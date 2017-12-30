Сводки от ополчения Новороссии 30 декабря 2017
- 13:58 В ЛНР разработали ряд предложений по борьбе с диверсантами.
- 10:46 В ВСУ сообщили о потерях за сутки (ВИДЕО).
- 09:47 Сквозное ранение головы, перелом черепа: в Днепропетровск привезли новую партию тяжело раненых «атошников».
- 04:00 «Дед, мы тебя обменяем»: о чем рассказали пленные, вернувшиеся в ДНР (ФОТО).
- 00:36 То, что должен увидеть каждый – война и мир 2017.
- 00:08 ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР.
В ЛНР разработали ряд предложений по борьбе с диверсантами
Ряд предложений по борьбе с диверсантами разработан на координационном совещании с руководителями силовых структур в Луганской Народной Республике, заявил журналистам исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко.
Ранее МГБ ЛНР предупредило жителей республики об угрозе терактов во время новогодних праздников.
Спикер подчеркнул, что в то же время Народная милиция готова к решению конфликта в Донбассе мирным путем.
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В ВСУ сообщили о потерях за сутки (ВИДЕО)
В Киеве утверждают, что Армии ДНР и ЛНР якобы нарушают новогоднее перемирие, из-за чего в рядах ВСУ отмечены новые безвозвратные и санитарные потери.
Как сообщил спикер штаба «АТО» Василий Лабай, за минувшие сутки один «всушник» погиб, еще двое получили ранения.
Украинская сторона, согласно обтекаемой формулировке Лабая, «открывала ответный огонь».
Напомним, в Донецке и Луганске неоднократно подчеркивали, что полностью соблюдают условия новогоднего перемирия, а все обострения на Донбассе связаны исключительно с провокациями украинской стороны.
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Сквозное ранение головы, перелом черепа: в Днепропетровск привезли новую партию тяжело раненых «атошников»
29 декабря в Днепропетровск санавиацией из зоны «АТО» доставили троих «всушников» в тяжелом состоянии.
О новых пострадавших и их состоянии сообщил на своей странице в соцсети главврач Днепропетровской областной клинической больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.
«Ночью снова поступило в Мечникова трое бойцов: 19, 23, 27 лет.
У Олега тяжелая открытая травма мозга с кровоизлиянием, перелом свода и основания черепа. Илье осколки повредили шею, гортань, лицо, правый глаз. Оторвало левую кисть.
Александр получил сквозное пулевое ранение головы. Степень поражения головного мозга критична.
После декомпрессионной трепанации он находится в коме, на аппаратном дыхании. Состояние удалось стабилизировать», – пишет главврач больницы.
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«Дед, мы тебя обменяем»: о чем рассказали пленные, вернувшиеся в ДНР (ФОТО)
По ступенькам автобуса спускались молодые ребята и девушки, несколько пожилых мужчин. Бледные уставшие лица, нервные движения и немного безумный взгляд — неужели отпустили?
«Мы дома!» — раздался мужской голос.
На лицах людей, одетых в спортивные костюмы и куртки, усталые, но очень радостные улыбки. Долгожданный обмен пленными в Донбассе состоялся, они вернулись.
Этого обмена ждали полтора года. Он снова и снова срывался, стороны обвиняли друг друга, делали заявления, вели переговоры, а люди в это время сидели в камерах, надеялись, но уже почти не верили. И вот, наконец, 27 декабря на окраине Горловки случилось «предновогоднее чудо».
«Содержали плохо. Сырость, питание ужасное. Все очень жутко. Тараканы, клопы и все прочее», — говорит молодая женщина. Ее зовут Светлана, и в тюрьму она попала по подозрению в терроризме — самая распространенная статья УК Украины, применяемая к ополченцам Донбасса.
Неподалеку пожилой мужчина с улыбкой рассказывает свою историю — по его словам, он был задержан специально, для создания нужного количества людей на обмен, и от него даже не скрывали этих целей.
«Как они сказали, им надо на обмен. Сказали: «Дед, ты не волнуйся, мы тебя обменяем, ты нам нужен для обмена». Когда судили, сказали: «Или ты берешь всю вину на себя и пишешь на помилование, или…» — говорит он.
Все освобожденные рассказывают о жутких условиях содержания, некоторые — о пытках.
© РИА Новости / Стрингер
Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
Кириллу на вид около 40 лет. Он говорит, что ему «повезло» — его «допрашивал» лично бывший заместитель командира батальона «Азов», а ныне депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.
«Попал в плен еще в 2014 году… Мосийчук лично пытал. Был осужден на 12 лет и вот, с 2014 года, наконец-то попал домой. Вчера заходила Геращенко (представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко — ред.). Говорила, что порвет все документы наши о помиловании. Всех провоцировала. Пытали сильно. Пальцы перебиты, у товарища шрам на голове. Пытали, хотели, чтобы я признался в том, что я виноват и русский ФСБ-шник. Я гражданин Украины», — говорит Кирилл.
По его словам, находился он в СИЗО № 27. «Там россиян оставили, их прячут», — добавляет мужчина.
Среди освобожденных оказались и жители Киева. Один из них, Владимир, участвовал в подрыве киевского офиса запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» в сентябре 2015 года.
«На меня повлияла страна победившего бандеровского безумия. Я отсидел три года и два с половиной месяца. В одиночке больше двух месяцев сидел. За подрыв офиса «Правого сектора», — говорит он.
© РИА Новости / Игорь Маслов
Пленные ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017
По словам Владимира, двух участников подрыва освободили, еще один остался в тюрьме.
«Что сделаю первым делом? Первым делом домой позвоню, в Киев. Я из Киева. Возвращаться туда собираюсь только на танке!» — говорит он.
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То, что должен увидеть каждый – война и мир 2017
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ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР
ВСУ обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.
«Украинские военные сегодня, 29 декабря, в 21.30 нарушили режим прекращения огня, применив АГС (автоматические станковые гранатометы), крупнокалиберный пулемет и стрелковое оружие. Обстрел производился со стороны населенного пункта Луганское в направлении села Калиновка», — говорится в сообщении.
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