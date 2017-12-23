Паранормальная перестройка человеческого сознания – Роберт Монро

В течение многих лет в Институте Монро, основателем и руководителем которого был сам Роберт Монро, проводились многочисленные исследования внетелесных переживаний. В экспериментах участвовали как тщательно отобранные добровольцы, так и сам Монро. На основании множества отчетов, составленных по рассказам путешественников, удалось составить определенную картину того мира, в который погружались испытуемые. В своей книге «Далекие путешествия» Роберт Монро говорит о кольцах (населённых душами людей), которыми окружена наша Земля.

Кольца не физического существования представляют собой энергетические слои, населенные душами людей, ранее воплощавшихся в физическом земном мире. После того, как мы оставляем свое физическое тело, мы попадаем в один из таких слоев.

Их несколько:

Первый, внутренний слой (или кольцо)

Достаточно прозрачный и отчетливый. Обитатели этого слоя повторяют физическую человеческую жизнь. Судя по всему, они не представляют себе, что можно существовать как-то иначе. При попытках вступить с ними в контакт, либо не откликались, либо проявляли враждебность. Они делятся на несколько типов:

«Сновидящие»: их характерные вибрации и излучения указывают на то, что на земле у них есть материальное тело и они еще живы в физическом смысле. Они продолжают деятельность, подобную земной — придаются мечтам, общаются, пытаются вступить в половой акт или просто бесцельно блуждают. Чаще всего они даже не понимают, что вокруг них целая толпа таких же сущностей, как и они сами. В определенный момент они просто как бы «отщелкиваются» и исчезают – видимо просыпаются.

«Застрявшие»: Это те, кто уже оставил свое физическое тело, но еще этого не осознал. Они тщетно пытаются продолжить свое земное существование. Они часто остаются рядом со своим домом или близкими людьми. Часто они пытаются вернуться в свое мертвое тело. Такое случается даже после того, как оно погребено. Этим можно объяснить свечение, иногда наблюдаемое на кладбищах.

В таком состоянии душа может находится неограниченное количество времени до тех пор, пока у нее не появится хоть проблеск осознания того, что же случилось на самом деле. Численность таких душ увеличивается постоянно. Виной тому, по мнению Монро то, что система ценностей нашего мира ориентирована на материальное, а не на духовное.

«Дикие»: Представители этой группы, как и предшествующие, тоже не понимают, что уже умерли. Они лишь чувствуют, что стали другими. Их мало интересует, как и почему это произошло, они просто продолжают существование единственным известным им способом – подражанием деятельности в материальном мире. Их дикость проявляется например в хаотическом совокуплении и прочих подобных вещах. А иногда они даже могут уцепиться за бодрствующим человеком (если у него по какой-то причине «расшатывается» психика) - просто ради забавы.

Роберт Монро сравнивает атмосферу, царящую на внутренних кольцах, с жизнью в большом городе. Полная поглощенность материальным, как следствие искажения инстинкта выживания.

Второй слой

Это место выглядит достаточно просто и уныло. Обитатели уже осознали, что умерли но еще не знают (точнее не помнят), что делать дальше. Они просто терпеливо ждут дальнейшего развития событий. С ними достаточно просто вступить в контакт. Число обитателей этого слоя не очень велико и всегда одинаково, так как из верхних (внешних) слоев всегда поступает помощь.

Третий слой

Это самое густонаселенное место из всех. Скорей всего оно разделено на множество подколец. Обитатели четко осознают, что их земное существование завершено и они умерли. У каждого свои представления о том, кто они и где оказались.

Этим и объясняется наличие четко разграниченных зон. В центре этого кольца, предположительно, существует место, названное «нулевой точкой».

Он порожден двумя энергетическими полями, накладывающимися друг на друга и оказывающими равное влияние на окружающие области. Эта точка подобна центру магнитного стержня, имеющего свой плюс и минус. Внутри этой точки главенствует сила, называемая ИПВ — человеческая иллюзия пространства и времени. Больше всего эта сила проявлена во внутренних подкольцах и теряет свое влияние по мере удаления от центра. На окраинах же этого кольца действует другая сила, называемая НД (нефизическая действительность). Она постепенно ослабевает и совсем пропадает в «нулевой точке».

Четвертый слой: те, кто в последний раз

Этот слой населяют те, кто готовится осуществить свое последнее воплощение на земле. Они уже почти утратили человеческий облик и вместо сероватого, излучают белое свечение. Эти существа не откликаются на попытки выйти на контакт, хотя скорее всего продолжают общаться с себе подобными. Их переход в физический мир происходит очень быстро, практически мгновенно. Искрящееся свечение служит признаком того, что душа совершила выход из последнего круга. Это свечение движется наружу сквозь кольца и лишь изредка замирает на месте. Пройдя за пределы, свет исчезает, не оставив и следа.

Разумеется эта классификация является обобщенной и представляет упрощенную схему. На самом же деле иерархия и взаимосвязь между кольцами намного сложнее и ее описание могло бы составить еще одну отдельную книгу.

Путь вниз и снова вверх

Наш приход в физический мир не является случайностью. Земное существование – самая эффективная школа, уникальная в своем роде. Роберт Монро описывает, каким образом энергия души совершает перемещения по кольцам. Это движение происходит в двух противоположных направлениях – внутрь и наружу. Поток, движущийся внутрь, представляет собой чистую энергию. Он возникает там, где область НД (нефизическая действительность) впервые пересекается с областью ИВП (человеческая иллюзия пространства и времени). Последующие человеческие воплощения все больше и больше углубляют этот поток в ИПВ. После пересечения «нулевой точки» скорость этого потока значительно ускоряется и вскоре приближается непосредственно к Земле. Обратный путь происходит у каждого по-своему. Для одних он достаточно прямой и занимает всего несколько воплощений.

Но подавляющему большинству требуется тысячелетия и сотни жизней.

Роберт Монро (1916 — 1995)

«Я понял, откуда пришел, как сюда попал, зачем и как стал человеком. Я знаю, каким станет мой окончательный уход и куда я после этого отправлюсь. Есть ли что-то важнее этого?»

Роберт Монро не эзотерик, не мистик и не духовный учитель. Он не создавал новых замысловатых религиозных направлений и не претендовал на обладание истиной в последней инстанции. Он был обычным человеком, бизнесменом, сделавшим удачную карьеру в области телевидения и радиовещания. Был автором, режиссером и продюсером почти четырехсот теле- и радиопрограмм. Позднее стал руководителем и владельцем сети кабельного телевидения и радиостанции в штате Виргиния (США).

В 1958 году, без видимых причин и предпосылок к этому, он покинул свое тело и повис над ним. Это случилось в момент бодрствования и не могло быть объяснено как сновидение. Ранее Монро не сталкивался с такими переживаниями и был очень напуган. Ему в голову пришло то, что он перенес галлюцинацию, вызванную страшным физическим или душевным заболеванием. Явление повторялось, особенно в тот момент, когда Роберт собирался лечь спать или просто отдохнуть. Он поднимался на несколько футов над своим телом и судорожно барахтался в воздухе.

Как говорил о себе сам Роберт Монро, он на тот момент считал себя достаточно здоровым человеком. Не употреблял наркотические вещества, лекарства и очень редко прикладывался к спиртному. Кроме того, он не был особенно религиозным и не увлекался восточными учениями и мистицизмом. Для него все стало полной неожиданностью.

Монро прошел полное обследование у врачей, которые заверили, что его здоровье в полном порядке и он не сошел с ума.

Не решаясь поделиться с друзьями, Роберт начал постепенно осваивать процесс выхода из тела. Через какое-то время он понял, что это состояние вовсе не связано с приближающейся смертью и вполне поддается контролю. За год им было совершено около сорока подобных путешествий, ставших известными как ВТП. Каждое такое переживание было тщательно проанализировано, и со временем страх сменился любопытством.

Для того, чтобы лучше разобраться в происходящем, Роберт Монро организовал в своей корпорации специальный отдел, который в дальнейшем превратился в Институт Монро. В этом Институте пытались найти ответы на такие вопросы как например: что происходит с сознанием человека после удара по голове, во время головокружения, нервного потрясения, передозировки наркотиков или спиртного, анестезии, сна и смерти?

В начале 60-х годов в Институте Монро начались исследования непосредственно внетелесных переживаний. Было выяснено, что многие из них были связаны с состоянием сна или под наркозом. По результатам опросов, каждый четвертый гражданин США хоть один раз в жизни испытывал непроизвольное внетелесное переживание.

До 1970 года исследования проводились без широкой огласки. Роберт Монро опасался за свою репутацию в деловых кругах. После выхода книги «Путешествия вне тела» деятельность Института стала привлекать все больше и больше внимания. Стали появляться добровольцы, желающие пройти испытания на себе. При помощи разработанной методике удалось обучить их вызывать у себя внетелесные переживания.

В 80-х годах деятельность Института Монро уже не для кого не была секретом. Участники проекта рассказывали о своей работе в колледжах, университетах, теле- и радио- передачах. Они выступили с докладом в Институте Смитсона. В сотрудничестве с Медицинским центром Каанзасского университета Институт Монро представил три доклада на ежегодном съезде Американской Ассоциации Психиатров. Со временем ВТП стало общепринятым фактом, известным даже простому обывателю.

За годы исследований были сделаны определенные выводы, связанные с внетелесными переживаниями. Вот некоторые из них:

Человек представляет собой не просто физическое тело. Но доказать это себе можно только на личном опыте. Жизнь после физической смерти существует. Это понимают даже те, кто приобрел даже самые первоначальные навыки внетелесных переживаний. Самая большая проблема при развитии внетелесных навыков – страх. Институтом Монро была разработана методика пошагового освоения ВТП. Она дает возможность постепенно избавиться от основных форм страха. Находясь в состоянии ВТП, человек оказывается на виду и обман или хитрость исключается. При желании и смелости всегда можно получить ответ на беспокоящий вопрос. И даже если ответ кажется не совсем приятным или ожидаемым, ты все же понимаешь что он верный. Для более достоверного доказательства существования жизни после смерти можно отправиться на поиски недавно умершего друга или знакомого. Для этого надо представить, каким был этот человек при жизни. Но сделать это нужно как можно скорее, потому что большинство умерших очень быстро теряют интерес к земному существованию. При желании всегда можно проверить, все ли в порядке с близкими людьми. Можно по желанию переместиться в любой временной период: прошлое, настоящее или будущее. Можно внимательно осмотреть все вокруг, но потрогать не удастся – руки проходят через предметы. Становится доступным перемещение в любой уголок Земли, вселенной, Космоса. Увидеть Луну или Марс. Вернуться очень просто – нужно сосредоточиться на своем физическом теле. В результате исследований не удалось обнаружить других разумных существ в нашей материальной вселенной. В нефизической вселенной встречались тысячи существ, но все они – не люди. «Второе тело» человека – часть иной энергетической системы, отчасти связанной с системой жизни на Земле, но находящейся в другой фазе. В этой иной энергетической системе все желания осуществляются практически мгновенно, стоит только подумать. Этот мир очень плотно населен и при желании всегда можно найти для себя местных друзей.

Следует отметить, что степень нашего восприятия и познания зависит от нашего жизненного опыта. Возможно, некоторые вещи могут вызвать настоящий шок, а от некоторых на щеках появятся слезы. В любом случае, это незабываемый и полезный опыт, способный изменить жизнь навсегда.

Роберт Монро выпустил еще две книги: «Далекие путешествия» и «Окончательное путешествие». На основе исследований была создана популярная ныне система Hemi-Sync, позволяющая развить в себе навыки ВТП в домашних условиях.

Этот процесс Роберт Монро сравнил с движением Космического Корабля, который символизирует изначальную человеческую личность. Этот корабль-личность привлекает поле земного существования, и он решает пройти сквозь него и получить нужную ему информацию. Но поле состоит из частиц, налипание которых снижает скорость движения. В результате сильного торможения скорость падает ниже порога убегания и объект переходит на эллиптическую орбиту. В очередной раз минуя апогей орбиты и снова проходя через поле материального мира, корабль обрастает все новыми и новыми частицами, которые продолжают снижать скорость.

Перигей орбиты опускается все ниже и ниже с каждым витком, корабль опускается с орбиты и становится ее частью. Но ему нужно покинуть это поле и для этого надо набрать скорость убегания. Для этого необходимо избавится от частиц, налипших за время путешествия, сохранив при этом собранную информацию. В то же время нужно накопить запас энергии, достаточный для развития скорости, которая позволит совершить рывок и покинуть орбиту. Этот запас должен превышать первоначальное количество энергии для компенсации увеличившейся массы.

Поиск решения осложняется тем, что эффективные методы освобождения от налипших частиц отсутствуют, а методы приема, накопления и извлечения энергии достаточно примитивны. В свете всего этого процесс может занимать очень много времени. Пройдя весь путь и вернувшись наконец домой с важной и ценной информацией и опытом, можно приступать к более серьезным и глубоким исследованиям.