Сводки от ополчения Новороссии 16 декабря 2017
- 01:34 Харьковские курсанты перешли на службу в ДНР (ВИДЕО).
- 01:03 Глава ДНР рассказал, зачем Киеву нужна война.
- 00:37 Бойцы ДНР готовы к наступлению укропов – Военный ВС ДНР «Кузнец».
- 00:33 ВСУ загоняют «Грады» на территорию авдеевского «коксохима» — готовится масштабная провокация.
- 00:25 «Мы сильнее духом, чем они» — Боец ВС ДНР «Кулинар».
- Вчера 23:02 Захарченко рассказал об изобретённом в ДНР вооружении (ВИДЕО).
Харьковские курсанты перешли на службу в ДНР (ВИДЕО)
Выпускники Харьковского национального университета гражданской защиты, являющиеся уроженцами Донбасса, на днях были приняты на службу в МЧС Донецкой Народной Республики.
Об этом рассказали в спасательном ведомстве Республики.
«Выпускники Харьковского национального университета гражданской защиты Украины получили трудоустройство в МЧС ДНР», — рассказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям.
«В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса МЧС Республики приняло на службу курсантов с территории, временно подконтрольной Украине, которые являются уроженцами Донбасса», — добавили спасатели.
В ведомстве добавили, что министр МЧС ДНР, генерал-майор службы гражданской защиты Алексей Кострубицкий в торжественной обстановке вручил троим выпускникам погоны лейтенантов службы гражданской защиты Республики и пожелал им успешной службы в рядах спасателей.
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Глава ДНР рассказал, зачем Киеву нужна война
Украинские военные готовят и устраивают провокации, потому что Киеву нужна война, чтобы отвлечь население от острых социальных и политических проблем, заявил в пятницу глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.
Так он прокомментировал, в частности, захват украинскими военными населенных пунктов Гладосово и Травневое в пригородах Горловки.
Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские военные в нарушение минских договоренностей заняли Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне. Украинские военные подтвердили, что заняли эти населенные пункты, но утверждают, что не нарушали минские соглашения.
«Это связано с той нестабильной ситуацией, в которой находится (президент Украины Петр) Порошенко и, в частности, город Киев. Для того, чтобы отвлечь киевлян и жителей Украины от социальных вопросов, политических вопросов, которые сейчас на Украине. Киевской власти нужна война. Большая или маленькая. Мое личное мнение — это связано с подготовкой провокаций на нашей линии соприкосновения», — сказал Захарченко.
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Бойцы ДНР готовы к наступлению укропов – Военный ВС ДНР «Кузнец»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ загоняют «Грады» на территорию авдеевского «коксохима» — готовится масштабная провокация
Известный донецкий политик Александр Ходаковский сообщил о готовящейся ВСУ масштабной провокации с применением РСЗО.
«Вчера вооруженные силы Америки (в прошлом ВСУ) загнали на Авдеевский коксохимзавод семь БМ-21 — в простонародье «Грады». Работники завода попытались было повозмущаться — обратка то прилетит к ним, но доблестные воины открыли пальбу вверх, мигом подавив возмущение, после чего загнали РСЗО в боксы», — написал он на своей странице в соцсети.
«Вот нам еще один из признаков подготовки к Новому Году», — добавил Ходаковский.
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«Мы сильнее духом, чем они» — Боец ВС ДНР «Кулинар»
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Захарченко рассказал об изобретённом в ДНР вооружении (ВИДЕО)
Глава ДНР Александр Захарченко в интервью Telegram-каналу WarGonzo рассказал о производстве оружия в Республике.
Глава Республики рассказал о донбасских ноу-хау и амбициях в сфере военных технологий.
По его словам в настоящее время донецкими оружейниками налажен выпуск снайперских винтовок, миномётов и пистолетов.
Кроме того планируется производство беспилотников.
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