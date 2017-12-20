НАТО: План „Ост 2.0”

9 января, 17 и 30 марта 1941 г. Гитлер снова и снова заявлял, что война против СССР будет «полной противоположностью нормальной войне на Западе и Севере Европы», в ней предусматривается «тотальное разрушение», «уничтожение России как государства», с «применением жесточайшего насилия», с целью разрушить «мировоззренческие узы» русского народа.

Некоторые наивные люди думают, что гитлеровский людоедский план «Ост» остался в прошлом, и что у современного НАТО (американского 4-го рейха) нет аналогичных разработок. Это в высшей степени легкомысленно, так считать. Современный блок НАТО не только имеет план, аналогичный плану «Ост», но и последовательно проводит его в жизнь. При этом итоговая конфигурация, за исключением незначительных деталей, повторяет гитлеровскую стратегию. В сущности «Ост-2» современного НАТО есть лишь слегка модернизированная версия «Ост-1» духовного предшественника НАТО Гитлера…



28 апреля 1941 г. Браухичем был издан специальный приказ[1]: с солдат и офицеров вермахта снималась ответственность за ЛЮБЫЕ будущие преступления на оккупированной территории СССР. Им предписывалось быть безжалостными, расстреливать на месте без суда и следствия всех, кого захочется.

Это правило Браухича без изменений или каких-либо корректив было перенесено на хорватских, албанских, боснийских наёмников в Югославии, на румынских фашистов в Приднестровье, украинских нацистов на Донбассе, азербайджанских убийц армянского населения, наёмников Северного Кавказа («ичкерия» и др.).



Совершенно очевидно, что Запад не рассматривает никакие преступления против человечности, если они совершены против русских, сербов, армян. В этом отношении убийство не считается убийством, пытка- пыткой, и вообще нет никаких регламентирующих поведение карателей норм.

Это даёт основание полагать, что приказ от 28 апреля 1941 г. продолжает своё действие в рамках плана «Ост 2.0.». Ни методы, ни цели плана не изменились. Сейчас мы находимся в ударной стадии реализации «Оста 2.0.».

НАТО и ЕС под эгидой Американского Рейха возродили практически все геополитические замыслы Гитлера в Восточной Европе. Как и Гитлер, разрушили единую Чехословакию. Как и Гитлер, пытаются включить Бессарабию в состав Румынии. Как и Гитлер, создали марионеточное фашистское государство Хорватия, с теми же символами и теми же практиками, какие были в 1941-44 годах.

Мы всё поймём, если рассмотрим, на какие куски расчленил Югославию Гитлер после оккупации, и на какие куски её расчленило после оккупации НАТО:







Эта карта – факт. Это не разговоры ваши или мои, не какие-то гипотезы или подозрения. Это – свершившаяся реальность. Её любой может посмотреть – и задуматься: почему у НАТО такая величина детальных совпадения с планами Гитлера?

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По старому "Осту" гражданам СССР было уготовано либо изгнание в Сибирь без средств к существованию, либо участь рабов арийских хозяев.

Мотивировалось это довольно честно и очень современно: «недочеловеки» занимают много места, мешают «существованию и размножению высшей расы» и создают ей катастрофическую нехватку «жизненного пространства». Этот идеологический мотив в полной мере повторяет современный Запад и прозападные либералы в России.



Появилось только новое словечко «экология», а в остальном всё те же рассуждения о высшей расе и «генетических отбросах»[2].

Подчеркну, что «расовая теория» и «теория жизненного пространства» зародились в Германии задолго до прихода нацистов к власти, и надолго пережили нацистов на Западе. Война против СССР рассматривалась нацистской верхушкой прежде всего как война против славянских народов[3].

План «Ост» требовал, что после разгрома СССР территория Третьего рейха должна быть расширена на востоке по крайней мере до Урала.

Он заявил: «Вся Прибалтика должна стать областью империи, Крым с прилегающими районами, волжские районы должны стать областью империи точно так же, как Бакинская область». В общих контурах (да и в детальных) совпадает с современными оккупационными режимами НАТО…

На состоявшемся 31 июля 1940 г. совещании высшего командования вермахта, посвященном подготовке нападения на СССР, Гитлер снова заявил: «Украина, Белоруссия и Прибалтика – нам». Северо-западные районы России вплоть до Архангельска он собирался тогда передать Финляндии.

Гиммлер 25 мая 1940 г. подготовил и представил Гитлеру свои «Некоторые соображения об обращении с местным населением восточных областей».



Он писал: «Мы в высшей степени заинтересованы в том, чтобы ни в коем случае не объединять народы восточных областей, а наоборот, дробить их на возможно более мелкие ветви и группы». Сразу предстаёт перед глазами искусственная возгонка русско-украинской вражды…

Важно отметить, что эта же тактика применялась и к другим славянам, в частности, югославам. И Гитлер и НАТО сорвали консолидацию южных славян в единую нацию, использовав для этого самые отсталые и примитивные родо-племенные предрассудки. Дробить, так дробить!

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Очевидный, примитивный, но действенный приём всех врагов России – постоянные попытки подмены территориальной идентичности этнической. То есть берётся какое-то местечко, и от его названия производится новая, местечковая «нация». Проходимцев, соглашающихся изображать эту местечковую «нацию», подкармливают финансово и поддерживают административно-дипломатически, а когда можно – то и военной интервенцией.

Ведь всем с детства прекрасно известно, что «украинцы» – это русские, живущие с краю, пограничники. Аналогично сербов-пограничников называли «граничары». Но это не этнос, не нация, а просто географическое понятие! Живущий на границе – граничар, живущий с краю – украинец (или серб Краины, краинец). Русский, живущий в Белой Руси – «белый росс»[4], но это же не национальность, а краевой этноним.



Как пишет мой коллега Н. Выхин – "Точно так же я, рождённый в Уфе – уфимец, и часто себя так называю – но я же не перестаю от этого быть русским". То же самое касается москвича, пензюка и т.п. Никто не говорит что украинцев или белорусов нет: они есть, как есть и уфимцы, москвичи (москали) и пензюки с хабаровчанами.

Вопрос в том, что территориальной самоидентификации навязчиво присваивается роль национальной.

Формируют корпуса национал-подонков и национал-дегенератов[5]. А затем их, принявших территориальное происхождение как этноним, натравливают на их собственный народ, как янычар славянского происхождения – турки натравливали на славян.

Эту работу широко вели немцы и австро-венгры в 1914-18 годах, затем ещё более широко развернул Гитлер. Опорой гитлеровцев, делавших за немцев всю грязную работу по геноциду славян, были те же самые национал-подонки и национал-дегенераты, что и сегодня у оккупантов из НАТО.

Некоторые даже успели послужить и Гитлеру, и НАТО, начал службу при третьем рейхе, и продолжив при четвёртом (современном).



Например, президент Республики Боснии и Герцеговины в 1990—1996 годах Алия Изетбегович, с 1940 года служивший гитлеровцам[6], видный деятель украинской самостийности в 90-е Василь Кук[7], Юрий Шухевич, «народный депутат» Украины с 27 ноября 2014 года, современный украинский политический деятель, Глава УНА-УНСО (в 1990—1994 и 2005—2014 гг.), народный депутат Украины[8] и другие.

То есть НАТО, как четвёртый рейх, не побрезговало не только планами и методами Гитлера, но и его кадрами, опираясь НА ТЕХ ЖЕ САМЫХ коллаборантов, которые проявили себя уже в годы гитлеровской оккупации.

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Основным содержанием плана «Ост» (что помнят все, учившиеся в школе) было сочетание истребления и ограбления народов. При этом грабёж ставился непосредственной задачей, а истребление – задачей с далеко идущими перспективами.

Согласно действовавшим в годы войны скорректированным нормам «ОСТ» среди тех, кто подходил для «онемечивания» или расового «обновления» (Umvolkung) в соответствии с критериями «нордического типа», были литовцы, эстонцы и латыши. Представители этих народов нужны для того, чтобы с их помощью осуществлять управление обширными территориями на Востоке. Прибалтийцы подходили на эту роль, потому что они воспитывались в европейском духе и «усвоили по меньшей мере основные понятия европейской культуры».

Мы видим, что сегодня НАТО проводит ту же самую линию и теми же самыми методами.

Согласно исследованиям РАН (демограф Владимир Тимаков и др). «реформы Ельцина погубили гораздо больше людей, чем репрессии Сталина», а 1999 году суммарный коэффициент рождаемости в России (итоговое количество детей на одну женщину) был самый низкий показатель рождаемости за всю историю страны[9].

Всего потери мужчин исчисляются в 9 млн. 367 тыс. человек. По женщинам цифры потерь скромнее – "всего" 3,5 млн. женщин. Максимальные потери понесли женщины от 30 до 59 лет. Конкретно число жертв лихих 90-х – около 13 млн. человек (потери от убийств, вынужденных миграций и голодные смерти).

Каковы же косвенные потери – вообще оценить очень сложно. Ведь повышенная смертность в 90-е была не только среди взрослых, но и среди детей. В 90-е только расследованных умышленных убийств было по 32 тысячи в год. А сколько человек в те годы исчезли бесследно и не найдены по сей день, включены в наш список жертв как «без вести пропавшие»!

То есть «решение русского вопроса» силами агентуры США, Израиля и НАТО носило (и носит) вполне гитлеровский размах, и вполне сопоставимо со зверствами 40-х годов.

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Разговоры о том, что НАТО сознательно и последовательно реализует гитлеровские планы этнических «чисток» многими воспринимаются как «теория заговора» и как подозрение миллионов западных людей в звериной и бессмысленной жестокости.

В таком виде они, конечно, неубедительны: что вдруг миллионы американцев, европейцев воспылали к нам иррациональной ненавистью и мечтают нас уничтожить самыми изощрёнными способами. Этого и нет. Всё проще. И одновременно сложнее.

Человек, который не защищает своего места – теряет своё место.

Никого не интересует, был ли он беззащитен по слабости, или впал в безумие, или оказался жестоко обманут. Важен итог: если мы не защищаем своего – у нас его отнимают.

Это нужно не из беспочвенной жестокости, не в силу иррациональной ненависти, а (как подробно объяснял уже Гитлер[10]) – согласно экономической целесообразности в конкурентной экономике.

Это касается в равной степени ВСЕГО, любого имущества. Если вы оставили без присмотра чемодан на вокзале – то его сопрут. Именно поэтому, даже отходя на минутку, вы просите знакомых «посмотреть за вещами». Нет?

Представьте, что ваши знакомые начнут осмеивать вас, утверждая, что вы впали в «теорию заговора» и что подозреваете вокзальных воров в «раскалённой иррациональной ненависти к вам». А между тем (надеюсь, вы это понимаете) – вокзальному вору нет никакого дела до вас лично, он ворует любой чемодан, а не только ваш – лишь бы ВОЗМОЖНОСТЬ украсть была.

Но если даже чемодана нельзя оставить на вокзале без присмотра (и все это понимают) – то как же можно оставить, например, Эстонию или Киев без присмотра могучей армии и карательных спецслужб?! Ведь Эстония немыслимо дороже вашего чемодана – а вы и чемодан без присмотра не оставляете!

Когда в силу слабости, или подлости или безумия, наведённого или внутреннего, поколение русского народа проявляет себя ротозеем – у него незамедлительно (как чемодан на вокзале) начинают вытаскивать землю из-под ног. Ну, и конечно все средства к существованию, неразрывно связанные с землёй и властью над территориями благоизвлечения[11].

Никакого человека на земле не кормят просто так. Его кормят либо как власть имеющего (когда давать ему блага законом предписано[12]), либо по обмену благ на блага.

Либо третий (в истории самый первый) вариант – он сам извлекает из территории потребительские блага непосредственным собственным трудом. Если вас не защищает закон, вам нечего предложить на обмен и у вас нет своей земли – то и в житейском, и в историческом смысле вы мертвец.

Заговоры (и геноциды по их итогам) возникают по разным причинам, но самая распространённая – банальнейшая экономическая, начисто лишённая всякой конспирологии. Если я заявлю, что плохо охраняемый склад ограбят – меня ведь никто не назовёт конспирологом и сторонником «теории заговора»; а если я скажу, что плохо охраняемую страну растащат и уничтожат (то же самое!) – про меня заговорят как про «сумасшедшего теоретика заговора».

Но ведь очевидно, что ограбление одного человека обогащает другого (грабителя)[13] – не только в личном качестве, но и в составе группы: например, когда нация грабит нацию, снижая накал конкуренции внутри себя.

Но нации – биологические объекты, а всякий биологический объект биосферы стремится уничтожить другие, за исключением тех, с которыми вступил в симбиотию.

Так, например, лев (царь зверей) – победив другого льва, захватывает территорию его прайда, гарем его львиц, убивает соперника. Важно отметить, что лев-победитель убивает и всех львят, которых львицы родили от предыдущего самца. И никто не говорит об этом, как о «теории заговора» – когда это показывают на телеканалах про жизнь животных!

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Старый план «Ост» (сороковых годов) предполагал ликвидацию поляков, но незаметно, не в виде уничтожения, а в виде переселений, тихого исчезновения и т.п.[14] И это – именно в скрытом виде – проводится в плане «ОСТ 2.0», современном плане НАТО.

Немаловажное как в «Ост» так и «Ост 2.0.»: планировалось (и осуществляется) уничтожение «в соответствии с планом около 65% украинцев»[15]. Сегодня мы видим гибель, вымирание и выселение (бегство во все стороны на заработки[16]) около 40% населения бывшей УССР, то есть «Ост 2.0.» приближается к показателям своего предтечи.

Что касается белорусов, то «Ост» 40-х был к ним ещё жёстче: «переселены» (уничтожены) должны были быть 75% русских, проживающих в Белой Руси, а 25% «подлежат онемечиванию». По чехам: 50% подлежит уничтожению («выселению», причём цинично не указывается, куда), а 50% онемечиванию.



Сегодня массового истребления чехов ПОКА не видно, но германизация Чехии достигла небывалых успехов, Чехословакия расчленена по заветам Гитлера. Есть все основания думать, что у чехов «всё впереди» – просто пока ими не занялись плотно, потому что у НАТО много возни на Востоке.

Что касается главного раздела плана «ОСТ», который был посвящён «русскому вопросу», то ему придавалось (как и сегодня) важнейшее значение в контексте «всей восточной проблемы».

Приводилась точка зрения доктора антропологических наук Вольфганга Абеля, предлагавшего или полностью уничтожить русских, или онемечить определенную их часть, имеющую «явные нордические признаки».



Приводится и альтернативное мнение (Ветцель): «Предложенный Абелем путь ликвидации русских как народа, не говоря уже о том, что его осуществление едва ли было бы возможно, не подходит для нас также по политическим и экономическим соображениям».



«Речь идёт не только о разгроме государства с центром в Москве, – писал он. – Достижение этой исторической цели никогда не означало бы полного решения проблемы. Дело заключается, скорее всего, в том, чтобы разгромить русских как народ, разобщить их».

Второй вариант «решения русской проблемы» предусматривает «обособленное национальное развитие», «ослабление русского народа в расовом отношении» и «подрыв биологической силы народа» путём ряда мероприятий, ведущих к сокращению рождаемости. ОСТ требует обособления сибиряков от русских. Как современно звучит, правда?!

Нетрудно заметить, что эта программа последовательно и неукоснительно проводится «либеральными реформаторами» пост-советской РФ во всех её аспектах и пунктах.

Например, работа над созданием некоего "литературного сибирского языка" начата в 2005 году либералом Ярославом Золотаревым. 1 октября 2006 был открыт раздел Википедии на сибирском языке, однако эта Википедия была неоднозначно воспринята википедистами, особенно русскими, и 19 сентября 2007 года ее закрыли. Ее содержание было перенесено в Сибирскую Викиславию, которая впоследствии прекратила существование, а также сохранено в режиме чтения в Сибирской Вольготы.

Золотарев сообщал, что, якобы "на протяжении 20 века сибирские диалекты вымирают под давлением официального русского". Очевидна – и даже груба – создать в РФ "мову номер два" и повторить сепаратистский трюк, удавшийся с отрывом Украины…

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В России на пространстве, подлежащем немецкой колонизации, проживало 45 млн человек. Не менее 31 млн тех из них, кто будет объявлен «нежелательным по расовым показателям», предполагалось выселить в Сибирь, а сразу после разгрома СССР переселить на освободившиеся территории до 840 тыс. немцев. В течение последующих двух-трех десятилетий планировались еще две волны поселенцев численностью в 1,1 и 2,6 млн человек.

Важно отметить, что в деятельности Гитлера всегда был оттенок будущего Евросоюза.

В сентябре 1941 г. Гитлер заявил, что на советских землях, которые должны стать «провинциями рейха», необходимо проводить «планомерную расовую политику», направляя туда и наделяя землями не только немцев, но и «родственных им по языку и крови норвежцев, шведов, датчан и голландцев». То есть Гитлер думал о солидарности европейских этносов на костях славянства. Об этом же думает и НАТО сегодня.

«При заселении русского пространства, – говорил он, – мы должны обеспечить имперских крестьян необычайно роскошным жильем… Восточные пространства станут для нас тем, чем была для Англии Индия».

Это в точности воплощается в современном отношении к «иностранным инвесторам», которым создают особые условия, действительно превращая РФ в «индию» для западных колонизаторов. Выкачке всех благ с колониальной территории способствует заниженный (в 3-5 раз) курс рубля. Благодаря этой уловке в РФ за доллары любые материальные блага и ресурсы можно купить в 3-5 раз дешевле, чем за те же самые доллары, но в Европе и Америке[17].

Давая современным колонизаторам «бизнес-план», Гитлер говорил: «На Востоке есть железо, уголь, пшеница, древесина. Мы построим роскошные дома и дороги, и те, кто вырастет там, полюбят свою родину и однажды, как немцы Поволжья, навсегда свяжут с ней свою судьбу».

То есть речь шла о перезаселении территории, смене этнического лица. Сегодня эта чудовищная практика воплощается совершенно открыто и вполне официально, когда на Украине русские города ударными темпами переделывают в нерусские, МЕНЯЯ ЭТНИЧЕСКОЕ ЛИЦО ТЕРРИТОРИИ.



Идёт как прямой, так и ассимиляционный террор – то есть людей как попросту убивают или выгоняют, так и принуждают оставшихся менять национальность и родной язык, принуждают ненавидеть родную культуру. Русский имеет право жить на оккупированных НАТО территориях только в том случае, если постоянно демонстрирует ненависть к России. Впрочем, и это не избавляет его от экономического умерщвления[18].

О глубокой враждебности Гитлера к славянам свидетельствуют записи его застольных разговоров, которые с 21 июня 1941 г. до июля 1942 г. вели сначала министерский советник Г. Гейм, а затем доктор Г. Пикер.

О глубокой враждебности НАТО к славянам не требуется никаких конспирологических источников, никаких застольных дневников. Враждебность НАТО проявляется практически в ежедневных актах самого прямого геноцида.

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В основе этнических чисток лежит идеологическая убеждённость в существовании только одного вида жизни, достойного выживания. Все остальные формы жизни должны, согласно этой идее, исчезнуть, уступить дорогу фавориту, не переводить на своё выживание нужные ему для развития ресурсы.

НАТО и не скрывает, что «единственно-правильной» формой жизни на Земле члены альянса считают самих себя, остальных же записали в расовые ублюдки и «антропологические тупики». Свою лепту в становление человеконенавистнической концепции «либеральной демократии» внесли дехристианизация, дарвинизм, политэкономия[19], извращённым образом понятая экология.

Соединив всё это вместе, идеологи глобализма сделали вывод о «лишних людях» и «ненужных народах», которых нужно просто уничтожить. Уничтожение ведётся, пока это возможно, без войны, а когда сопротивление становится упорным – то уже с войной.

Именно поэтому НАТО и отдельно взятые США считают себя вправе действовать на любой территории планеты, пересекать любые границы без согласия по умолчанию лишённых суверенитета национальных правительств.

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За геноцидами новейшего времени, как и за гитлеровцами, стоит слепая и маниакальная убеждённость в «своей правоте» «единственно-верного образа жизни».

Отсюда и маниакальная жажда уничтожить – или, на худой конец – поработить всех непохожих и осмеливающихся возражать.

Именно поэтому все без исключения гитлеровские наработки (включая и концлагеря[20]) оказались востребованы в современной геополитике Запада[21].

[1] «Порядок использования полиции безопасности и СД в соединениях сухопутных войск».

[2] https://echo.msk.ru/blog/statya/709632-echo, 2010 год, К. Собчак: Россия – страна генетического отребья. Альбац Евгения|. … Русский народ – это генетический мусор. … Русский мужчина деградировал и превратился в малоинтересный отброс цивилизации – в самовлюбленного, обидчивого, трусливого подонка. И другие – вся либеральная рать: http://5kolonna.info/citatnik/

[3] В разговоре с президентом сената Данцига Х. Раушнингом Гитлер разъяснял: «Одна из основных задач германского государственного правления заключается в том, чтобы навсегда предотвратить всеми возможными средствами развитие славянских рас. Естественные инстинкты всех живых существ подсказывают нам не только необходимость побеждать своих врагов, но и уничтожать их».

[4] По аналогии с белорусами масонство в начале ХХ века пыталось создать «желторосов» и Желтороссию – на Дальнем Востоке, из русских, проживающих по соседству с народами жёлтой расы. Но к счастью, этот проект провалился, хотя под Желтороссию была создана отдельная республика (ДВР), собственная валюта, одно время активно раскручивался этноним-новодел и т.п.

[5] Подонки – это, собственно, национал-предатели, которые за деньги и иные блага встают на путь предательства своего народа. Не обязательно русского: например, Г. Каспаров благодарил Горбачёва за «подаренную свободу», обернувшуюся резнёй армян в Баку, откуда сам же Каспаров в трагические дни спецрейсом вывозил своих родных.



Главное для национал-подонков – выгода, прибыль. Национал-дегенераты отличаются тем, что действуют не за деньги, а реализуя какой-то свой уродливый и полоумный проект, получив на то согласие оккупантов. Национал-дегенератам не нужна прибыль, как таковая, им нужен простор для уродливой и патологической самореализации.

[6] В 1940 году Алия вступил в религиозно-политическую боснийских фашистов, ориентированную на 3-й рейх. Был вербовщиком молодых бошняков в ряды 13-ой дивизии СС "Ханджар". В 1946 году за службу фашизму в годы войны и послевоенную фашистскую пропаганду был приговорен к трём годам тюремного заключения. Выкрутившись от расстрела – Алия в 90-е дождался прихода новых оккупантов и стал одним из главных палачей-садистов в Югославии.

[7] Василь Кук — генерал-хорунжий Украинской повстанческой армии (УПА) после смерти Романа Шухевича летом 1950 занял все его должности: руководителя ОУН(б) на «Украинских землях», Главы Генерального Куреша Украинского главного освободительного совета (УГВР) и Главного Командира УПА.

[8] Сын кровавого маньяка и изверга Романа Шухевича, активный деятель фашистского движения военной и послевоенной Украины.

[9] Был 1,14. А у этнически русских женщин коэффициент был еще ниже, чем в среднем по стране — всего 1,08. Сейчас он — уже 1,80.

[10] Как утверждал Гитлер, «Право на землю согласно вечному закону природы принадлежит тому, кто завоевал ее, исходя из того, что старые границы сдерживают рост численности народа. И то, что у нас есть дети, которые хотят жить, оправдывает наши притязания на вновь завоеванные восточные территории».

[11] Есть мёртвые пустыни, Гренландия, Антарктида и т.п. – за которые до последнего времени не велось острой борьбы (сейчас и это меняется). Для минувших времён Антарктида не является территорией благоизвлечения, из власти над ней нельзя было выстроить потребительского благополучия, и потому её даже объявили «континентом без власти», континентом общего пользования.

[12] Не обязательно это представитель власти – это, например, и пенсионер до тех пор, пока его защищает, а не убивает пенсионная система, к которой он приписан. А подавать нищим «Христа ради» предписывает религиозный закон, действующий в среде религиозных людей.

[13] Оклад-надел – понятие в экономической науке, обозначающее совокупность ресурсов, из которых произведены материальные потребительские блага лично для Вас. Например, земля, на которой выросли скушанные вами помидоры или огурцы, нефть из которой изготовили тепло вашего дома (мазут) и топливо для вашего транспорта (бензин, солярка) и т.п.



Оклад-надел обслуживает физическое существование человека и легко может быть переключён с одного человека на другого: полностью (экономический геноцид) или частично (снижение уровня жизни). Само по себе существование человека неразрывно связано с «глыбой» работающих на него, самых разных, природных и инфраструктурных ресурсов. Похищение этой глыбы, которой, в силу её неодушевлённости, безразлично, кому служить – наиболее распространённая причина конфликтов между людьми на протяжении всей истории.

[14] «Польский вопрос нельзя решать путём ликвидации поляков»: «Такое решение обременило бы на вечные времена совесть немецкого народа и лишило бы нас симпатии всех, тем более что и другие соседние с нами народы начали бы опасаться, что в одно прекрасное время их постигнет та же участь». «ОСТ» даже предлагает переселить часть поляков «в Южную Америку, особенно в Бразилию».

[15] Они будут переселены в Сибирь- пишут чиновники. Историк Л. Безыменский утверждает, что «не следует обманываться термином „выселение“: это было привычное для нацистов обозначение для умерщвления людей»

[16] Даже украинский «учитель года» после награждения её П. Порошенко – предпочла уехать сиделкой в Англию.

[17] Оклад-надел – понятие в экономической науке, обозначающее совокупность ресурсов, из которых произведены материальные потребительские блага лично для Вас. Например, земля, на которой выросли скушанные вами помидоры или огурцы, нефть из которой изготовили тепло вашего дома (мазут) и топливо для вашего транспорта (бензин, солярка) и т.п.



Оклад-надел обслуживает физическое существование человека и легко может быть переключён с одного человека на другого: полностью (экономический геноцид) или частично (снижение уровня жизни). Само по себе существование человека неразрывно связано с «глыбой» работающих на него, самых разных, природных и инфраструктурных ресурсов. Похищение этой глыбы, которой, в силу её неодушевлённости, безразлично, кому служить – наиболее распространённая причина конфликтов между людьми на протяжении всей истории.

[18] Даже «лучшая учительница Украины» Виолетта Македон, которую награждал лично Петр Порошенко, теперь работает сиделкой в Лондоне. Есть в этом что-то знаковое: когда ты выбираешь приглядывать за английскими детьми, нежели учить украинских. Около 4 млн украинцев сбежали в Россию. В прошлом году число украинских рабочих в Польше уже превысило рекордных 1,3 млн человек. И т.д. На территории Украины реально остаётся лишь около половины населения УССР.

[19] «Если восемь миллионов славян в продолжение восьми веков вынуждены были терпеть ярмо, возложенное на них четырьмя миллионами мадьяр, то одно это достаточно показывает, кто был более жизнеспособным и энергичным – многочисленные славяне или немногочисленные мадьяры!» (Ф. Энгельс. Демократический панславизм. Соч., т. 6, с. 297).

[20] «Галицийские русские разделяются на две группы: а) русофилов и б) украинофилов. Если вообще можно русских исправить, то это возможно единственно при применении средств беззащитного террора. Моё мнение, что все русофилы являются радикалами и их следует беспощадно уничтожать».

генерал-майор Фр. Римль, военный коммендат Львова 1914 г

[21] По информации из отчета международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch, секретные тюрьмы (так уклончиво именуют концлагеря нацистского типа) с незаконным удерживанием людей как минимум находятся в Харькове, Мариуполе, Краматорске и Изюме. Всего известно о как минимум пяти «секретных тюрьмах».



В докладе ООН есть документы о сотнях случаев незаконного задержания, пыток и жестокого обращения с задержанными, включая правительственные учреждения Украины. Адвокат и правозащитник Валентин Рыбин также подтверждает, что секретные тюрьмы СБУ до сих пор существуют и в них без суда и следствия незаконно содержатся люди.



Руководитель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер отметила: «В эти тюрьмы не допускаются адвокаты, в эти тюрьмы не допускаются родственники, там люди подвергаются самой большой опасности, поскольку они нигде не учтены как заключенные. Их и убить могут в любой момент — для того чтобы скрыть следы преступления»