных действий! Но только в том случае, если Вы действительно и очевидно правы. «Угнетенный простой народ» прав не по факту своей «простоты» и «угнетенности», а только и исключительно тогда, когда «треклятые буржуины» действительно беспределят.