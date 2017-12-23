Киберчеловек. Новая порода Homo Digital (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)

Елена Гоголь: Киберчеловек. Новая порода Homo Digital. Новый виток развития эволюции человечества. Создание электронных концлагерей – мегаполисов с полным контролем человеческих масс.

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Источник: www.youtube.com