Путин достоин всенародной поддержки и сейчас, и на выборах 2018!

Недавние события заставили меня совершенно по-новому взглянуть на человека, который является в настоящее время Президентом России. Я увидел в лице Владимира Путина не просто "человека разумного" или как принято у учёных говорить "homo sapiens", а "человека ищущего"! Ищущего ...связь с Богом! Причём ищущего не фиктивную связь с Богом, чтобы лишь казаться другим людям, будто бы ты представляешь из себя что-то экстраординарное, что возвышает тебя над всеми прочими, а ищущего реальную связь со Всевышним, возможно для того, чтобы исполнить древнее пророчество "о Человеке, которому суждено восстановить справедливость на земле". Лично я понял некоторые шаги Путина именно так.

Ниже я приведу два варианта понимания того грядущего, что должно непременно случится однажды, и что ожидают по милости Божьей не просто верующие люди, а люди в высшей степени посвящённые в тайные знания и законы Вселенной:

«И будут временные монархи на Земле, цари сварливые, жестокого нрава, прилежащие ко лжи и ко злу. Они будут убивать женщин и детей... Они отнимут собственность подданных. Жизнь их будет коротка и вожделения ненасытны. Люди разных стран соединятся с ними. Имущество станет единым мерилом. Богатство будет причиною поклонения. Страсть будет единственным союзом между полами. Ложь будет средством успеха на суде. Женщины станут лишь предметом вожделения. Богатый будет считаться чистым. Роскошь одежд будет признаком достоинства... Смешаются касты. Будут процветать разбойники без пощады. Под личиною религии будут проповедовать ересь. И тогда в конце чёрного века явится человек, который восстановит справедливость на земле... Тогда вернётся век белый». (Услышал это пророчество на Востоке и пересказал далее Н.К. Рерих. Опубликовано в книге «Избранное», Москва, «Советская Россия», 1979 г.).

Судя по тому, откуда пришли ещё в Советскую Россию через Рериха эти слова, это АРИЙСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО. А вот ниже МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРОРОЧЕСТВО, которое предстаёт перед нами как бы в другой "одежде", но его суть та же. Прежде чем вы прочтёте его, я замечу только, что словом "Махди" мусульмане называют Человека, которого будет вести по жизни сам Всевышний, чтобы он мог восстановить справедливость на земле.

«Махди – это имам (религиозно мыслящий человек), который создаст мировой порядок, он заставит правящие нации заплатить за преступления против общества. Он принесет благо человечеству. Он найдёт сокрытое богатство земли и распределит его справедливо среди нуждающихся. Он научит скромному проживанию и тонкому размышлению. Он заставит понять, что достоинство – это внутреннее состояние, которое находится посередине между двумя крайностями, и которое основано на равенстве и справедливости. Он восстановит учение Святого Корана и традиции Святого Пророка после того, как мир проигнорирует их... Он защитит науку и высшее знание и будет их использовать. Контроль его над этим будет полным. Он будет ценить высшее знание и всегда с почитанием его будет использовать. Его ум будет свободен от желания нанести вред человечеству. Высшее знание при нём будет подобно некой собственности, которую в прошлом неправильно использовали, но на которое сейчас он даёт разрешение использовать повторно и правильно. В самом начале он будет подобен бедному бесславному незнакомцу. А Ислам будет в безнадежном и беспомощном состоянии подобно истощённому верблюду с поникшей головой и с вяло качающимся хвостом. Но затем он установит Царство Бога во всём мире. Он преподаст всем доказательство милосердия Бога – Его Желания дать человеку Знание о правильной жизни». (Хаддис от Абу Давуда, Наджул Балага, Khutba 141, 187).

В настоящее время упомянутое выше "Знание о правильной жизни" оказалось разбито злоумышленниками на тысячи осколков подобно разбитому камнем зеркалу. Потому и процветают теперь разбойники без пощады, а под личиною религии многие так называемые "священнослужители" проповедуют ересь. И самое трудное ныне — собрать разбросанные повсюду осколки высшего Знания и соединить их воедино, чтобы человечество вновь обрело "Учение о правильной жизни".



"Под личиною религии будут проповедовать ересь..."

Тот же Николай Рерих, который пересказал советским людям арийское пророчество "о Человеке, который восстановит справедливость на земле", объяснил следом и то, где следует искать осколки Высшего знания, разбитого некогда силами Тьмы:

«...Всё, что может служить на пользу развития человеческого мышления, — всё должно быть и выслушано, и принято. Безразлично, в какой одежде или в каком иероглифе принесётся осколок Знания. Благо Знания во всех краях мира будет иметь почётное место. В нём нет ни старого, ни молодого, ни древнего, ни нового. В нём совершается великая, неограниченная эволюция. Каждый затрудняющий её будет исчадием тьмы. Каждый посильно содействующий ей будет истинным воином, сотрудником Света». (Н. Рерих: «Бесстрашие». 22 декабря 1934 г.).

Посмотрите теперь на Владимира Путина, посетившего греческий Афон (так называется Священная гора и полуостров в Греции), где ему предложили для участия во всенощной службе место, предназначенное для ...византийский императоров!

Немного истории. "Афон – "святая гора" и полуостров, омываемый Эгейским морем; сакральная территория вселенского православия; Земной удел Богородицы. Афон называют последним живым осколком Византии".

"Наш соотечественник, впервые прибывший на Афон, как правило, обращает внимание на афонский флаг, который являет собой чёрного двуглавого орла на золотом поле. Надо сказать, что двуглавый орел на Афоне распространён необычайно. Его в разных модификациях можно встретить на воротах Афонских монастырей и в самих церквах – он есть часть традиционной храмовой символики Святой Горы. Также именно на Афоне находится самое древнее известное изображение двуглавого орла на европейском континенте. Державная птица вырезана в мраморной плите Ксиропотамского монастыря, основанного ещё императрицей Пульхерией в 452 году.

Как известно, двуглавый орёл, некогда государственный герб Восточного Рима, стал родовым гербом династии византийских императоров Палеологов, от которых он попал в XV в. к московским князьям. Уже при Иване Васильевиче IV орел превратился в полноправный символ Третьего Рима, что подчеркивало преемство Русью идеи православного царства. Всё это довольно хорошо известно из книг, однако только на Афоне начинаешь явственно видеть прямую линию, проведенную от Рима, через Константинополь в Москву...." Источник.

Надо думать, что вот именно по этой причине Владимир Путин совершил в 2016 году частную поездку на полуостров Афон, в "сакральную территорию вселенского православия"... Чем лично меня он приятно удивил, и почему я видел в нём "человека ищущего", ...ищущего выход из политического тупика и религиозного многоголосия, при котором каждый слышит только себя...

Сейчас я хочу вновь переключить внимание читателя на тему разбитого на тысячи осколков "Знания о правильной жизни". Без собирания осколков этого Знания и без воссоединения этих осколков воедино установить справедливость на земле просто-напросто ни у кого не получится... Это большая и невероятно трудная работа, которой сегодня занимаются в России и в мире многие тысячи людей, и в том числе я. Здесь, в этой статье, я хочу показать, как отыскиваются осколки высшего Знания, и как удаётся их состыковать друг с другом.

Для начала я хочу сам себе задать вопрос и сам на него ответить, чтобы вы поняли: "что такое Афон для Путина и для меня лично?"

Греческий Афон это:

- Осколок древней Византийской империи, ставшей впоследствии "Восточным Римом".

- Это Герб в виде чёрного двуглавого орла с опущенными вниз крыльями на золотом фоне;

- Это также важный политический и духовный ориентир, позволяющий сегодня всем ищущим правду людям познать свою подлинную историю, а главное разобраться в сегодняшних политических хитросплетениях.

Какие политические хитросплетения я имею ввиду?

Ну, например, вы знаете, какой у России герб?

Уверен, все скажут — двуглавый орёл, какой был ещё в дореволюционной Российской империи. Вот этот:

Так и хочется воскликнуть: ну кто же знает, какой у России герб?!

А вот вам и первое "хитросплетение":

Перед вами фотография нарукавного шеврона Сухопутных войск России. Это тоже двуглавый орел с атрибутами власти, только не такой, как на гербе России. Данный шеврон изготавливается для нужд Вооружённых Сил РФ в соответствии с приказом №300 "О правилах ношения военной формы", изданным Министерством Обороны РФ 25 июня 2015 года.

Обратите внимание! ЭТО ВИЗАНТИЙСКИЙ ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ С ОПУЩЕННЫМИ ВНИЗ КРЫЛЬЯМИ!

Вот вам нарукавный шеврон российской полиции с византийским орлом:

И тут вы тоже видите, что на шевроне российской полиции изображён ВИЗАНТИЙСКИЙ ДВУГЛАВЫЙ ОРЁЛ С ОПУЩЕННЫМИ ВНИЗ КРЫЛЬЯМИ!

Что по этому поводу говорит приказ №300 "О правилах ношения военной формы" изданный Министерством Обороны РФ от 25 июня 2015 года?!

"Знаки различия — один из древнейших артефактов. На протяжении всей истории племён существовали особые символы, которые позволяли отличить членов одного рода от другого. Такие знаки считались священными, оказывали незримую поддержку, были своего рода объединяющим началом. Кроме того, знаки различия помогали выстроить иерархическую лестницу. При этом внешний вид таких знаков кардинально менялся на протяжении человеческой истории.

Поначалу символика была далека от современного формата. Ведь первые знаки различия — это татуировки! Кроме того, у разных народностей в качестве знаков различия использовались перья, каменные бусы, ракушки и другие украшения, которые дополняли одежду первобытных людей.

Когда именно эти знаки превратились в современные нам погоны, шевроны , звёздочки и нашивки, сказать сложно. Но уже в Древнем Китае встречаются первые знаки различия на одежде. Их носили гражданские люди, и обозначали они должности чиновников. Примерно тогда же появились прообразы военных нашивок. Широко известны нашивки римских легионеров. У каждой когорты или подразделения Римской империи была своя эмблема, которая несла в себе очень важную для соратников информацию. Затем такого рода опознавательные знаки распространились по всей Европе. Со временем знаки различия значительно трансформировались.

Так, одной из разновидностей знаков различия стали нашивки, которые стали неотъемлемым элементом профессиональной, корпоративной и даже вполне обычной одежды...". Источник.

У Министерства Обороны РФ аналогичная символика — двуглавый орёл византийского образца!

В чём же фокус?! — наверное, вы уже хотите спросить меня.

А я пока не скажу вам! Пусть будет пока интрига!

Прочтите для начала вот эту информацию из газеты "Комсомольская правда" за 28 мая 2016 года:



Источник.

Повторю: "Во время службы Путин был удостоен чести, которой прежде могли удостоиться только византийские самодержвцы: сесть в кресло владык Византийской империи. Правда, садиться он не стал, отстоял службу на ногах".

Так Путин ещё и очень скромный человек! Был бы нескромным — непременно уселся бы в кресло владык Византийской империи, а так просто встал на их место, но отстоял всю службу на ногах, как все, кто присутствовал на том молебне.

Таким образом, мы знаем из СМИ, что Владимир Путин впервые побывал в греческом Афоне в 2005 году, второй раз в 2016 году, а гербовый орёл Византии и греческого Афона с опущенными вниз крыльями, как информирует нас всемирная "Википедия", стал эмблемой Вооружённых Сил Российской Федерации ещё в 1997 году.

Замечу, что орёл с поднятыми вверх крыльями (как на гербе Петра I) был сделан Государственным Гербом Российской Федерации в 1993 году приказом первого Президента России Бориса Ельцина.

Такой орёл служил имперским символом в дореволюционной Российской империи.

Флаг и Герб Петра I (1672-1725).

А ещё раньше такой орёл с поднятыми вверх крыльями служил имперским символом в Западном Риме — главном конкуренте Восточного Рима (Византии).

Смотрите, какое интересное хитросплетение получается!

Государственным Гербом современной России является двуглавый орёл с поднятыми вверх крыльями, какой был изначально имперским гербом "Священной Римской империи" (Западного Рима), а эмблемой Министерства Обороны РФ и Вооружённых Сил современной России является двуглавый орёл с опущенными вниз крыльями, какой был изначально имперским гербом Византии (Восточного Рима)!

Кому-то может показаться, что такое внешнее различие двуглавых гербовых орлов — "незначительный пустяк", однако, приказ №300 "О правилах ношения военной формы", изданный Министерством Обороны РФ 25 июня 2015 года, гласит:

"Знаки различия — один из древнейших артефактов. На протяжении всей истории племён существовали особые символы, которые позволяли отличить членов одного рода от другого. Такие знаки считались священными, оказывали незримую поддержку, были своего рода объединяющим началом..."

Получается, что один род людей, пришедший к власти после развала СССР, счёл своим долгом принять в качестве своей гербовой символики " в 1993 году — двуглавого орла Западного (католического) Рима, а другой какой-то род людей военного сословия спустя 4 года, в 1997 году, счёл своим долгом принять в качестве своей гербовой символики — символики Вооружённых Сил России — двуглавого орла Восточного (православного) Рима!

Получается, что абсолютно правы те, кто утверждает, что "в 1999 году у предателя народа Б.Н.Ельцина власть отняли "вежливые люди", заставившие его публично передать бразды правления Россией офицеру КГБ Владимиру Путину". Подробно об этом в статье Николая Выхина "В. ПУТИН: ГАМБИТАМИ ПО ЦУГЦВАНГУ".

Меня лично эта новость нисколько не удивила. Даже наоборот, мне стало предельно понятно столь явное различие в символике Российской Федерации и в символике Вооружённых Сил РФ. Я даже обратил внимание, что между символикой Вооружённых Сил России и символикой Византии (Восточного Рима) имеется небольшое, но существенное различие.

Смотрите ещё раз приведенный выше рисунок с двумя гербами. На эмблеме Вооружённых Сил России у орла в когтях меч и венок из дубовых листьев. На гербе Византии а также гербе греческого Афона у точно такого же орла в когтях находятся меч и держава.

В античные времена, как известно, венки из дубовых листьев украшали героев, спасших людей от смертельной опасности. И наличие такого венка на эмблеме Вооружённых Сил современной России очень даже оправданно и даже символично. Российская Армия — это прежде всего миротворческая армия, а для кого-то — Армия-спасительница.

Итак, на эмблеме МО РФ двуглавый орёл византийского образца держит дубовый венок вместо так называемой "державы". А что такое держава?

Заглядываем в энциклопедию:

"Держава — символ государственной власти монарха, представлявший собой золотой шар с короной или крестом. Держава представляет собой символ владычества над землёй..." Источник.

И тут мы имеем ещё одно интересное хитросплетение.

Стало быть, держава в форме шара — символизирует нашу планету, и кто её держит, тот обладает властью над землёй?!

Возникает вопрос: кто-то обладает властью над всей землёй? Или только над какой-то её частью?

Скажу честно, я никогда прежде над этим вопросом не задумывался. А задуматься пришлось только после того, как буквально вчера мне написал короткое сообщение один из моих читателей — Андрей Ас. А он, в свою очередь, решил написать мне потому, что в тот день он прочёл мою статью "Тартарией европейцы называли в средние века любую территорию, где жили арии!", которая и подвигла его сделать маленькое историческое открытие. Вот что Андрей Ас сообщил:

"Смотрел-смотрел я на карту древнежреческого Птолемея, а в мозгу крутилась какая-то мысль. Сначала я никак не мог её поймать. И вот прошло около двух часов, и вдруг, "вот оно чё, Михалыч!", я ухватил мыслю за хвост и уже не отпускал.

Смотрим внимательно на то, что в руках Царей Московских — Иванов:

Ну про скипетр с двуглавым орлом вы все знаете, — это власть всего Запада и Востока континента. А вот что за шарик под названием "держава"? А это, товарищи, планета Земля! (Кстати, когда там открыли, что она круглая?) Но вот незадача, крест в верхней части планеты Земля опирается на пояс, проходящий по экватору. Что бы это значило? — вопрос.

И вот на самом этом месте из самого космического эфира ко мне прилетела мысль: так это ведь ВЛАСТЬ над всем СЕВЕРНЫМ ПОЛУШАНИЕМ ЗЕМЛИ, причём с КРЕСТОМ первых древнейших крестителей!"

Я поблагодарил Андрея Аса за эти мысли и написал ему, что это действительно открытие закрытой прежде информации, и что это видение полностью мною принимается. Более того, я могу дополнить его своими соображениями.

Если держава имеет форму шара, что символизирует Землю, а пояс с драгоценными камнями по экватору — это символ экватора Земли, то вертикальный поясок, соединяющий по диаметрально противоположным точкам линию экватора Земли с Северным полюсом, над которым воодружена фигура Креста, — это линия меридиана!

Вопрос: какого меридиана?!

Когда я задал сам себе этот вопрос, мне на память пришла моя же ранняя статья "Русская ось мира" и карта Гиппарха, датированная 150 годом до новой эры, которую я использовал в этой статье. Вот она:

Красная линия на ней — это делящий Землю на Запад и Восток так называемый "Александрийский меридиан", проходящий через египетскую Александрию, византийский Константинополь а также российский Санкт-Петербург, который Пётр I не строил, а лишь реконструировал и достраивал! Подробности в статье: "Кто построил город на Неве, ныне называемый Санкт-Петербургом?"

Получается, что ранее я малость заблуждался, когда думал, что двуглавый орёл — это "символ светской и духовной власти". А на самом деле этот орёл о двух головах как бы присматривает одновременно и за Западом, и за Востоком с линии Александрийского меридиана, который в наше время называется "Пулковским меридианом", потому как проходит через обсерваторию, расположенную на окраине Санкт-Петербурга и построенную по указанию российского императора Николая I!

Далее историческая мозаика стала складываться в моём сознании уже сама собой, создавая любопытную картину! Смотрите на следующую древнюю карту, которая по времени отстоит от карты Гиппарха на 290 лет, ближе к нам по оси времени. На этой карте уже указана знаменитая Гиперборея ("Hyperboraei"), располагающаяся между 60 и 70 градусами северной широты, там, где сегодня находится Кольский полуостров.

Это уже половина ответа на вопрос: кто-то обладает властью над всей землёй? Или только над какой-то её частью?

Над частью, конечно! И судя по оформлению императорской державы, когда-то власть русских (точнее, — гиперборейских) царей была над половиной земного шара! Уточню — над всем северным полушарием планеты Земля!

Каких-каких царей? Гиперборейских? — возможно, кто-то переспросит сейчас или просто криво ухмыльнётся, прочитав такое. Мол, Антон Благин чушь написал!

Но я это не из пальца высосал! Сейчас докажу это!

Возвращаемся снова к тому святому месту на земле, которое уже дважды посетил Владимир Путин, — к греческому Афону, который является географическим и духовным осколком Византийской империи, именуемый также "сакральной территорией вселенского православия", и далее слушаем речь самого Кирилла Гундяева, ныне исполняющего роль главы "Русской Православной Церкви":

Что он сказал, вы услышали?

"...и когда отпал западный патриархат, то на место западного патриарха был избран московский патриарх всея Руси и всех Северных стран, в юрисдикцию которого входила бы вся христианская ойкумена на север от Византийской империи, патриарх Гиперборейских стран. Вот так звучит по гречески. Гиперборея — это всё то, что севернее Византии! Это история! И мы бы могли бы употреблять этот титул и сейчас, его никто не отменил. Просто как-то укоренился "патриарх Московский и всея Руси".

Получается, что Гиперборея была чем то вроде СССР или нынешней Российской Федерации. При этом Гиперборея была прародиной ариев, которые и подарили человечеству учение о Боге, который есть Дух, и от которого происходят все таланты в человеке. А всё то, что мы имеем сегодня в христианских Евангелиях о Боге, — это буквально капля в море против того, что было и есть в арийских "Ведах", сохранившихся до наших дней лишь в Индии. Сохранившихся лишь там, потому что за время 300-летнего правления династии Романовых вся история России была переписана, а всё то, что могло раскрыть потомкам прежнюю, настоящую историю России, тщательно уничтожалось.

Смотрите теперь! Эти слова (ниже) о Боге-Духе-Творце находятся в старинной арийской книге "Махабхарата", написанной санскритом (священным письмом) в 1 тысячелетии до новой эры.

"Тела преходящи; мертва их отдельность;

Лишь вечного Духа жива беспредельность".

...

"Для Духа нет смерти, как нет и рожденья,

И нет сновиденья, и нет пробужденья..."

...

"Кто, действуя, с Духом Всесущим сольётся,

Того вековечное зло не коснётся..."

А это ниже фрагмент из Евангелия, из 1-го послания апостола Павла Коринфянам, глава 12:

4 Дары различны, но Дух один и тот же;

5 и служения различны, а Господь один и тот же;

6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.

7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.

8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;

9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;

10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков.

11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.

Если между написанием этих текстов разница аж в 1000 лет, то чьё учение проповедовал евреям легендарный Христос-Спаситель? Своё собственное учение, или же арийско-гиперборейское, которое существовало ещё за тысячелетие до его рождества?!

Вот то то и оно, что из-за насильственной реформы Русской Православной Церкви, которая продолжалась примерно с 1650 по 1700 годы по новому летоисчислению, и из-за распространяемой новыми священниками ереси, навязанной им Римско-католической Церковью, миллионы людей привыкли считать учение о Боге, который есть Дух, христианским, а на самом деле оно было гиперборейским! И крест в этом гиперборейском учении о Боге, который Дух, тоже присутствовал как символ. Только он был не символом распятия Спасителя, то есть, символом смерти, а он был символом Солнца, то есть символом вечной жизни, если говорить о простом равностороннем кресте, какой мы видели в руках русских царей Иване-III и Иване-IV на символе имперской власти — державе.

Был у ариев и сакральный крест-символ, который графически изображал тайную суть "Духа Святаго". Это вращающийся крест-свастика. Про это у меня отдельная статья есть: "Свастика и Православие: что общего? И что нас ждёт в будущем после намеченного объединения религий?"

Вот этот вращающийся арийский крест, символ "Духа Святаго" на дореформенной одежде православных священнослужителей, которая была упразднена антирусской церковной реформой патриарха Никона:

Данная старинная одежда православного христианского священника хранится в Новодевичьем Богородице-Смоленском монастыре, расположенном в Москве на Девичьем поле в излучине Москва-реки, близ Лужников.

Я всё так подробно рассказал обо всём этом для того, чтобы читателю было понятно, что в нынешней России между собой борются, не посвящая российский народ в детали этой борьбы, две разнополярные власть имущие силы, одна из которых сделала своим священным символом двуглавого орла с поднятыми вверх крыльями, а другая власть имущая сила, представителем которой является Владимир Путин, сделала своим священным символом двуглавого орла с опущенными вниз крыльями.

Орёл с поднятыми вверх крыльями — это священный символ прозападников, к которым относилась и династия императоров Романовых, правившая Российской империей почти 300 лет. При них русский народ в подавляющем большинстве своём был представлен в своём Отечестве в качестве крепостного крестьянства, получившего свободу от господствующего класса только после 1861 года.

Орёл с опущенными вниз крыльями — это сегодня священный символ тех, кто трудится на возрождение гиперборейской цивилизации. Это даже круче, чем идея о восстановлении СССР! И Путин — один из тех, кто без лишней суеты и огласки делает это дело.

Приложение: "О Путине, свастике и российских судах".

Именно поэтому я утверждаю, что Путин достоин всенародной поддержки и сейчас, и на выборах 2018! Ведь он верховный главнокомандующий Вооружёнными Силами России, которые официально с 2015 года перешли на форму одежды с ношением нашивок, на которых изображается византийский орёл с опущенными вниз крыльями.

Стало быть, что бы и кто бы ни говорил про Путина в преддверии новых выборов Президента России, он — наш человек, человек из народа! Можно сказать, Путин герой нашего времени!

Важное приложение:

1. "О предательстве русского народа так называемой "элитой".

2. "Владимир Соловьёв: "в России народу принадлежит лишь дырка от бублика!".

3. "Ну ни хрена себе! — сказал я себе!".

29 декабря 2017 г. Мурманск. Антон Благин

P.S.

Это номер моей карты Сбербанка для новогодних подарков от благодарных читателей: 639002419008539392

Комментарии:

Денис Быков: Антон Благин, у вас "сплошная каша" в голове! Всё смешали в "кучу": оккультиста-масона Н.Рериха, продвигаемый масонами миф о Гиперборее и в эту же "кучу свалили" нашу православную христианскую веру. Таким способом вы не узнаете истину, нужно суметь отделить "зерна от плевел".

Антон Благин: Денис, вы как дитё неразумное! Вот как можно такое написать? "У вас "сплошная каша" в голове — всё смешали в "кучу" — оккультиста масона Рериха, продвигаемый масонами миф о Гиперборее и в эту же "кучу" свалили нашу православную христианскую веру. Таким способом вы не узнаете истину, нужно суметь отделить "зёрна от плевел".

Отвечаю: каша в голове у тех, кто учился в школе на пятёрки, стремясь при этом прилежно запомнить всё то, что говорили учителя. А учителя работают по методичке из Минобразования! И подобно дикторам ТВ сеют в народные массы смесь правды и лжи, дабы народ не имел возможности познать своё Я! — о чём недавно рассказал глава Сбербанка Герман Греф. Я же ищу истину и часто мне удаётся её найти.

Вот вы спрашиваете, как можно было всё это "смешать"?

А так, что истина как раз в этом и состоит! Найденные археологами артефакты это доказывают!!! Вот вам артефакт, которому уже 1500 лет! Он очень наглядно показывает и доказывает, что христианство имеет гиперборейское (арийское) происхождение!!!

Иордания. 553 г. н.э. Мозаика в христианском храме "Святых Космаса и Дамиана". Это изображение сокрыл от переписчиков истории почти на 1200 лет селевой поток, уничтоживший древний город Гераса (Gerasa). И только в начале ХХ века это напольное изображение было откопано археологами и вызвало "культурный шок" в религиозной среде.