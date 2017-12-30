Подземелья улицы Баумана в Казани (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Подземелья улицы Баумана в Казани. Раскопанные подземные этажи старых зданий.

Сборник “Неудобная история”: https://www.youtube.com/playlist?list…

Сборник “Тайны архитектуры”: https://www.youtube.com/playlist?list…

История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…



Источник: www.youtube.com