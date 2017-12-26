Историческая правда напугала академиков. Евгений Спицын

Концептуал СМИ ФСБ расставляет акценты

Накануне 100-летия ВЧК главный редактор “Российской газеты” встретился с Директором ФСБ России Александром Васильевичем Бортниковым, который рассказал об истории спецслужб и связанных с ними мифами. Комментирует историк, публицист, автор учебников по истории России Евгений Спицын.

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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич



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