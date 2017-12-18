Никарагуанский прецедент

Источник: ria.ru

Многие эксперты полагают, что процесс в Международном суде ООН по иску Никарагуа к Соединенным Штатам навсегда закрепил на самом высоком международном уровне порочную практику двойных стандартов.

В начале 80-х годов прошлого века США показали Никарагуа, что для решения своих задач они готовы использовать самый широкий набор средств. Недовольство Вашингтона падением правительства никарагуанского диктатора Сомосы вылилось в минирование портов страны, в регулярные вторжения в воздушное пространство Никарагуа, а также в оказание финансовой и военной помощи антиправительственным группировкам контрас.

Никарагуа уже 9 апреля 1984 года подала иск в Международный суд ООН. В документе говорилось, что американцы нарушили свои обязательства не применять силу. США вменялись в вину многочисленные действия, которые нарушали принцип неприменения силы и угрозы силой в международных отношениях. В ответ американцы заявили, что просто воспользовались своим правом на самооборону.

Фактически, действия США в Никарагуа подтверждали разделение зон влияния, которое было принято в «постялтинском» мире, отмечает директор Института национальных кризисов Николай Сорокин. Но при этом выяснилось, что американцы, прежде всего, нарушали именно американские законы, продолжает эксперт:

«Финансируя контрас, американцы нарушали свои собственные внутренние законы. В результате этого возник очень мощный скандал при президенте Рейгане, который был формальным поводом для возможного импичмента президента. Тогда все это удалось приглушить. Но финансирование боевиков контрас с целью свержения президента Ортеги, конечно, происходило в рамках нарушения собственных внутренних американских законов. Формально международное право также было нарушено. Но в связи с разделением мира на зоны ответственности, ничего с этим поделать, фактически, было совершенно невозможно».

Работая над этим делом, Международный суд разъяснил всему миру право, которое регулирует применение силы в международных отношениях. Особенно в тех случаях, когда речь заходит о сложных взаимосвязях между понятиями «международное нападение», «вмешательство», «коллективная самооборона» и «акт агрессии». Американцам сразу не понравилось решение суда признать свою юрисдикцию на рассмотрение этого дела, поэтому они отказались участвовать в процессе. Однако этот отказ никак не повлиял на судей: они продолжили рассматривать дело без представителей США.

Еще больше Вашингтону не понравилось принятое решение: американцев обвинили в том, что они нарушили международно-правовые обязательства: не вмешиваться в дела другого государства, не применять силу в его отношении и не посягать на его суверенитет. Хоть решение и было на стороне Никарагуа, американцы сумели выйти сухими из воды, констатирует доцент Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Кира Сазонова:

«Решение Международного суда ООН 1986 года – одиозное, как минимум. По той причине, что суд вынес решение в пользу маленькой страны Никарагуа, которая обвиняла американцев, на наш взгляд, в обыденной вещи. Она обвиняла американскую сторону в том, что та финансировала и всячески поддерживала так называемых никарагуанских контрас – оппозицию в Никарагуа. И сделала все, чтобы привести эту оппозицию к власти.

Суд признал, что действительно, у американцев не просто налицо вина, суд присудил даже компенсацию никарагуанской стороне. В данном случае, очень показательно как повели себя американцы. Они просто ничего не стали делать, подождали какое-то время. В итоге к власти в Никарагуа в результате переворота вновь пришло проамериканское правительство. И долг, присужденный международным органом правосудия, фактически, простили».

Немалую роль сыграл и тот факт, что США – член Совета Безопасности ООН, а значит, имелись очевидные преимущества, которыми они не преминули воспользоваться, продолжает правозащитник и адвокат Михаил Салкин:

«Формально суд вынес решение в пользу Никарагуа, признал, что действия США, сотрудников ЦРУ были незаконны, они вмешивались во внутренние дела Никарагуа.

Но это решение суда не было исполнимо: никакой компенсации страна не получила, потому что США, будучи членом Совета Безопасности, обладают правом вето. И резолюцию ООН, которая должна была обязать выплатить компенсацию, они банально заблокировали».

Многие эксперты отмечают, что этот судебный процесс навсегда закрепил на самом высоком международном уровне порочную практику двойных стандартов. Позиция США, которые с самого начала откровенно игнорировали это расследование, доказала многим, что Вашингтон не собирается играть по общим правилам, а, наоборот, готов писать эти правила для других и даже требовать их беспрекословного выполнения.

Дмитрий Геер

Источник: nstarikov.ru