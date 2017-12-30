Главная » Видео, История, Невероятное в мире

Подземелья улицы Баумана в Казани (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

10:26. 30 декабря 2017 Просмотров - 273 Нет комментариев Опубликовал:

Артём Войтенков: Подземелья улицы Баумана в Казани. Раскопанные подземные этажи старых зданий.
Сборник “Неудобная история”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сборник “Тайны архитектуры”: https://www.youtube.com/playlist?list…
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Изборский клуб состоялся
В минувшие выходные состоялось одно весьма важное событие, которое весьма скромно  осветили средства массовой информации. Целая плеяда думающих патриотов собралась на псковской земле, в древнем русском городе Изборске, которому как раз исполнилось 1150 ...
Проблемы оценки исторической роли Золотой Орды
... татар суасами), буртас, мишар, касан/казан, биар, биляр, бигер (удмурты и...
Полное интервью с Владимиром Ивановничем Труниным 1 мая 2014
Владимир Иванович Трунин рассматривает два вопроса - о ситуации на Украине и о так называемой пятой колонне в России. Это рассказ очень квалифицированного производственника, эрудированного человека, фронтовика-ветерана. В силу своего возраста, и ...
Зачем Путину «народный фронт»?
Путин приказал создать «Общероссийский народный фронт» из «Единой России» и примкнувшей к ней и пока необозначенной коалиции из «других политических партий, профсоюзных организаций, женских, ветеранских, в том числе и ветеранов Великой Отечественной войны...
Битва за Новороссию: положение на фронте на 17 августа 2014 г.
Ситуация на Донбассе на утро 17 августа. Луганская Народная Республика.1. Если севернее Луганска фронт уже довольно продолжительное время остается стабильным по ломанной линии от Лутугино до границы с РФ, то на юго-западных и южных подступах к Луганску ...
Почему у евреев — невероятно высокий IQ?!
Друзья, как вам это заявление, что "у евреев невероятно высокий интеллект"? Утверждается, что IQ у евреев выше, чем у остальных представителей homo sapiens!!! Что это, мания величия, которая периодически сменяется манией преследования? Или это реальность, ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>