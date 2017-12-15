Что изменит приговор Улюкаеву? Валентин Катасонов

Концептуал СМИ Пока сажают «мелких мышей», «крысы» продолжают грабить страну

Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов комментирует приговор вынесенный бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, который был осужден на 8 лет строгого режима.



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