Высокопоставленный офицер спецназа СБУ из Сум убит был на Донбассе во время выполнения боевого задания по контрразведывательному обеспечению подразделений, сообщают украинские СМИ.

Убитого в зоне проведения карательной операции офицера спецслужбы Сергея Ширкова похоронили во вторник, 26 декабря.

«При каких обстоятельствах погиб полковник, неизвестно. Похоронили Ширкова на Аллее Героев Центрального городского кладбища Сум. Ему был 41 год. Остались жена и маленький сын», — говорится в новостном сюжете украинского «5 Канала».

По данным Сумского горсовета, Ширков погиб 24 декабря во время выполнения боевого задания по «контрразведывательному обеспечению подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ». Конкретные обстоятельства гибели военного не разглашаются.

Будущий сбушник родился 22 июля 1976 года в г. Северодонецк Луганской области. Детство провел в селе Хухра Ахтырского района Сумской области. Учился в Сумском педагогическом университете имени А.С. Макаренко на филологическом факультете.

Затем он проходил срочную службу в украинской морской пехоте. С 2007 года работал в СБУ, в последние годы был сотрудником спецназа, дослужившись до звания полковника.

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