Куда идешь, «Россия молодая»?

Источник: saint-petersburg.ru

Кому нужна революция, чего хотят и чего опасаются юные россияне, зачем ходить на выборы, а также по какому пути движется Россия.

Вера узнала от Суханова, что на шестое декабря назначена сходка студентов на площади Казанского собора. Студенты от лица народа будут протестовать против войны и заявят свои требования правительству. – Это начало, – сказал Суханов, – так всегда! Начинает учащаяся молодежь. Студенты со смехом разбегались. Площадь была велика, полиции мало. Точно молодежь играла в какую-то игру с полицией, издевалась над ней. Вера остановилась у Екатерининского канала и смотрела на эту игру. Она думала: «Ну кому они мешают?.. Почему им не позволят собраться и поговорить так, как они хотят?..»

Так начинается глава исторического романа писателя-эмигранта Петра Краснова «Цареубийцы». В центре внимания автора – события, происходящие в Петербурге во второй половине XIX века, когда люди выходили на улицу и протестовали против власти.

В уходящем году в Северной столице праздновали столетие со дня Великой Октябрьской революции. Одно из самых противоречивых политических событий, повлиявших на дальнейший истории, вызвало бурную дискуссию по всему миру.

Что изменилось в городе на Неве за несколько десятков лет? Насколько сильны революционные настроения в Петербурге сейчас и влияет ли на них юное поколение? Ведь молодежь по природе своей пытлива, идеалистична, радикальна и порывиста в исканиях лучшего. Как показывает опыт, именно молодые люди – главный механизм всех революционных преобразований. Требуют ли перемен их сердца?

«Революция – конец старой жизни, а не начало новой жизни, расплата за долгий путь» Николай Бердяев

Просто разговоры или назревшая проблема

Подрастающее поколение в большинстве своем аполитично: интересуются политикой 36% россиян в категории 18-22 лет и около 45% людей в возрасте 28-30 лет. Таковы данные Фонда общественного мнения (ФОМ). Участие молодых в формировании общественной и политической жизни страны поддерживают 90% жителей России, об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По мнению Александра Шуршева, экс-руководителя пресс-службы петербургского отделения партии «Яблоко», молодежь радикальна и требует перемен. С этим согласен и Денис Михайлов, координатор петербургского штаба Алексея Навального.

«Молодежь радикальна и требует перемен»

«Необходимо провести «шоковую терапию». В нашей стране революция воспринимается с негодованием, так как представляется гражданская война или Майдан. Но надо распределять правильно слова: есть понятие «вооруженный мятеж и свержение власти силовым путем», а есть понятие «революция» – просто быстрая смена власти. Были коррупционеры, стали нормальные люди. Многие в стране оппозиционны правящей партии и президенту», – считает Михайлов.

В своих суждениях Михайлов не учел, что революция совершается во имя свободы и зачастую влечет за собой насилие, страна может стать раздробленной и истощенной. По результатам опроса, проведенного ВЦИОМ к столетию Октябрьской революции, 92% россиян желают эволюционного пути развития общества.

Студентка второго курса Мария Собур к революции относится крайне негативно. Девушка считает, что в Петербурге сейчас сильные революционные настроения, однако это происходит лишь в силу незнания истории и непонимания того, что такое революция. Студент журфака Дмитрий Черепанов считает, что «уровень жизни в городе недостаточно низкий, чтобы говорить о сильных волнениях». По его словам, предстоящие выборы президента запустили брожения, но они подчинены интересам противоборствующих политических сил и к революции привести не могут.

«Революция – просто быстрая смена власти»

«Нужно четко различать государственный переворот и революцию. Происходящие сейчас события могут поменять одну правящую верхушку на другую, но не более того. В ходе революции качественно меняется общественно-экономическая система, как это было при переходе от феодализма к капитализму. Такие процессы всегда связаны с трагическими эпизодами, , но изменить ход истории невозможно. В конечном счете они ведут к установлению более справедливого строя, чем предыдущий, поэтому к революции я отношусь положительно», – отметил Черепанов.

Российский общественный и политический деятель Николай Стариков уверен, что нынешняя молодежь такая же, как была в прошлом и будет в будущем. Ей присуще стремление к изменениям. «Она справедливо считает, что ей подвластны любые перемены, но не понимает, что человеческая жизнь очень коротка и многое из того, что она хочет изменить, просто не успеет воплотить. Поэтому сегодняшний всплеск активности вызван очень массированной, дорогой и серьезной информационной работой для того, чтобы эта часть проявляла себя более активно. Как только эта работа прекратится, прекратится и появление молодых людей на демонстрациях. Потому что никаких реальных причин, ухудшающих их положение, нет. Это лишь разговоры и не более того. Для революции нужны три составляющие: резкое ухудшение жизни в стране, потеря авторитета власти и обязательный атрибут – внешнее вмешательство. Если какой-либо из этих элементов отсутствует, тогда происходит бунт, беспорядок, но революции не получается», – объяснил Стариков.

«Сегодняшний всплеск активности вызван очень массированной, дорогой и серьезной информационной работой для того, чтобы молодежь проявляла себя более активно»

Высшая и самая характерная черта нашего народа — это чувство справедливости и жажда ее Федор Достоевский

Мечты об идеальном мире

Сегодня молодым важно чувствовать себя значимыми, быть субъектом, а не объектом политики. Любопытство к «искусству управлять» в том числе возникло из-за протестных акций оппозиционного политика Алексея Навального. Вряд ли у школьника или студента есть реальный опыт столкновения с коррупцией.

По данным ВЦИОМ, молодые люди больше тяготеют к идеальным ценностям, нежели к материальным. Уважение, честность и справедливость в этом возрасте приоритетнее дохода, поэтому данная группа населения острее реагирует, когда в отношении нее нарушены права и свободы.

Именно чувство справедливости сподвигло юных россиян выйти на улицы. Конкретных политических кумиров или образцов для подражания у молодых нет, считают эксперты. Например, герой публикаций многих СМИ пятиклассник из Томска Глеб Токмаков заявил, что ему не важна фамилия главы государства, гораздо большую значимость он придает общественным проблемам и системе власти в целом.

Денис Михайлов подчеркивает недостаточное внимание к реальным проблемам: система образования, социальные лифты, востребованность на рынке труда. Лидер общественного движения «Сеть» Макар Вихлянцев считает, что юное поколение «опасается войны, запретов, молчания и безразличия, а хочет, как и все сверстники в мире, самореализации, свободы, возможности делать что-то важное и нужное, возможности гордиться собой, своим делом и страной».

«Юное поколение опасается войны, запретов, молчания и безразличия»

Эксперты, опрошенные корреспондентом «Санкт-Петербург.ру», единогласно утверждают: интересоваться политикой нужно. Ведь именно подрастающее поколение формирует будущее своей страны.

Юные петербуржцы утверждают, что «власть не слышит народ». Председатель комитета по молодежной политике Рената Абдулина парирует: в рейтинге эффективности выполнения государственной молодежной политики Петербург занимает почетное первое место среди 85 регионов.

«Я всегда говорю, что мы открыты для предложений. Прежде всего, молодому человеку нужно быть общественно активным. Сегодня многие думают, что, если не нравится что-то, надо всем об этом громко сказать, запостить в Instagram, «ВКонтакте» и модный хэштег прикрепить, мол, «я в теме». Говорить могут все и обо всем, у нас свобода слова. Другое дело, если для тебя это важно и не устраивает то, как сейчас это работает, – предложи варианты. Каждый может сидеть за чашкой кофе и писать злобные отзывы, но мало кто пытается реально изменить к лучшему. Потому что для того, чтобы что-то предложить, надо много читать, во многом разбираться», – считает глава ведомства.

«Власть не слышит народ»

Макар Вихлянцев отмечает, что с молодежью работают. «Если сравнивать с тем, что было 15 лет назад, движение, безусловно, есть. Форумы, программы поддержки, спецпроекты. Те, кто хочет и пытается, всегда выходят на диалог с властью или бизнесом», – отметил он.

Член политсовета «Единой России» Артемий Галицын в свою очередь крайне негативно оценивает качество молодежной политики в Петербурге. По его мнению, это «некий симулякр, имитация работы, значимых и заметных движений, организаций в городе нет». Той же точки зрения придерживается Денис Михайлов.

«Санкт-Петербург.ру» провел собственное исследование: только 3% респондентов в возрасте до 25 лет состоят в какой-либо молодежной политической организации. Опрос проводили в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Санкт-Петербург.ру», в нем приняли участие 113 респондентов.

Заставить молодых пойти голосовать

Очередные президентские выборы, которые грядут в марте 2018 года, уже вызвали полемику в обществе. Подлили масла в огонь и новоиспеченные кандидаты, а точнее кандидатки. В избирательном бюллетене могут появиться фамилии Ксении Собчак, Екатерины Гордон и Анфисы Чеховой. Вопрос в том, подогреет ли интерес к выборам президентская гонка. Если считать молодежью людей 18-34 лет, а именно такого возраста основная масса поклонников светских львиц, то это уже 30% избирателей.

И спасет ли это критически низкую явку избирателей, наблюдавшуюся по результатам прошлых выборов в столичном регионе и Петербурге. «Причин у низкой или высокой явки много, начиная от политической культуры, заканчивая особенностями агитации. Скажу одно, на выборы обязательно нужно ходить. Если молодежь станет активно участвовать в выборах, то существенно изменится качество молодежной политики», – объясняет ситуацию депутат Артемий Галицын.

Бывший «яблочник» Александр Шуршев считает, что необходимо «снижать барьеры для участия: предоставить возможность быть не только избирателем, но и кандидатом в муниципальных выборах». Тогда, по его словам, появится азарт к избирательной процедуре.

Студентка Мария думает, «что выборы России нужны лишь для того, чтобы как-то задокументировать «народовластие». По её мнению, ходить на них безусловно надо, потому что один голос может изменить все, но сам процесс выборов в стране требует реконструкции.

«Один голос может изменить все»

По мнению студента журфака Дмитрия, предстоящие выборы устраивают капиталисты, они же и будут в них участвовать. «Ожидать победы представителя другого общественного класса не стоит. Зато можно с интересом посмотреть на занимательный спектакль, который устраивает любая буржуазная власть для своих граждан. Заранее спланированный механизм давно отработан, поэтому вероятность триумфа незапланированного кандидата близка к погрешности. При желании поучаствовать в этом мероприятии можно, но без лишних иллюзий. Последний акт уже прописан в сценарии», – уверен молодой человек.

Политик Николай Стариков уверен, что явка избирателей во многом зависит от информационного фона: «Это значит, что часть людей может по причине получения той или иной информации принять решение обязательно прийти, если раньше они такого желания не выражали, или наоборот посчитать, что в складывающейся ситуации они не обязаны появляться на избирательном участке».

«Вероятность триумфа незапланированного кандидата близка к погрешности»

Европейский путь и свой путь

Европа ли Россия? Дискуссия об историческом пути нашей страны длится не одно столетие. Шпенглер, Данилевский и другие философы и историки XIX века размышляли о развитии Европы и принадлежности к ней России. И если в XIX веке полагали, что у России «особый путь», то в обществе XXI века возникло новое веяние моды – ориентировка на европейские ценности и демократию.

Координатор штаба Алексея Навального при этом уверен, что путь России – путь Запада. «Я убежденный антикоммунист. В той стране не было ничего прекрасного, были только ракеты, ядерная и водородная бомбы, танки. Ни в коем случае никакого «старшего брата»: Украина и Республика Беларусь – самостоятельные страны. Мы должны не строить танки и ракеты, а кормить страну, развивать информационные технологии, привлекать западный капитал», – заявил Денис Михайлов.

«Мы должны не строить танки и ракеты, а кормить страну»

По словам Артемия Галицына, Россия сейчас идет по европейскому пути, но «куда-то не туда свернула Европа». «Наша страна отстаивает христианские ценности, основу европейской культуры, а страны Европейского союза чуть ли не официально поднимают знамена Содома. Поэтому Россия сейчас Европа, а вот во что превращается ЕС – большой вопрос», – отметил он.

«Россия сейчас Европа»

Сложно перееоценить место Петербурга на исторической карте мира: центр трех революций, символ европейского пути, город, имеющий переломное значение в судьбе России. Северная столица всегда была эпицентром самых острых проблем и глобальных преобразований.

Как и множество десятков лет назад, люди выходят на улицы и защищают собственные интересы, примером того могут послужить борьба за Исаакиевский собор, акции против застройки и закрытия Пулковской обсерватории, массовые политические митинги, собрания в защиту Европейского университета, который лишен образовательной лицензии и здания в центре города, а также акции, посвященные памяти Бориса Немцова, пикеты у Законодательного собрания и Смольного и многое другое.

Исторический опыт показывает, что в Петербурге проживают люди с активной жизненной позицией, неравнодушные к судьбе своего города, страны, народа. Тем не менее, самая низкая явка на выборы наблюдается именно в Северной столице. Изменится ли ситуация в 2018 году?

Автор: Анастасия Кострова

Источник: nstarikov.ru