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Киберчеловек. Новая порода Homo Digital (Познавательное ТВ, Елена Гоголь)

10:45. 23 декабря 2017 Просмотров - 321 Нет комментариев Опубликовал:

Елена Гоголь: Киберчеловек. Новая порода Homo Digital. Новый виток развития эволюции человечества. Создание электронных концлагерей – мегаполисов с полным контролем человеческих масс.
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/poznavatelnoeT…

Источник: www.youtube.com

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