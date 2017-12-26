Историческая правда напугала академиков. Евгений Спицын
13:22. 26 декабря 2017 Просмотров - 269 Один комментарий Опубликовал: brahman
ФСБ расставляет акценты
Накануне 100-летия ВЧК главный редактор “Российской газеты” встретился с Директором ФСБ России Александром Васильевичем Бортниковым, который рассказал об истории спецслужб и связанных с ними мифами. Комментирует историк, публицист, автор учебников по истории России Евгений Спицын.============================================================================
Рекомендуем:
История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
============================================================================
Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
loading...
Напугала… Ещё бы… Столько диссертаций – кобыле под хвост…