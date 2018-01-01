Какой Новый Год Правильный?

Автор: Алексей Орлов.

Соавтор: Михаил Ять.



Пока идет череда Новогодних Выходных, мы стараемся, обсуждать различные Темы, которые помогут Нашим Людям, расширить Свою Осознанность.



На этот раз тема беседы у нас была самая Новогодняя из всех Новогодних…

В ней мы попытались понять – какой же Новый Год самый Правильный?



Может тот, которые справляется Зимой?

Или может тот, который справляется Весной?

Или же может тот, который Справляется Летом?

Или всё же тот, который справляется Осенью?



… вот для ответа на этот очень важный вопрос и была записана, эта передача.



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Источник: www.youtube.com