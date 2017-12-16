Сводки от ополчения Новороссии 16 декабря 2017

Украинские военные готовят и устраивают провокации, потому что Киеву нужна война, чтобы отвлечь население от острых социальных и политических проблем, заявил в пятницу глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Так он прокомментировал, в частности, захват украинскими военными населенных пунктов Гладосово и Травневое в пригородах Горловки.

Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские военные в нарушение минских договоренностей заняли Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне. Украинские военные подтвердили, что заняли эти населенные пункты, но утверждают, что не нарушали минские соглашения.

«Это связано с той нестабильной ситуацией, в которой находится (президент Украины Петр) Порошенко и, в частности, город Киев. Для того, чтобы отвлечь киевлян и жителей Украины от социальных вопросов, политических вопросов, которые сейчас на Украине. Киевской власти нужна война. Большая или маленькая. Мое личное мнение — это связано с подготовкой провокаций на нашей линии соприкосновения», — сказал Захарченко.

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