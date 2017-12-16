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Сводки от ополчения Новороссии 16 декабря 2017

10:11. 16 декабря 2017 Просмотров - 208 Нет комментариев Опубликовал:

Харьковские курсанты перешли на службу в ДНР (ВИДЕО)

Харьковские курсанты перешли на службу в ДНР (ВИДЕО) | Русская весна

Выпускники Харьковского национального университета гражданской защиты, являющиеся уроженцами Донбасса, на днях были приняты на службу в МЧС Донецкой Народной Республики.

Об этом рассказали в спасательном ведомстве Республики.

«Выпускники Харьковского национального университета гражданской защиты Украины получили трудоустройство в МЧС ДНР», — рассказали в министерстве по чрезвычайным ситуациям.

«В рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса МЧС Республики приняло на службу курсантов с территории, временно подконтрольной Украине, которые являются уроженцами Донбасса», — добавили спасатели.

В ведомстве добавили, что министр МЧС ДНР, генерал-майор службы гражданской защиты Алексей Кострубицкий в торжественной обстановке вручил троим выпускникам погоны лейтенантов службы гражданской защиты Республики и пожелал им успешной службы в рядах спасателей. 

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Глава ДНР рассказал, зачем Киеву нужна война

Глава ДНР рассказал, зачем Киеву нужна война | Русская весна

Украинские военные готовят и устраивают провокации, потому что Киеву нужна война, чтобы отвлечь население от острых социальных и политических проблем, заявил в пятницу глава Донецкой народной республики Александр Захарченко.

Так он прокомментировал, в частности, захват украинскими военными населенных пунктов Гладосово и Травневое в пригородах Горловки.

Ранее оперативное командование ДНР заявило, что украинские военные в нарушение минских договоренностей заняли Гладосово и Травневое, расположенные в нейтральной зоне. Украинские военные подтвердили, что заняли эти населенные пункты, но утверждают, что не нарушали минские соглашения.

«Это связано с той нестабильной ситуацией, в которой находится (президент Украины Петр) Порошенко и, в частности, город Киев. Для того, чтобы отвлечь киевлян и жителей Украины от социальных вопросов, политических вопросов, которые сейчас на Украине. Киевской власти нужна война. Большая или маленькая. Мое личное мнение — это связано с подготовкой провокаций на нашей линии соприкосновения», — сказал Захарченко.

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Бойцы ДНР готовы к наступлению укропов – Военный ВС ДНР «Кузнец»

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ВСУ загоняют «Грады» на территорию авдеевского «коксохима» — готовится масштабная провокация

ВСУ загоняют «Грады» на территорию авдеевского «коксохима» — готовится масштабная провокация | Русская весна

Известный донецкий политик Александр Ходаковский сообщил о готовящейся ВСУ масштабной провокации с применением РСЗО.

«Вчера вооруженные силы Америки (в прошлом ВСУ) загнали на Авдеевский коксохимзавод семь БМ-21 — в простонародье «Грады». Работники завода попытались было повозмущаться — обратка то прилетит к ним, но доблестные воины открыли пальбу вверх, мигом подавив возмущение, после чего загнали РСЗО в боксы», — написал он на своей странице в соцсети.

«Вот нам еще один из признаков подготовки к Новому Году», — добавил Ходаковский.

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«Мы сильнее духом, чем они» — Боец ВС ДНР «Кулинар»

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Захарченко рассказал об изобретённом в ДНР вооружении (ВИДЕО)

Захарченко рассказал об изобретённом в ДНР вооружении (ВИДЕО) | Русская весна

Глава ДНР Александр Захарченко в интервью Telegram-каналу WarGonzo рассказал о производстве оружия в Республике.

Глава Республики рассказал о донбасских ноу-хау и амбициях в сфере военных технологий.

​По его словам в настоящее время донецкими оружейниками налажен выпуск снайперских винтовок, миномётов и пистолетов.

Кроме того планируется производство беспилотников.

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