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Приговор Улюкаеву: что на самом деле победит коррупцию. Евгений Спицын

23:04. 16 декабря 2017 Просмотров - 130 Нет комментариев Опубликовал:

Взяточничество можно победить только изменением общественного строя

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын комментирует приговор, вынесенный бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, и приводя исторические примеры, доказывает, что коррупция – это родовое проклятие всех общественных систем, построенных на основе эксплуатации человека человеком, и только справедливое общество способно решить эту проблему. 

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Рекомендуем:

История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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