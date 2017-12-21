Карачун (Корочун)
Сказительница – ВальКА
Автор видеоролика – Григорий Врачёв
Карачун (Корочун) — в древнеславянской мифологии этот день берет в свою власть — Чернобог — божество смерти, подземный бог повелевающий морозами, злой дух. День почитания Карачуна (второе имя Чернобога) — приходился на день зимнего солнцеворота, самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы.
Отмечается накануне Коляды (Зимнего Солнцеворота). Зачин проводят жрецы Чернобога. По поверьям, ночь перед Колядой благоприятна для разнообразных гаданий, волшбы, путешествий души в Навь и прочих магических обрядов и ритуалов.
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Источник: www.youtube.com