Приговор Улюкаеву: что на самом деле победит коррупцию. Евгений Спицын
Взяточничество можно победить только изменением общественного строя
Советник ректора МПГУ, историк Евгений Спицын комментирует приговор, вынесенный бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, и приводя исторические примеры, доказывает, что коррупция – это родовое проклятие всех общественных систем, построенных на основе эксплуатации человека человеком, и только справедливое общество способно решить эту проблему.
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История России. Комплект из 5 томов (изд. исправленное, дополненное), Спицын Евгений Юрьевич
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai