Американка шокировала Facebook

«вернувшись из России я поняла, что всё рассказанное нам о ней, полное дер…мо»



В России есть вещи, которые нас иностранцев, действительно шокируют. Но не потому, что они плохие, или необъяснимые, а просто потому, что вам никогда не придет в голову поступать следующим образом:

1. Вы хлопаете в ладоши, когда самолёт приземляется.

Конечно же, в действительности это происходит не потому, что как у нас говорят: «русские радуются тому, что вообще сели». А потому, что так пассажиры хвалят пилота за мягкое и качественное приземление. Но все таки, это правда, что подобная традиция наблюдается только на рейсах «в», или «из» этой страны.



2. Вы живёте за толстой металлической входной дверью, обитой искусственной кожей, с двумя замками (как минимум), и считаете это нормальным.

Здесь тоже нет ничего удивительного, и я сама к этому быстро привыкла. Вы просто защищаете себя таким способом, и чувствуете хорошо. Вообще, русские относятся к дому, как твердыне и личной крепости, в отличие от американцев которые рассматривают квартиру, как временное и съемное жилье. Подход в России, кстати мне гораздо больше нравится.

3. У Вас есть, по меньшей мере, один ключ длиной с ладонь.

Честно говоря, я до сих пор понятия не имею, зачем нужен этот ключ, но и у меня он также присутствовал. Задавать вопрос "почему?" в России вроде как не принято, поэтому я честно совала его в разные замки, пока не поняла, что он чердака нашего подъезда. )

4. Вы привыкли к бумажной волоките.

Россия в последние несколько лет цифровизуется потрясающими темпами. Фактически во многих областях это происходит быстрее чем в ЕС или даже Америке. Но именно из – за этой скорости, наверное, некоторые области жизни за ней не успевают. Поэтому в России до сих пор, можно встретить читательские билеты, страховые полисы и медицинские карты пациентов, заполненные от руки, и очень быстрый мобильный интернет одновременно.

5. Вы наряжаетесь и заморачиваетесь по поводу своего внешнего вида.

Россияне одеваются подчеркнуто красиво. Для девушек, короткие юбки зимой – это вполне нормально. Поэтому, я долго не могла понять, вернувшись в США, почему за мной тянулись целые вереницы мужских взглядов, и только позже выяснила, что все благодаря России. На фоне типичных американок не следящих за собой, я выгляжу всегда опрятно и просто с иголочки. :)

6. Вы привыкли видеть в общественном транспорте шестилетних детей без сопровождения взрослых.

Россияне – независимые люди. Причем все. Они не станут задавать маленькому ребёнку в автобусе вопрос «Где твои родители?». А дети такие умные и серьезные, что готовы и сами решить полный круг взрослых задач.

7. После возвращения в родную страну Вы в повседневных разговорах часто употребляете русские слова.

Например в моем случае, это: "кошмар", "Боже мой", "алло" и так далее. Были правда и другие фразы, но от них я в этом посте воздержусь… :)

8. Вы знаете, что водители проезжающие мимо вас тут же остановятся, если Вы поднимете большой палец.

Вообще, в России очень легко можно доехать куда-либо автостопом, по сравнению с другими странами. На мой взгляд, это одно из доказательств того, что россияне – на самом деле дружелюбные люди. Хотя и рисуют нам их ровно наоборот. К слову, к деньгам здесь тоже другое отношение. Часто водители, которые сами предлагают довести вас бесплатно, денег за это принципиально не возьмут.

9. Вы знаете 20 Ольг, 10 Елен и столько же Наташ.

Раньше это меня смущало, но потом, даже облегчило жизнедеятельность. У 70% россиян – и правда почти одинаковые имена.

10. Вы лечите простуду чаем с лимоном или мёдом.

Вы заболели? Просто попейте тёплый чай с лимоном, или мед с молоком. Русские действительно не любят лекарств. Но вовсе не потому, что не могут себе их позволить. А потому, что в России учитывается, и тот вред, что наносят сами противопоказания препаратов.

11. Вы используете «VK» чаще, чем «Facebook».

«ВКонтакте» в России гораздо популярнее, нежели «Facebook». И должна сказать, во многом эта сеть и правда удобнее.

12. Вы начинаете смеяться, когда видите «русских» в голливудских фильмах.

«Что он там только что сказал?», – постоянно думаю я. Он же использовал неправильный падеж. Какой из него русский?! А вообще, русские абсолютно не такие, какими их рисует Голливуд. Они гораздо образованнее американцев и определенно культурнее.

13. Вы едите слишком много блинов.

И потому я искренне люблю Масленицу :). Просто потому, что в России в течение целой недели могла кушать очень вкусные блины со всем на свете!

14. Вы привыкли к тому, что люди едят варенье или сгущенное молоко ложкой.

А вот этого мне никогда не понять. :) Это же заправка к выпечке, как можно ее пить, или есть отдельно?

15. Вы покупаете только нечётное количество цветов.

Нечётное количество цветов – это для живых, а чётное – для почтения ушедших. Но знаете, лично мне нравится сама традиция русских дарить цветы. Это очень нежно и потрясающе красиво.

16. Вы привыкли к угрюмым лицам на улицах.

В глубине души все, и даже в западном мире знают, что русские – дружелюбные люди и никогда не оставят в беде. Но сама традиция не улыбаться случайным прохожим, любого иностранца ставит в тупик. Я и сама это понимаю, ведь русские знают о таком положении вещей еще с детства, а вот я когда попала на улицу где все смотрели на меня крайне серьезно, чувствовала себя самым провинившимся на свете котом. Но потом, конечно, привыкла и сама на всех незнакомцев смотрела точно также. Сегодня я думаю, что это даже правильно. А вот американское наигранное дружелюбие, уже нет.

17. Вы больше не жалуетесь своей маме по телефону на то, какими грубыми могут быть россияне.

Вы просто понимаете, что в русском языке ударение делается на определённые слога, из-за чего кажется, будто люди всё время кричат на вас. Но когда вы говорите на русском сами, то понимаете, что нежные вещи в его исполнении текут как будто река. Это очень красивый язык, и крайне объемный.

18. Вы думаете, что зима за пределами полярного круга должна называться «весной».

Просто вы ребята, сначала должны узнать, что такое мороз в минус тридцать градусов, и тогда, при температуре приближённой к нулю будете ощущать себя как окруженные летом.

19. Вы выносливы и всегда готовы к резким перепадам погоды.

Ноль градусов вчера и минус двадцать сегодня? Нет проблем! Ты всегда готов. Может именно это сделал русских такими стойкими? Возможно, кто знает…

20. Вы добавляете в борщ сметану и варите холодец.

А это уже я немного хвастаюсь, поскольку тоже научилась готовить набор этих необычных блюд.

Россия – удивительная страна, в которую очень легко беззаветно влюбиться. Посетите ее сами «товарищи», и тогда поймете, что все рассказанное нам о ней по телевизору, полное дер..мо.

Руслан Хубиев (RoSsi BaRBeRa),

ВЕЖЛИВАЯ РОССИЯ

Источник: https://matadornetwork.com/abroad/24-signs-youve-russia-long/

Примечание: судя по источнику, перевод достаточно вольный.