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Карачун (Корочун)

10:55. 21 декабря 2017 Просмотров - 8 Нет комментариев Опубликовал:

Сказительница – ВальКА
Автор видеоролика – Григорий Врачёв

Карачун (Корочун) — в древнеславянской мифологии этот день берет в свою власть — Чернобог — божество смерти, подземный бог повелевающий морозами, злой дух. День почитания Карачуна (второе имя Чернобога) — приходился на день зимнего солнцеворота, самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы.
Отмечается накануне Коляды (Зимнего Солнцеворота). Зачин проводят жрецы Чернобога. По поверьям, ночь перед Колядой благоприятна для разнообразных гаданий, волшбы, путешествий души в Навь и прочих магических обрядов и ритуалов.

Продолжение слушайте в записи….




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Источник: www.youtube.com

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