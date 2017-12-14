Украина в огне – на очереди Молдавия

Механизм втягивания стран в гражданскую войну, погружения их в хаос, предельно прост и отработан веками. Главное иметь во власти политиков, которые будут делать то, что нужно. Кому? Внешним силам, которые хотят использовать некую страну в своих целях, развязать на её территории гражданскую войну, чтобы втянуть в нее своего геополитического соперника.

Возьмем, к примеру, госпереворот на Украине в 2014 году. Когда гражданская война стала неизбежна? Когда новая власть устами неких депутатов заявила, что русский язык будет под запретом, а все, кто «помогал Януковичу», должны подвергнуться насилию и даже физическому истреблению. Очевидно, что в такой ситуации люди начнут защищаться и организовываться, просто для сохранения жизни своих семей. Благо пример был перед глазами – можно захватить здания СБУ и государственного управления, вооружиться, и за это ничего не будет. Ведь именно так и начинались события на Украине – майдановцы позахватывали в различных городах здания СБУ и вооружились. Фактически низложив местную власть. Все это было ещё задолго до бегства Януковича.

Однако, захватив Киев, новая «власть» не сделала ни одного шага к погашению страсти – наоборот их разожгла.

Для начала гражданской войны необходимо, чтобы одна из сторон выдвинула категорически неприемлемые требования и нарисовала неприемлемую перспективу для другой стороны. Запрет языка и физическое уничтожение и были такими заявлениями.

Дальнейший ход гражданской войны на Донбассе остается за рамками данной статьи. Нас интересует попытки Запада точно так же начать войну в Молдове, как это было сделано на Украине.

Какие предпосылки для этого имеются?

Замороженный конфликт в Приднестровье.

В 1992 году здесь случилось то, что в более грандиозных масштабах произошло и происходит на Донбассе. Тоже применялись системы залпового огня, артиллерия, танки, тоже гибли мирные жители. Жертвы, разрушения и страдания. Что стало спусковым крючком конфликта, в результате которой часть территории Молдовы провозгласила себя независимым государством, имеющим, кстати три госязыка (русский, молдавский, украинский)? Попытка тогдашнего руководства Молдовы сделать всех румынами и ликвидировать молдавскую государственность, путем объединения с Румынией.

Несмотря на то, что вот уже 25 лет боевых действий нет, ситуация находится в замороженном, в нерешенном состоянии. Большинство жителей Приднестровья (порядка 200 тыс.) имеют российское гражданство, в регионе размещен контингент миротворцев. (402 российских военнослужащих, 492 — приднестровских, 355 — молдавских военнослужащих, 10 военных наблюдателей от Украины). В составе Молдавии есть Гагаузия, регион населенный в основном православными тюрками, сохраняющими свой язык и обычаи, наряду с ощущением себя частью большой России. Согласно закону Республики Молдова, Гагузия – это территориальное автономное образование с особым статусом.

Никто в Гагаузии и Приднестровье и в мыслях не держит «стать румыном». Кроме этого в Молдове есть районы, где живут этнические украинцы, русские и болгары. Румынами они, разумеется, становиться также не собираются.

Таким образом, в случае получения всей полноты власти теми силами, что ориентируются на Запад, США смогут продавить целый комплекс решений, которые являются неприемлемыми для многих и многих. Останется лишь осуществить ряд провокаций и вновь поджечь старые конфликты, но уже на новой основе «вступления в Румынию» и «движения в Европу».

Сегодня в Молдове есть некое двоевластие. Страна является парламентской республикой, в которой у президента не очень много полномочий. Большинство в парламенте имеет прозападная коалиция. ПСРМ (Партия социалистов республики Молдова), видящая опасность такого развития событий, сегодня в парламенте в меньшинстве. Президентом страны избран Игорь Николаевич Додон, ранее возглавлявший ПСРМ. Это политик промолдавский, понимающий, что только в интеграции с Евразийским Экономическим союзом (ЕАЭС), страна сможет сохраниться и развиваться.

Ситуация борьбы промолдавского президента и прозападной парламентской коалиции – постоянный атрибут политической жизни Молдовы. Не вдаваясь в многочисленные факты этого противостояния, отметим, что красной нитью через все действия премьера и правительства страны является желание ухудшить отношения с Россией и сделать очередную уступку Западу. Ситуация четко развивается по украинскому сценарию: группа политиков, готовых продать свою страну Западу есть. При этом слово «продать» надо воспринимать буквально, так как в итоге речь идет о ликвидации государственности. Здесь стоит обратить внимание на то, что мы и так давно знаем: у США нет никаких принципов, а есть интересы. Их они и преследуют. Если надо – во взаимоисключающих ситуациях. На Украине Штаты поддерживали и поддерживают позицию «Украина не Россия» и выделяют помощь тем, кто готов любой ценой сохранять государственность. В Молдавии Вашингтон помогает тем силам, что говорят «Молдова – это Румыния» и собираются ликвидировать государственность.

Теперь о будущем возможном развитии событий.

Впереди в Молдавии выборы в Парламент. Если победят прозападные силы, то дальше развитие событий может пойти по жесткому сценарию. Это значит, что нельзя исключать попытки вооруженной силой «вернуть» Приднестровье при помощи западных советников и украинских «друзей». Это означает давление на Гагаузию и форсирование вступления страны в Румынию. Что неизбежно ведет к возобновлению кровопролития и превращения Молдавии в зону боевых действий.

Зачем это нужно Штатам? Дело в том, что российские миротворцы могут снабжаться лишь двумя путями: железной дорогой и по воздуху. Первый путь идет через территорию Украины, и она уже запретила им пользоваться. Второй путь – самолетами через территорию Молдовы, тоже уже перекрыт.

«Фактически, по словам главы приднестровской делегации в ОКК Олега Белякова, российские миротворцы сегодня находятся в осаде: снабжение их по земле и по воздуху с 2014 года блокирует Украина, а теперь к ней присоединилась и Молдавия. Ранее военный транзит перекрывали только украинцы, молдаване через свой аэропорт в Кишиневе все же пропускали российских военных во время ротации миротворческих сил (МС). «Теперь, если и этот путь будет закрыт, мы выйдем из ситуации, используя внутренние резервы: продовольствия в Приднестровье хватит, обмундирование у миротворцев тоже в наличии, ротация батальона МС будет проходить за счет приднестровцев, которые являются гражданами России. Впрочем, не секрет, что это уже происходит. Мы делаем все возможное, чтобы наши тылы были надежно прикрыты. И надеемся на Россию, которая является гарантом мира в Приднестровье, и рассчитываем, что она будет делать все, что обязана по соглашению от 1992 года». Источник: geoclub.info

Об этом мало или совсем не говорят по ТВ, но если в ситуации отсутствия транспортного коридора к миротворцам в Приднестровье начнется военный конфликт, то для того, чтобы снабжать миротворцев и погашать конфликт, будет необходимо предпринимать экстренные меры. Вроде «прорубания» коридора через территорию Украины. Альтернатива этому – стороннее наблюдение за гибелью граждан России и наших миротворцев. В этот капкан и готовятся загнать Россию наши американские «партнеры».

Есть ли у этой головоломки решение? Есть. Нужно всеми силами поддержать промолдавские политические силы, которые именно в силу своей «промолдавскости» выступают за расширение сотрудничества с Россией и против продажи своей страны Западу. Это ПСРМ и нынешний президент И.Н.Додон.

Россия должна всеми возможностями поддержать эти силы, чтобы помочь им победить на грядущих парламентских выборах. Если в парламенте патриоты будут в большинстве, это снимет напряженность и опасность войны. Молдова реально заявит о своем нейтралитете, перестанет заигрывать с НАТО. Вопрос о «вступлении в Румынию» будет окончательно снят с повестки дня, что даст возможность начать реальные шаги по реинтеграции страны в единое целое, на фоне интеграции самой Молдавии в Евразийский и Таможенный союзы. Будут прекращены запреты на вещание российских каналов, на обучение на русском языке, в молдавской школе перестанут учить «Историю румын», а начнут читать учебники по истории Молдовы.

Таким образом, есть два реальных сценария:

Победа прозападных сил с перспективой вооруженного конфликта, что и является конечной и желаемой целью политики США, как в этом регионе, так и в целом в мире. Победа промолдавских, а значит и пророссийских сил с перспективой мирного урегулирования имеющихся проблем. Интеграция Молдавии с рынком сбыта её товаров, что является единственно разумным шагом для развития экономики страны.

Есть еще, правда, и третий сценарий: это тоги выборов в парламенте 50 на 50. Что означает в той или иной степени балансирование и борьбу в её нынешнем варианте, с угрозой изменения баланса сил, применения Штатами «оранжевых» технологий.

Поэтому сегодня Россия, если она не хочет иметь рядом с украинской проблемой, ещё и молдавскую, должна оказать максимальную и всестороннюю помощь. Тем силам в Молдове, кто хочет спасти свою Родину от той участи, которую ей готовят США и продажные политики из прозападных партий.

В такой ситуации ключевым фактором для определения итогов выборов в будущий молдавский парламент будут голоса приднестровцев, имеющих гражданство Молдовы. Поэтому мы можем увидеть самые неожиданные комбинации, когда Соединённые Штаты Америки через различные структуры будут пытаться воздействовать на приднестровские элиты. Что касается России, то она должна всячески побуждать Тирасполь к максимальному участию во внутримолдавском парламентском голосовании.

P.S. Буквально через несколько часов, как была написана эта статья, пришли новости о желании Украины прервать всякое железнодорожное сообщение с Россией. Истинной причиной такого странного желания киевских властей как раз и является стремление организации полной транспортной блокады миротворческого контингента России в Приднестровье. Подготовка американского сценария превращения Молдавии во вторую Украину идёт полным ходом.

Источник: nstarikov.ru