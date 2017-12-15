О наморднике размышление

Полупустой автобус, на сиденье возле двери сидит «матрона преклонных лет». На остановке заходит девушка с овчаркой и останавливается на 2 ступеньке (явно ехать одну остановку) собака без намордника, в ошейнике, поводок у девушки на шее висит.



Собака уселась на ступеньку являя всему миру полное равнодушие.

И тут «матрона» так сказать «завелась»: «Кошмар!!! Ужас!!! В салоне собака без намордника!!! Она сейчас всех нас покусает!!! Будем делать уколы от бешенства!!! А ты (девушке) бессовестная…»

Ну и дальше в том же духе. Народ смотрит на собаку — собака — само воплощение доброты и очарования, Вообще не реагирует на происходящее — только на хозяйку смотрит. Девушка спокойна как танк.

И тут автобус подъезжает к остановке, дверь открывается и девушка наконец-то говорит абсолютно спокойным тоном: «В этом автобусе Вы единственная кому требуется намордник», спускается на 2 ступеньки на асфальт, собака следом, и в то момент когда «матрона» собралась было что-то сказать, собака остановилась на остановке, спокойно повернулась и сказала «Гав!»

После этого «матрона» ни чего не говорила, за то все пассажиры, буквально взорвались хохотом. При чем смеялись так, что на следующей остановке она не выдержала и бурча что-то под нос покинула автобус.

Источник: nashaplaneta.su