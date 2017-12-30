Подземелья улицы Баумана в Казани (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
10:26. 30 декабря 2017 Просмотров - 273 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Артём Войтенков: Подземелья улицы Баумана в Казани. Раскопанные подземные этажи старых зданий.
Сборник “Неудобная история”: https://www.youtube.com/playlist?list…
Сборник “Тайны архитектуры”: https://www.youtube.com/playlist?list…
История пишется по заказу власти, история меняется политиками, история переписывается учёными. Настоящая история многократно искажена и переделана. Каким было прошлое на самом деле – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…
Источник: www.youtube.com