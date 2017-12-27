Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 27 декабря 2017

10:28. 27 декабря 2017 Просмотров - 593 Нет комментариев Опубликовал:

МОЛНИЯ: на Донбассе начался обмен пленными (ФОТО)

МОЛНИЯ: На Донбассе начался обмен пленными (ФОТО) | Русская весна

Только что стало известно, что Киев, Донецк и Луганск приступили к обмену пленными на КПВВ «Майорск».

Обмен проходит по формуле «306 на 74», в Народные Республики возвращается в 4 раза больше заложников.

До начала обмена стороны провели верификацию списков граждан, подлежащих обмену.

За ходом обмена следят представители Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Добавим, что изначально процедура была запланирована на 12:00 (мск), однако долгожданный обмен начался только сейчас.

Читайте также: ВАЖНО: В МИД рассказали о возможности признания ДНР и ЛНР

МОЛНИЯ: На Донбассе начался обмен пленными (ФОТО) | Русская весна
МОЛНИЯ: На Донбассе начался обмен пленными (ФОТО) | Русская весна
МОЛНИЯ: На Донбассе начался обмен пленными (ФОТО) | Русская весна
МОЛНИЯ: На Донбассе начался обмен пленными (ФОТО) | Русская весна
МОЛНИЯ: На Донбассе начался обмен пленными (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На фронтах ДНР затишье, ВСУ отмечены очередным фейком — Басурин

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Премьера клипа «Наши Богатыри» рок-группы «Александр Матросов»

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

В ЛНР колонна с украинскими пленными выдвинулась к месту обмена

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Жители Донбасса о новогоднем перемирии: сегодня утром стреляли

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Полковник спецназа СБУ ликвидирован на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО)

Полковник спецназа СБУ ликвидирован на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Высокопоставленный офицер спецназа СБУ из Сум убит был на Донбассе во время выполнения боевого задания по контрразведывательному обеспечению подразделений, сообщают украинские СМИ.

Убитого в зоне проведения карательной операции офицера спецслужбы Сергея Ширкова похоронили во вторник, 26 декабря.

«При каких обстоятельствах погиб полковник, неизвестно. Похоронили Ширкова на Аллее Героев Центрального городского кладбища Сум. Ему был 41 год. Остались жена и маленький сын», — говорится в новостном сюжете украинского «5 Канала». 

По данным Сумского горсовета, Ширков погиб 24 декабря во время выполнения боевого задания по «контрразведывательному обеспечению подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ». Конкретные обстоятельства гибели военного не разглашаются.

Будущий сбушник родился 22 июля 1976 года в г. Северодонецк Луганской области. Детство провел в селе Хухра Ахтырского района Сумской области. Учился в Сумском педагогическом университете имени А.С. Макаренко на филологическом факультете.

Затем он проходил срочную службу в украинской морской пехоте. С 2007 года работал в СБУ, в последние годы был сотрудником спецназа, дослужившись до звания полковника.

Читайте также: Каратель с Западной Украины ликвидирован на Донбассе (ФОТО)

Полковник спецназа СБУ ликвидирован на Донбассе (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

ЛНР восстановила главный пункт пропуска с РФ – “Изварино”, разбитый в 2014-м

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
.... 18:03 Сводка МО ДНР за 4 декабря. 17:52...необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на тему... Сводка МО ДНР за 4 декабря Сводка МО ДНР за 4 декабря...Донецкой Народной Республике. «Второго декабря донецкая команда СММ ОБСЕ ...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... несложное», — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв в ФМС... им. Георгия Победоносца. «В декабре я получил ранение в колено...группы. Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... за период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2016
...» собираются расформировать. Вчера 23:27 Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 06.01... из Херсона, бывший участник отряда ополчения «Сомали» «ПолитНавигатор» К оглавлению | ... результате погиб боец ополчения. Отметим, что 28 декабря глава МИД России Сергей...
Сводки от ополчения Новороссии 18 декабря 2015
....com Сводка МО ДНР за 18 декабря Сводка МО ДНР за 18 декабря К... ("Фома"), командир подразделения "Одесса" луганского ополчения, в январе 2015 года арестован... оглавлению | Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 17.12...
Сводки от ополчения Новороссии 19 декабря 2015
....info Сводка МО ДНР за 19 декабря Сводка МО ДНР за 19 декабря К... был продан украинскими военнослужащими бойцам ополчения», — отметил Ященко. К оглавлению | Источник.... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 18.12...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>