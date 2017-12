Советские микроволновые печи

Источник: back-in-ussr.com

Часто в сети можно встретить бред о том, что микроволновые печи были запрещены в СССР и данный запрет был снят только в начале 90-х.

Называется даже дата данного запрета — 1976 год. Мол в СССР знали про вред СВЧ-печей, посему решили оградить своих граждан от вредного воздействия микроволнового излучения и обработанной им пищи.

На самом деле в СССР микроволновые печи выпускались с конца 1970-х, а первые данные о подобных устройствах вообще восходят к 1940-м годам.

Еще 13 июня 1941 года в газете «Труд» была описана установка, использовавшая токи ультравысокой частоты для обработки мясных продуктов, и разработанная в лаборатории магнитных волн Всесоюзного научно-исследовательского института мясной промышленности. Впрочем, серийного производства данной модели не было — вскоре началась Великая отечественная война и было как-то не до микроволновок.

Собственно серийное производство микроволновых печей началось в семидесятых годах. Когда именно — мне узнать не удалось. Но в Википедии содержатся сведения о том, что на заводе «Плутон» в Москве СВЧ-печи выпускались уже в 1978 году.

Микроволновка «Электроника» 1984 года производства. Точная модель не определена. Обнаружена в одном московском НИИ.

Бытовая микроволновая печь «Электроника» СП-10.

Как сообщает автор, сделана на упомянутом выше заводе «Плутон» в феврале 1992 г., мощность вполне приличная — 1180 Вт, до сих пор работает. Модель также ещё советской разработки.





Бытовая микроволновая печь «Электроника» СП-18.

Микроволновая печь Электроника СП-23.

Данный экземпляр был выпущен в 1993 году, но модель ещё старая, советская.

Электроника СП-23 ЗИЛ.

Бытовая микроволновая печь «Электроника» СП-25.

Микроволновая печь «Электроника СП-27», ВНИИТЭ, 1989.

Советую оценить дизайн.

А это — микроволновая печь «Днепрянка — 1».

Выпускалась на Днепровском машиностроительном заводе им. Ленина (ДМЗ). Характеристики: 32 литра, мощность 2300 ватт, масса 40 кг, цена 350 руб. Использованы магнетроны японского производства, чертежи разработаны на заводе «Радиотехника». В сети доступна инструкция по эксплуатации.

По всей видимости, это тоже «Днепрянка — 1», но почему-то без обозначения модели. Возможно, это выпуск ещё того времени, когда не было «Днепрянка — 2».

Микроволновая печь «Мрия-МВ».

Выпускалась на Южном машиностроительном заводе, поэтому, как и «Днепрянку», её проще всего встретить в Украине.

Микроволновая печь «Фея».

Принципиальная электрическая схема микроволновой печи «Берегиня».

Фото найти не удалось.

Полный перечень моделей сейчас установить сложно.

Электроника СП-01

Электроника СП-10

Электроника СП-18

Электроника СП-23

Электроника СП-23 ЗиЛ (выпускалась на заводе ЗиЛ)

Электроника СП-25

Электроника СП-27

Днепрянка-1

Днепрянка-2

Мрия

Мрия-МВ

Темп

Плутон

Волжанка

Радо-Гурман

Электроника СП-25

Фея

Берегиня

Юкон

Лена

Мила

Мила-2

Южполиметалл

Ответ на вопрос, почему народ верит таким слухам — в малой доступности микроволновок в СССР.

Например, в 1989 году печка «Электроника» СП-18 стоила 350 р. Средняя зарплата составляла 233 рубля. Кроме этого, выпуск был относительно небольшим — не более нескольких тысяч в год на весь СССР.

P. S. Происхождение фейка. В его основе лежит статья с mixednews.ru, которая, в свою очередь, является переводом зарубежного фейка, по всей видимости происходящего от публикации Anthony Wayne and Lawrence Newell, International common Law Copyright 2000 by The Christian Law Institute & Fellowship Assembly. В частности, на него опирается статья в газете «Комсомольская правда».

Сергей

Источник: nstarikov.ru