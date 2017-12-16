Приговор Улюкаеву: что на самом деле победит коррупцию. Евгений Спицын

Концептуал СМИ Взяточничество можно победить только изменением общественного строя

Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын комментирует приговор, вынесенный бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, и приводя исторические примеры, доказывает, что коррупция – это родовое проклятие всех общественных систем, построенных на основе эксплуатации человека человеком, и только справедливое общество способно решить эту проблему.

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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич

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