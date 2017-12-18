Главная » История, Невероятное в мире

Никарагуанский прецедент

17:57. 18 декабря 2017 Просмотров - 609 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ria.ru

Многие эксперты полагают, что процесс в Международном суде ООН по иску Никарагуа к Соединенным Штатам навсегда закрепил на самом высоком международном уровне порочную практику двойных стандартов.

В начале 80-х годов прошлого века США показали Никарагуа, что для решения своих задач они готовы использовать самый широкий набор средств. Недовольство Вашингтона падением правительства никарагуанского диктатора Сомосы вылилось в минирование портов страны, в регулярные вторжения в воздушное пространство Никарагуа, а также в оказание финансовой и военной помощи антиправительственным группировкам контрас.

Никарагуа уже 9 апреля 1984 года подала иск в Международный суд ООН. В документе говорилось, что американцы нарушили свои обязательства не применять силу. США вменялись в вину многочисленные действия, которые нарушали принцип неприменения силы и угрозы силой в международных отношениях. В ответ американцы заявили, что просто воспользовались своим правом на самооборону.

Фактически, действия США в Никарагуа подтверждали разделение зон влияния, которое было принято в «постялтинском» мире, отмечает директор Института национальных кризисов Николай Сорокин. Но при этом выяснилось, что американцы, прежде всего, нарушали именно американские законы, продолжает эксперт:

«Финансируя контрас, американцы нарушали свои собственные внутренние законы. В результате этого возник очень мощный скандал при президенте Рейгане, который был формальным поводом для возможного импичмента президента. Тогда все это удалось приглушить. Но финансирование боевиков контрас с целью свержения президента Ортеги, конечно, происходило в рамках нарушения собственных внутренних американских законов. Формально международное право также было нарушено. Но в связи с разделением мира на зоны ответственности, ничего с этим поделать, фактически, было совершенно невозможно».

Работая над этим делом, Международный суд разъяснил всему миру право, которое регулирует применение силы в международных отношениях. Особенно в тех случаях, когда речь заходит о сложных взаимосвязях между понятиями «международное нападение», «вмешательство», «коллективная самооборона» и «акт агрессии». Американцам сразу не понравилось решение суда признать свою юрисдикцию на рассмотрение этого дела, поэтому они отказались участвовать в процессе. Однако этот отказ никак не повлиял на судей: они продолжили рассматривать дело без представителей США.

Еще больше Вашингтону не понравилось принятое решение: американцев обвинили в том, что они нарушили международно-правовые обязательства: не вмешиваться в дела другого государства, не применять силу в его отношении и не посягать на его суверенитет. Хоть решение и было на стороне Никарагуа, американцы сумели выйти сухими из воды, констатирует доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Кира Сазонова:

«Решение Международного суда ООН 1986 года – одиозное, как минимум. По той причине, что суд вынес решение в пользу маленькой страны Никарагуа, которая обвиняла американцев, на наш взгляд, в обыденной вещи. Она обвиняла американскую сторону в том, что та финансировала и всячески поддерживала так называемых никарагуанских контрас – оппозицию в Никарагуа. И сделала все, чтобы привести эту оппозицию к власти.

Суд признал, что действительно, у американцев не просто налицо вина, суд присудил даже компенсацию никарагуанской стороне. В данном случае, очень показательно как повели себя американцы. Они просто ничего не стали делать, подождали какое-то время. В итоге к власти в Никарагуа в результате переворота вновь пришло проамериканское правительство. И долг, присужденный международным органом правосудия, фактически, простили».

Немалую роль сыграл и тот факт, что США – член Совета Безопасности ООН, а значит, имелись очевидные преимущества, которыми они не преминули воспользоваться, продолжает правозащитник и адвокат Михаил Салкин:

«Формально суд вынес решение в пользу Никарагуа, признал, что действия США, сотрудников ЦРУ были незаконны, они вмешивались во внутренние дела Никарагуа.

Но это решение суда не было исполнимо: никакой компенсации страна не получила, потому что США, будучи членом Совета Безопасности, обладают правом вето. И резолюцию ООН, которая должна была обязать выплатить компенсацию, они банально заблокировали».

Многие эксперты отмечают, что этот судебный процесс навсегда закрепил на самом высоком международном уровне порочную практику двойных стандартов. Позиция США, которые с самого начала откровенно игнорировали это расследование, доказала многим, что Вашингтон не собирается играть по общим правилам, а, наоборот, готов писать эти правила для других и даже требовать их беспрекословного выполнения.

Дмитрий Геер

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
СЕНСАЦИОННОЕ Обращение Президента Российской Федерации Д.А.Медведева к гражданам страны (Президент просит о помощи?)
Дорогие соотечественники, Граждане России, я Д.А.Медведев, избранный вами Президент великой Страны, обращаюсь к Вам, как один из Вас, как простой гражданин, которому выпал шанс, представилась исключительная возможность, сделать для своей Страны и её ...
Колониальные лики Эрэфии в Зеленокумске
После вала противоречивой информации картина стала более-менее ясна. Речь идет об ярком проявлении дегенеративной сути колонии рф. Местным людям уготовлена роль бесправного тягла, роль надсмотрщиков отведена враждебным этнодиаспорам, обеспечение ...
Конец электричества 2012
Страна: Россия Год: 2010 ? Жанр: выступление Докладчик: Сергей Апин Формат: mp4 Время: 1:16:28 Размер: 135 мб Описание: Большая часть изложенной информацииотличается от ОБЩЕпризнанной -конец света (электричества) -2012 год -возникновение планет и ...
О признании ничтожными ростовщических сделок
... многих судей, отчасти – боязнью создать прецедент; отчасти – давлением ростовщических структур и...
Как евреи уничтожают Рода Асов? Вторая Серия.
Как евреи уничтожают Рода Асов.mp4 Жидовский Ассимилятор.mp4 Геноцид белого населения во всех странах осуществляется руками махрового типа… Стоит ли напоминать, что Статья за пособничество геноциду не имеет срока давности? Источник http://via-midgard.info...
Ювенальная диктатура
Введение в России ювенальной юстиции является антинаРОДным, незаконным действием нелегитимной власти. Этот монстр, рождённый мировым сионизмом, уже орудует по всей земле. Теперь он раззявил свою пасть над российскими детьми... Вот и стал Таракан ...

Один комментарий»

  • 4070 3328
    Ирбис 19 декабря 2017 в 16:27 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Так они и не скрывают уже давно этого! Об этом заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, прокомментировав перенос американской дипмиссии из Тель-Авива в Иерусалим.

    «Мы имеем полное право делать все, что мы захотим, когда речь идет о наших посольствах», Так что идите на куй ООН и весь мир!

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>