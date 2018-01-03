Замер кнопок

После недавних публичных заявлений Ким Чен Ына, в которых он в очередной раз отметил, что КНДР стала полноценной ракетно-ядерной державой и теперь готова разговаривать на равных, последовала примечательная реакция.1. Южная Корея моментально ухватилась за пассаж о том, что КНДР готова участвовать в Олимпийских играх и сразу предложила переговоры о об участии северо-корейских спортсменов в Олимпиаде, а также общей деэскалации. Южан можно понять – Ким Чен Ын может очень легко испортить южанам Олимпиаду, просто побряцав оружием в районе границы и испытав во время турнира несколько ракет, попутно проведя испытания ядерного устройства в день открытия. Поэтому южане быстро позабыли про агрессивную риторику направленную на свержение режима в Пхеньяне и побежали договориваться. Ким Чен Ын тут действует по принципу – "Никогда ни у кого ничего не просите – сами все предложат и сами все дадут". Будет забавно, если КНДР добьется выступления своих спортсменов на Олимпиаде под своим флагом.2. Зато у США разразилась самая натуральная истерика. В Госдепе начали срочно доказывать, что Ким Чен Ын врет и северным корейцам нельзя верить. Добил ситуацию Трамп, который не удержался от того, чтобы продолжить заочную полемику с младшим Кимом. Трамп заявил, что ядерная кнопка которая лежит у него на столе, больше, чем ядерная кнопка на столе у Ким Чен Ына, и вообще, у него кнопка работает, а у Ким Чен Ына нет. Рукалицо. Если же отойти от смешных пассажей вождя слабеющего мирового гегемона, который меряется кнопками в стиле "у кого длиннее", то можно наблюдать подчеркнутое нежелание США допускать деэскалацию на Корейском полуострове. Сама постановка вопроса, что США не признают договора с КНДР, если так не откажется от ядерного оружия, заведомо делает бессмысленным любой диалог с США, так как КНДР очевидно не откажется от своих ракет и боеголовок, ибо только с ними ее будут воспринимать всерьез. Реакция южан, лишний раз убедит Пхеньян, что лишь максимально жесткая позиция проложит дорогу для переговоров. Сеул готов смириться с новой нормальностью (хотя бы на время), но США нет..3. Отсюда и воинственные заявления в адрес Ким Чен Ына, а также синхронные обвинения в адрес России и Китая, которые по уверениям американцев лишь делают вид, что осуждают Ким Чен Ына, а на деле, продолжают без лишнего шума поддерживать Пхеньян, в том числе поставками нефти. Это уже далеко не новое обвинение в адрес России и особенно Китая, так как весь 2017-й год Трамп пытался заставить Китай более ответственно давить на КНДР. Китайцы улыбались, кивали, осуждали, но червячок сомнения у американцев оставался, так как вопрос о том, откуда КНДР взяла технологические ресурсы для резкого скачка в производстве МБР и водородной бомбы, был далеко не праздным. Но так как доказать ничего не удалось, оставалось в течении года периодически ругать Китай, который говорит одно, а делает совсем другое, попутно нервно реагируя на ракетно-ядерной троллинг Пхеньяна, который целый год грозился уничтожить США.

Источник: colonelcassad.livejournal.com