Сводки от ополчения Новороссии 27 декабря 2017
- 14:57 МОЛНИЯ: на Донбассе начался обмен пленными (ФОТО).
- 14:28 На фронтах ДНР затишье, ВСУ отмечены очередным фейком — Басурин.
- 13:55 Премьера клипа «Наши Богатыри» рок-группы «Александр Матросов».
- 12:10 В ЛНР колонна с украинскими пленными выдвинулась к месту обмена.
- Вчера 23:55 Жители Донбасса о новогоднем перемирии: сегодня утром стреляли.
- Вчера 23:49 Полковник спецназа СБУ ликвидирован на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 20:58 ЛНР восстановила главный пункт пропуска с РФ – “Изварино”, разбитый в 2014-м.
МОЛНИЯ: на Донбассе начался обмен пленными (ФОТО)
Только что стало известно, что Киев, Донецк и Луганск приступили к обмену пленными на КПВВ «Майорск».
Обмен проходит по формуле «306 на 74», в Народные Республики возвращается в 4 раза больше заложников.
До начала обмена стороны провели верификацию списков граждан, подлежащих обмену.
За ходом обмена следят представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
Добавим, что изначально процедура была запланирована на 12:00 (мск), однако долгожданный обмен начался только сейчас.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На фронтах ДНР затишье, ВСУ отмечены очередным фейком — Басурин
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Премьера клипа «Наши Богатыри» рок-группы «Александр Матросов»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В ЛНР колонна с украинскими пленными выдвинулась к месту обмена
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Жители Донбасса о новогоднем перемирии: сегодня утром стреляли
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Полковник спецназа СБУ ликвидирован на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО)
Высокопоставленный офицер спецназа СБУ из Сум убит был на Донбассе во время выполнения боевого задания по контрразведывательному обеспечению подразделений, сообщают украинские СМИ.
Убитого в зоне проведения карательной операции офицера спецслужбы Сергея Ширкова похоронили во вторник, 26 декабря.
«При каких обстоятельствах погиб полковник, неизвестно. Похоронили Ширкова на Аллее Героев Центрального городского кладбища Сум. Ему был 41 год. Остались жена и маленький сын», — говорится в новостном сюжете украинского «5 Канала».
По данным Сумского горсовета, Ширков погиб 24 декабря во время выполнения боевого задания по «контрразведывательному обеспечению подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ». Конкретные обстоятельства гибели военного не разглашаются.
Будущий сбушник родился 22 июля 1976 года в г. Северодонецк Луганской области. Детство провел в селе Хухра Ахтырского района Сумской области. Учился в Сумском педагогическом университете имени А.С. Макаренко на филологическом факультете.
Затем он проходил срочную службу в украинской морской пехоте. С 2007 года работал в СБУ, в последние годы был сотрудником спецназа, дослужившись до звания полковника.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ЛНР восстановила главный пункт пропуска с РФ – “Изварино”, разбитый в 2014-м
К оглавлению | Источник: www.youtube.com