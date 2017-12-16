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Евгений Гайдучка – гость из 23-го века

14:58. 16 декабря 2017 Просмотров - 107 Нет комментариев Опубликовал:

В городе Жирновске Волгоградской области долгие годы жил человек, который умер… за два века до своего рождения.

Имя Евгения Иосифовича Гайдучка – создателя и многолетнего руководителя местного краеведческого музея, знакомо едва ли не каждому жителю Жирновска. Неудивительно – его здесь считают чуть ли не самой выдающейся личностью XX века. Его знания поражали своей глубиной, а предсказания, которые он иногда называл воспоминаниями, неизменно сбывались: нападение фашистской Германии на СССР, исход войны, перестройка и… грядущее создание машины времени.
 

Общался с Гербертом Уэллсом

– Это был потрясающе талантливый человек, – рассказала нам дочь Евгения Иосифовича Светлана Булгакова. – При жизни он никогда не рассказывал о том, что он из будущего, да и прямых доказательств этому нет… Однако в биографии отца действительно есть немало необъяснимых фактов.

Например, мне до сих пор непонятно, где простой советский юноша мог познакомиться с Маршаком, почему с ним несколько раз встречался Киров и любили разговаривать Олеша, Булгаков, Бернес. А однажды (вот ведь ирония судьбы!) он даже общался с автором «Машины времени», легендарным Гербертом Уэллсом.

Светлана Евгеньевна часто вспоминает странные сказки, которые рассказывал ей отец в раннем детстве.

– Я слышала множество удивительных историй про космодромы, межпланетные полеты, мохнатых существ, про жизнь на планете в будущем, – говорит женщина.

Одна из сказок запомнилась ей особенно хорошо – это была история Урфина Джюса и его деревянных солдат, которую я услышала в пятилетнем возрасте, это был 1951 год. Но, как известно, продолжение «Волшебника Изумрудного города» Александр Волков написал только в 1963-м…

Назвал дату начала войны и День Победы

Через несколько лет после смерти Гайдучка вообще стали происходить удивительные события. Светлана Евгеньевна рассказала, что нашелся один из его однополчан, вспомнивший несколько удивительных эпизодов.

– Он рассказал нам такое, что получалось, будто отец выступал натуральным ясновидцем. Например, за пару дней до начала войны сообщил собиравшимся в увольнение приятелям, что «в воскресенье им будет не до этого». А спустя несколько дней, когда один из них буквально достал Гайдучка расспросами о дате победы, назвал и это заветное число. После чего моментально лишился репутации пророка: слишком все были уверены в нашей молниеносной победе, – улыбается Светлана.

Похожую прозорливость он продемонстрировал в свое время и Черноброву, «предсказав» президентство Ельцина, распад СССР, армяно-азербайджанский конфликт, Грузию, Чечню, Югославию…

«Я – из будущего!»

О поразительной судьбе отца Светлана узнала спустя три года после его смерти, в 1994 году. Невероятную историю ей поведал известный волгоградский исследователь, автор книг о машине времени Вадим Чернобров.

– Я познакомился с ним в 1985 году, – рассказывает Вадим Чернобров. – Этот человек просто подошел ко мне на улице в Москве и после недолгого вступления сказал: «Я прилетел сюда на машине времени! – и представился: – Евгений Иосифович». Как, по?вашему, я должен был на это ответить?!

Тогда ему незнакомец рассказал явную чушь: якобы он читал о машине времени… у Черноброва!

– Это было невозможно, ибо в то время моей книги о времени не существовало даже в черновиках, – объясняет исследователь. – По его словам, я был единственным в Советском Союзе человеком, который в состоянии ему поверить. Как он разыскал меня в огромной Москве? Загадка…

Машина времени подвела?

И вот что Гайдучок рассказал. Будучи совсем юным, он решил угнать машину времени и прокатиться на ней в какую-нибудь экзотическую страну. Прихватив для компании подружку (ради прекрасных глаз которой все это и затевалось), он рванул сквозь миры и века. Но улетел недалеко. В 30-х годах ХХ века угнанный транспорт потерпел аварию.

Ошалевшие от ужаса подростки поняли, что искалеченная машина сможет забрать лишь одного из них, и хватит ли у нее энергии на полет в 23-й век – неизвестно. Впрочем, особого выбора у них не было, поэтому Женя затолкал плачущую девчонку в агрегат и, наказав вернуться с помощью, отправил в будущее.

Но помощи так и не дождался. Малолетнего скитальца усыновили добрые люди, он начал новую жизнь, которую, по его же собственным словам, поначалу просто возненавидел. И только прокатившись впервые в жизни на велосипеде, понял, что и здесь тоже есть свои маленькие радости…

Откуда берутся люди «не от мира сего»?

Сообщения о «гостях из будущего» регулярно появляются в газетных хрониках многих стран.

Таинственный путешественник Саид Нахано в Непале говорил, что он родом из 3044 года. Луи Роджер в Токио утверждал, что «прибыл на 300 лет вперед», чтобы предотвратить гибель родной Японии.

Таких людей «не из мира сего» в разное время видели в Швеции, Франции, Сербии, Казахстане, Белоруссии, в Крыму и на Алтае… И даже исторические хроники пестрят подобными легендами.

В России во времена тишайшего царя Алексея Михайловича при дворе объявился «зело престранный человече, в чудном кафтане бесовского покроя», который к тому же был осведомлен о прошлом и будущем царской династии. От греха его казнили.

В архивах есть и еще один невероятный документ: протокол допроса некоего Сергея Крапивина, датируемый 1897 годом. Странно одетый мужчина в конце XIX века утверждал, что он из века XXI, живет в Ангарске и работает оператором ЭВМ. Его поместили в сумасшедший дом.

А несколько лет назад рядовая фотография из канадского музея взорвала Интернет. На снимке среди прочих — молодой человек с модной стрижкой, в солнечных очках, в майке с напечатанной эмблемой и портативной фотокамерой. Такого не могло быть в 41-м! Но компьютерный анализ показал – никакого фотошопа…

«Его просто не стали забирать из прошлого»

После войны Евгений Гайдучок оказался сначала в Сталинграде, потом в Жирновске, где создал и возглавил краеведческий музей, на уникальные экспонаты которого приезжали посмотреть даже из?за границы.

Кстати, в 1970–1980?х годах в одном из залов музея висела длиннющая «Лента времени» – многометровый бумажный свиток с изображением основных событий мировой истории – от каменного до… ХХI века включительно!

По словам дочери Евгения Иосифовича, в музее до сих пор хранятся газеты 70?х годов ХХ века. Уже тогда журналисты таких серьезных изданий, как «Правда», «Коммунист», «Красная звезда», не стесняясь называли Евгения Гайдучка провидцем. Например, статью с описанием Жирновска ХХI века он написал в 1980?м. Его стихи про мобильную связь и Интернет тогда даже отчаянные фантазеры всерьез не воспринимали…

По признанию близких друзей, на Гайдучка иногда «находило», и он пускался в рассказы о том, как выглядит из космоса Земля, как меняется восприятие астронавта, бороздящего просторы Вселенной, как адаптируются инопланетяне к нашим условиям…

«Фантазер», – говорили одни. «Чудак», – уверяли другие. «Ну и загнул!» – восхищались третьи. А может, он просто вспоминал?.. Умер Евгений Иосифович в 1991 году в возрасте 76 лет, уйдя из жизни за два века до рождения.

– Он знал, что так и будет, – говорит Чернобров. – По его собственным словам, надежда на поисковую группу из будущего растаяла очень быстро. Став частью истории, он подписал себе страшный приговор – никто не вправе забрать из прошлого человека, от которого в этом прошлом хоть что?нибудь зависит…

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Он прилетел сюда на машине времени из 23 века – Гайдучок Евгений Иосифович

Источник: www.kramola.info

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