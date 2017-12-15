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Что изменит приговор Улюкаеву? Валентин Катасонов

18:33. 15 декабря 2017 Просмотров - 100 3 коммент. Опубликовал:

Пока сажают «мелких мышей», «крысы» продолжают грабить страну

Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Юрьевич Катасонов комментирует приговор вынесенный бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву, который был осужден на 8 лет строгого режима.

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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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3 коммент.»

  • 2218 1594
    Владимир 15 декабря 2017 в 18:42 Ссылка Пометить
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    Катасонов та же крыса (брахман, я его выражение взял). Это и он в ЦБ работал, участвовал в создании этой системе.
    https://yandex.ru/video/search?filmId=18307594511045526910&text=%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88%20%D1%8D%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F&noreask=1&path=wizard&reqid=1513352199715762-933407080373197628338912-vla1-2100-V

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    Василий 15 декабря 2017 в 18:45 Ссылка Пометить
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    Следует повторить. На сайте Ящик Пандоры НУУУУУУУУ ОЧЕНЬ часто рекламируют Хиневича, Трехлебова, Левашова и Славяно-Арийские Веды. А почему же я с ними и с их сторонниками яростно воюю? Во-первых: из-за их оскорблений в мой адрес. В морду по интернету за такие словечки не дашь, приходиться отвечать словом. Во-вторых: промолчишь и зло восторжествует. После того, как русов обманывали под красивыми лозунгами, начинались большие несчастья. Взять хотя бы перестройку и 90-е годы. И я считаю своей задачей обличать лгунов и провокаторов, иначе в будущем это аукнется. Не верю, что все эти Хиневичи- Трехлебовы заблуждаются, типа, ну с кем не бывает. У них задача – увести русов с пути истинного. Кто-то скажет, что я настроен против всего ведизма, то есть всей дохристианской тематики. Это не так!!! По поводу ведизма: критерием ведания Ра, просветления человека будет возврат своих сверхвозможностей, которые даны нам с рождения. Пока это только поиск истины. Советую по ведизму статьи Дмитрия Мыльникова, книги Антона Благина, Валерия Чудинова.
    Я, как человек с критичным мышлением, спрашиваю распространителей этой информации про термины: сотворения мира в звездном храме (СМЗХ), РАСА, Харийцы-дарийцы-рассены-святорусы, мидгард-земля, коляды-дар, СЕРЫЕ. Откуда это у вас??? Чем доказать можете??
    За три года сторонники Хиневича-Трехлебова приводят одни и тоже доводы:
    1. Славяно-Арийские ВЕДЫ (оригинал которых никто не видел. Напечатать книжку любой может)
    2 Лекции Хиневича-Трехлебова-Левашова
    3 Хиневичевский сайт №1
    4 Хиневичевский сайт №2
    5 Хиневичевский сайт №3
    6 Трехлебовский сайт №1
    7 Трехлебовский сайт №2
    8 Трехлебовский сайт №3
    9 Левашовский сайт
    ВСЁЁЁЁЁЁЁ

    Эти пропагандисты пытаются навязать, что было так и всё на этом, а кто не согласен, тот не включил свою память, он не проснулся, он сторонник иудо-христианства. Взять хотя бы понятие РАСА – роды асов страны асов. Это из разряда я не повторяю не повторяю))). Какой бред это ваша РАСА. Запомни, мы русы, православные. РУСь. Большинство народов называют нас Русия. А нам пытаются втюхать что мы РАСА, приводя доказательство англ РАША.
    ИЛИ взять самое главное зло – деление на касты (варны). На Руси не было каст. Мужик на своей земле одновременно и царь и бог, и плотник, и воин. А к старости набирается мудрости и становится по уровню развития волхвом, жрецом. Анализируя САВ и творчество Хиневичей-трехлебовых, диву даешься – “нелепостей” очень много.
    P.S. Я убежден, что было до Петра летоисчисление от СОТВОРЕНИЯ МИРА. Но инглинги впаривают нам СМЗХ. Давно прошу прислать доки по СМЗХ. Один клоун прислал фото каменной плиты Тюмени с надписью “Лета 7023 или 1586 года″ Я его спрашиваю, где там написано СМЗХ??? Молчит!!! Шах и мат!!!!!

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