Советские микроволновые печи
Источник: back-in-ussr.com
Часто в сети можно встретить бред о том, что микроволновые печи были запрещены в СССР и данный запрет был снят только в начале 90-х.
Называется даже дата данного запрета — 1976 год. Мол в СССР знали про вред СВЧ-печей, посему решили оградить своих граждан от вредного воздействия микроволнового излучения и обработанной им пищи.
На самом деле в СССР микроволновые печи выпускались с конца 1970-х, а первые данные о подобных устройствах вообще восходят к 1940-м годам.
Еще 13 июня 1941 года в газете «Труд» была описана установка, использовавшая токи ультравысокой частоты для обработки мясных продуктов, и разработанная в лаборатории магнитных волн Всесоюзного научно-исследовательского института мясной промышленности. Впрочем, серийного производства данной модели не было — вскоре началась Великая отечественная война и было как-то не до микроволновок.
Собственно серийное производство микроволновых печей началось в семидесятых годах. Когда именно — мне узнать не удалось. Но в Википедии содержатся сведения о том, что на заводе «Плутон» в Москве СВЧ-печи выпускались уже в 1978 году.
Микроволновка «Электроника» 1984 года производства. Точная модель не определена. Обнаружена в одном московском НИИ.
Бытовая микроволновая печь «Электроника» СП-10.
Как сообщает автор, сделана на упомянутом выше заводе «Плутон» в феврале 1992 г., мощность вполне приличная — 1180 Вт, до сих пор работает. Модель также ещё советской разработки.
Бытовая микроволновая печь «Электроника» СП-18.
Микроволновая печь Электроника СП-23.
Данный экземпляр был выпущен в 1993 году, но модель ещё старая, советская.
Электроника СП-23 ЗИЛ.
Бытовая микроволновая печь «Электроника» СП-25.
Микроволновая печь «Электроника СП-27», ВНИИТЭ, 1989.
Советую оценить дизайн.
А это — микроволновая печь «Днепрянка — 1».
Выпускалась на Днепровском машиностроительном заводе им. Ленина (ДМЗ). Характеристики: 32 литра, мощность 2300 ватт, масса 40 кг, цена 350 руб. Использованы магнетроны японского производства, чертежи разработаны на заводе «Радиотехника». В сети доступна инструкция по эксплуатации.
По всей видимости, это тоже «Днепрянка — 1», но почему-то без обозначения модели. Возможно, это выпуск ещё того времени, когда не было «Днепрянка — 2».
Микроволновая печь «Мрия-МВ».
Выпускалась на Южном машиностроительном заводе, поэтому, как и «Днепрянку», её проще всего встретить в Украине.
Микроволновая печь «Фея».
Принципиальная электрическая схема микроволновой печи «Берегиня».
Фото найти не удалось.
Полный перечень моделей сейчас установить сложно.
Электроника СП-01
Электроника СП-10
Электроника СП-18
Электроника СП-23
Электроника СП-23 ЗиЛ (выпускалась на заводе ЗиЛ)
Электроника СП-25
Электроника СП-27
Днепрянка-1
Днепрянка-2
Мрия
Мрия-МВ
Темп
Плутон
Волжанка
Радо-Гурман
Электроника СП-25
Фея
Берегиня
Юкон
Лена
Мила
Мила-2
Южполиметалл
Ответ на вопрос, почему народ верит таким слухам — в малой доступности микроволновок в СССР.
Например, в 1989 году печка «Электроника» СП-18 стоила 350 р. Средняя зарплата составляла 233 рубля. Кроме этого, выпуск был относительно небольшим — не более нескольких тысяч в год на весь СССР.
P. S. Происхождение фейка. В его основе лежит статья с mixednews.ru, которая, в свою очередь, является переводом зарубежного фейка, по всей видимости происходящего от публикации Anthony Wayne and Lawrence Newell, International common Law Copyright 2000 by The Christian Law Institute & Fellowship Assembly. В частности, на него опирается статья в газете «Комсомольская правда».
Сергей
Источник: nstarikov.ru
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Ну да, помню, была какая-то советская микроволновка на кухне. Причём точно помню, что объём был огромным (литров 30, не меньше) в сравнении с наиболее популярными сейчас моделями.
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Военные заводы выпускали ширпотреб, но очень в мизерном количестве. Можно сказать нуль. Этот ширпотреб распределялся в основном среди номенкулатуры. Население его не видело. Электромясорубка “Электросила”, пылесос “Аудра”.
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Признак хорошего тона лягнуть Советы (Николай).
Что же касается пользы или вреда СВЧ, то сейчас в интернете масса материалов об этом, и почему-то никто не говорит о полезных свойствах излучений в печке. Всё больше про вред. Вполне может правдой хотя бы не полный запрет, а ограничение выпуска.
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Ну это реально правда, бытовую технику было невозможно купить. Помню, как в 80-х был куплен советский видеомагнитофон (внутри оказался почти GoldStar). Это было равносильно тому, как сейчас купить частный вертолёт. Микроволновка – почти то же самое. Можно было тут же легко перепродать с наценкой в 3 раза. При этом инженеру надо было копить на видеомагнитофон лет 5, ничего не кушая.
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Ещё одна ипостась пр..ка:
- Поздравляю у…ще, теперь ты ещё и отравитель.