Злить добро опасно

Сегодня возникло жгучее и неутолимое желание поговорить о наших взаимоотношениях с Америкой. Я попробую на пальцах объяснить, что есть что, и как нам с этим жить.

У меня, как и у многих других русских вызывает озабоченность их озабоченность по отношению к нам. Ну, например:

- Что вы скажете о том, что в Москве запретили гей-парад?

- У нас это вызывает озабоченность.

- Что вы скажете о том, что Россия бомбит не тех террористов?