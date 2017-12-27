Таинственные циклопические каменные кладки в Италии

Поразительный памятник той культурной эпохи, не имеющий себе равных, находится в окрестностях древнего города Лациум; он настолько замечателен, что его вполне можно поставить в один ряд с сооружениями древних египтян, и, право, стоит потратить много дней на утомительную поездку, чтобы увидеть его.

Такие строки еще в середине XIX в. посвятил итальянскому городку Алатри один из лучших знатоков Италии, историк Фердинанд Грегоровиус, объездивший весь свет. Можно подумать, что памятник этот — гигантские каменные стены, — столь поразивший замечательного исследователя истории, на самом деле находился не в «стране ромеев», а в далеком Перу.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Стена в Алатри (Италия) (слева) и стена в Саксайуаман (Перу) (справа). Сходство заметно даже в деталях. Громадные камни уложены в стену по принципу многоугольника без использования соединительного раствора

Тому, кому сегодня захочется поближе познакомиться с живописными руинами древней культуры, о которой почти ничего не известно, уже не придется совершать утомительные поездки. В каких-нибудь двух часах езды на автомашине от Рима простирается так называемая Чиокьярия, «земля сандалий», просторная долина Сакко Ананьи, обрамленная живописными северными склонами Лепинских гор — Монти Эрничи и Монти Авсони.

Городки, расположенные в этой местности, относятся к числу древнейших в Италии. В их центре обычно красуются циклопические стены, возведенные еще в доримскую эпоху. Наиболее хорошо сохранившаяся и живописная стена такого рода находится в Алатри. Город и в наши дни обнесен с одной стороны гигантской стеной протяженностью ок. 2 км.

Второе кольцо стен, имеющих трапециедальную форму, триумфально возвышается на скальной вершине над центром города, выдержанным в готическом стиле.

Попасть в древний акрополь можно через пять массивных, прекрасно сохранившихся ворот. Самые внушительные среди них — Порта Ареопаго (или Порта Маджоре), высота которых — 4,50 м, а ширина — 2,70 м. Площадь акрополя, имеющего яйцеобразную форму, составляет 19 060 кв. м, а высота окружающей его каменной стены в отдельных местах достигает 17 м.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Акрополь города Алатри. Малые Ворота (Porta Minore)

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Акрополь города Алатри. Большие Ворота (Porta Maggiore)

Эта поистине циклопическая стена своими громадными каменными монолитами поражает воображение даже видавших виды современников. Один только юго-восточный угол стены состоит из четырнадцати громадных монолитов и невольно вызывает в памяти ассоциации с постройками в Перу.

В глаза сразу же бросаются две особенности, напоминающие мегалитические сооружения доинкской эпохи в Южной Америке. Так, например, стены акрополя Алатри можно сравнить с гигантскими крепостными стенами Саксайуамана. Как оказывается, самые крупные каменные блоки нижнего кольца стен Саксайуамана имеют высоту 5 м, ширину 5 м и толщину 2,5 м.

Согласно расчетам, их вес составляет примерно 360 тонн, что соответствует массе широкофюзеляжного аэробуса с полной загрузкой. И тут и там возникает естественный вопрос: каким образом перевозились эти монолиты (это наверняка представляло собой сложнейшую техническую задачу даже при использовании тягловых животных)?

Эти импозантные постройки, простоявшие много тысячелетий, выдержав буйство стихий, ураганы и даже землетрясения, сооружены без цемента, глины или любого другого строительного раствора. Стыки между блоками и в наши дни настолько плотны, что в них невозможно просунуть лезвие ножа.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Акрополь города Алатри (Porta Maggiore)

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Акрополь города Алатри. Стены

Грегоровиус с полным основанием писал:

«Увидев и обойдя вдоль и поперек эти титанические черные каменные сооружения, сохранившиеся столь хорошо, будто их возраст исчисляется не многими тысячелетиями, а несколькими годами, я был поражен мощью созидательных сил человека, которая всякий раз изумляет меня при виде римского Колизея».

Постройки древних обитателей Лациума, вступившего в борьбу против Рима, сразу же бросаются в глаза всякому при виде живописных ландшафтов Чиокьярии. Когда ласковое октябрьское солнце заливает эту местность своим золотистым светом, полюбоваться красотами природы сюда приезжают немало римлян.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Руины города Alba Fucens (Apuzzo)

Для этой дивной поры у них существует даже особое название — ottopate готапе (римский октябрь). Сегодня трудно сказать, не в этом ли заключалась одна из причин, по которой народ герников в VI в. до н.э. решил основать здесь свою столицу, или же он руководствовался скорее стратегическими и культовыми соображениями.

Лацицум или Лаций (лат. Latium) регион в античной Италии, прародина современных романских народов. Его территория в настоящее время входит в состав более крупного административно территориального образования современной Италии Лацио.

Мы еще многого не знаем о строителях и истории этого города циклопических монолитов, ибо герники не знали письменности. Вероятно, в их культуре преобладали ярко выраженные черты сельского уклада. С начала бронзового века (ок. 2000 г. до н.э.) народности, обитавшие в этом районе побережья области Лациум, имели налаженное морское сообщение с Сардинией и Испанией, и здесь сформировалась одна из высокоразвитых культур восточного Средиземноморья.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Древнеримский город Коза (Toscana)

Но новые навыки почти не повлияли на образ жизни и уклад людей эпохи неолита. Техническая вооруженность обитателей центральной Италии несколько улучшилась лишь на пороге следующего тысячелетия. Торговля в те времена особого значения не имела, до возникновения жизнеспособного общества было еще далеко, а о формировании государственной структуры не было и речи.

Люди ютились в скромных глинобитных хижинах с соломенными крышами и вели жизнь пастухов и пахарей в те самые годы, когда у этрусков возникли первые начатки иерархии власти. Герники, как и другие племена, населявшие Италию в те времена, объединялись в сплоченное сообщество, сохранявшееся только на время войны и религиозных празднеств.

Следы их культуры в период V—IV вв. до н.э. были уничтожены или ассимилированы римскими завоевателями. Однако циклопические крепостные сооружения, для возведения которых были необходимы тщательное планирование и организация работ, уцелели и продолжали существовать. Что могло побудить бедных пастухов-кочевников воздвигнуть рядом со своими ветхими хижинами гигантские каменные сооружения?

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Акрополь города Ferentino (Lazio)

Откуда они заимствовали свои познания в области строительства? Ради чего они забыли о трудах, обеспечивавших им выживание, и посвятили все свои силы сооружению этих мегалитических монстров? Кто и зачем убедил их начать строительство? Эти и другие подобные вопросы возникают не только в Алатри.

Город Ферентино, привлекающий туристов своими храмами, монастырем и живописными старинными улочками и еще с IV в. служащий резиденцией епископа, за семь веков до этого был захвачен молодой Римской республикой и включен в ее состав. Основание же города относится, по всей видимости, к V или VI в. до н.э.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Акрополь Ферентино.Здесь хорошо видно три этапа строительства. Доримский циклопический (внизу), потом римский и средневековый. По одной из версий тут свою руку приложили этруски.

На примере ворот Порто Сангвинария историю городка можно проследить, словно на разрезе геологических пластов. Верхняя часть состоит в основном из бутового камня, который широко применялся в Средние века, арочные своды из тесаного камня и дверные перекрытия относятся к римской эпохе (I в. до н.э.), а нижняя часть, колоссальная кладка фундаментных стен, восходит ко временам герников.

По всей видимости, эта строительная техника была известна и соседям герников — племени вольсков. На склоне Лепинских гор расположен городок Сеньи, возраст которого превышает два с половиной тысячелетия.

Х.Хеннинг писал об этом городке: «В эпоху Средневековья Сеньи иногда служил папской резиденцией. Город и в наши дни сохраняет типично средневековый характер. Но наиболее интересная достопримечательность его восходит ко временам античности. Сеньи окружает почти полностью сохранившееся кольцо крепостных стен из огромных каменных монолитов неправильной формы, создание которых относится к Vi—V вв. до н.э.».

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

San Felice Circeo (Lazio)

Точно так же руины античного Арпино (возле Чивитавеккья) и Норбы (Нормы) сохранили до нас остатки циклопических крепостных стен вольсков. Достаточно сказать, что высота ворот в них достигала 8 м. Любопытно, что в эпоху после возведения стен для Норбы была характерна система городских улиц, параллельных или пересекающихся под прямым углом.

В этом создатели плана города следовали принципу городской планировки, изложенному в V в. до н.э. Иппоамом из Милета. Видимо, вольски в ту эпоху имели налаженные контакты с греческими городами-государствами. Такой вывод вполне реален.

< ![CDATA[ ]]> < ![CDATA[]]>

Не мог ли принцип, применявшийся для планировки центра города, по аналогии быть положен в основу плана сооружения циклопических крепостных стен? Здесь, внеся некоторые коррективы и уточнения, можно повторить вопрос Эриха фон Дэникена, поставленный им в ходе раскопок скальных памятников и стен в хеттском городе Хаттуше (современная Турция): «Подобное же можно увидеть и в Перу. Итак, одинаковые учителя — одинаковые результаты?».

Подобный вопрос должен повергнуть в смущение маститых археологов. Но есть и исключения. Одно из них — профессор Марсель Оме. Он еще в пятидесятые годы задался вопросом, который способен восполнить недостающее звено в объяснении гигантизма, присущего многим древним культурам мира. Его индуктивный метод в конце концов навел профессора на мысль о том, что на народы, жившие в «темные века», могли повлиять пришельцы-инопланетяне.

Таким образом, ноу-хау по сооружению циклопических стен, которым владели вольски и герники, с точки зрения Марселя Оме и Эриха фон Дэникена, является еще одним камешком в мозаике поисков глобальных доисторических связей и контактов между культурами.