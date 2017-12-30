Сводки от ополчения Новороссии 30 декабря 2017

По ступенькам автобуса спускались молодые ребята и девушки, несколько пожилых мужчин. Бледные уставшие лица, нервные движения и немного безумный взгляд — неужели отпустили?

«Мы дома!» — раздался мужской голос.

На лицах людей, одетых в спортивные костюмы и куртки, усталые, но очень радостные улыбки. Долгожданный обмен пленными в Донбассе состоялся, они вернулись.

Этого обмена ждали полтора года. Он снова и снова срывался, стороны обвиняли друг друга, делали заявления, вели переговоры, а люди в это время сидели в камерах, надеялись, но уже почти не верили. И вот, наконец, 27 декабря на окраине Горловки случилось «предновогоднее чудо».

«Содержали плохо. Сырость, питание ужасное. Все очень жутко. Тараканы, клопы и все прочее», — говорит молодая женщина. Ее зовут Светлана, и в тюрьму она попала по подозрению в терроризме — самая распространенная статья УК Украины, применяемая к ополченцам Донбасса.

Неподалеку пожилой мужчина с улыбкой рассказывает свою историю — по его словам, он был задержан специально, для создания нужного количества людей на обмен, и от него даже не скрывали этих целей.

«Как они сказали, им надо на обмен. Сказали: «Дед, ты не волнуйся, мы тебя обменяем, ты нам нужен для обмена». Когда судили, сказали: «Или ты берешь всю вину на себя и пишешь на помилование, или…» — говорит он.

Все освобожденные рассказывают о жутких условиях содержания, некоторые — о пытках.

© РИА Новости / Стрингер

Украинские военнослужащие во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

Кириллу на вид около 40 лет. Он говорит, что ему «повезло» — его «допрашивал» лично бывший заместитель командира батальона «Азов», а ныне депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.

«Попал в плен еще в 2014 году… Мосийчук лично пытал. Был осужден на 12 лет и вот, с 2014 года, наконец-то попал домой. Вчера заходила Геращенко (представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах в Минске Ирина Геращенко — ред.). Говорила, что порвет все документы наши о помиловании. Всех провоцировала. Пытали сильно. Пальцы перебиты, у товарища шрам на голове. Пытали, хотели, чтобы я признался в том, что я виноват и русский ФСБ-шник. Я гражданин Украины», — говорит Кирилл.

По его словам, находился он в СИЗО № 27. «Там россиян оставили, их прячут», — добавляет мужчина.

Среди освобожденных оказались и жители Киева. Один из них, Владимир, участвовал в подрыве киевского офиса запрещенной в РФ экстремистской организации «Правый сектор» в сентябре 2015 года.

«На меня повлияла страна победившего бандеровского безумия. Я отсидел три года и два с половиной месяца. В одиночке больше двух месяцев сидел. За подрыв офиса «Правого сектора», — говорит он.

© РИА Новости / Игорь Маслов

Пленные ДНР во время обмена пленными между ЛНР и ДНР и Киевом между поселками Майорск и Горловка. 27 декабря 2017

По словам Владимира, двух участников подрыва освободили, еще один остался в тюрьме.

«Что сделаю первым делом? Первым делом домой позвоню, в Киев. Я из Киева. Возвращаться туда собираюсь только на танке!» — говорит он.

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