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Злить добро опасно

18:43. 13 декабря 2017 Просмотров - 338 Нет комментариев Опубликовал:

фото: gk170.ru

Сегодня возникло жгучее и неутолимое желание поговорить о наших взаимоотношениях с Америкой. Я попробую на пальцах объяснить, что есть что, и как нам с этим жить.
 
У меня, как и у многих других русских вызывает озабоченность их озабоченность по отношению к нам. Ну, например:
 
- Что вы скажете о том, что в Москве запретили гей-парад?
 
- У нас это вызывает озабоченность.
 
- Что вы скажете о том, что Россия бомбит не тех террористов?

- У нас это вызывает озабоченность.

Озабоченные, блин.

Наивысшее достижение пиндосов – это, конечно, демократия, которая передаётся воздушно-бомбовым путём для стран, которые"неправильно" живут, по мнению янки. Ну, типа, чем больше у вас нефти - тем меньше демократии.

За демократию, конечно, можно рассказывать часами но сути это не изменит. "Грандиозное шоу, разыгранное для народа властью капитала".

Демократия и толерантность довели западный мир до полного морального упадка и деградации. Ну, и немного из курса "демократия для чайников": демократия - это право граждан Европы и Америки делать "правильные" дела по ИХ мнению.

И вот всю эту лабуду они пытаются нам втюхать как единственный правильный выбор.

Политики Америки вообще, конечно, хитропопые сказочники. Особое состояние речевого аппарата и отсутствие совести делают их этакими "глобальными аспидами" подменяя белое на черное, добро на зло. Но мы то, русские люди, знаем, где добро, а где зло.

Можно, конечно, сказать: «добро без зла от скуки сдохнет», но, вспоминая очередной краткий курс "русских сказок для американца", можно сказать, что злить добро опасно. Так уж сложилось, что у каждого русского обостренное чувство справедливости. Видать с материнским молоком передалось. И, конечно, хотелось бы дожить до того дня, когда добро окончательно победит зло, естественно чтобы вволю попинать поверженных злых.

Ненаказанное зло вызывает у русских бессонницу и стойкое негодование.

Ну, так вот, подходим к самому главному. Пиндосы для нас враги, их европейские вассалы враги.

Окружили, блин. Ну и пусть. Не надо мучиться вопросом, кому первому прилетит. Кому хочешь в морду бей, а мимо вражеской хари не промахнёшься.

Вообще, все проживающие в коммуналке делятся на тех, кто однажды уже убил шумных соседей, и тех,кто пока не решился. Особое место среди перфораторов-соседей занимают Прибалтика и Украина. В связи с вышесказанным, открываем краткий курс "геополитика для чайников" и читаем: чем точнее ракеты, тем лучше соседи.

Не хотелось мне этого признавать, но получается, что Россия - это санитар леса.

Мы вылечим вас, америкосы и европейцы! Мы делали это уже, и не раз. Врачебное искусство – вот что действительно требует жертв.

Тяжелей всего приходится русским, которые живут за рубежом, конечно тем, которые сохранили русское самосознание и воспитание.

Ну и как не блеснуть очередным кратким курсом "русский за рубежом": если ты однажды проснулся в глубоком тылу врага, значит, пора валить домой.

У России есть одно заветное желание - чтобы к нам, тупо, не лезли. Но так уж повелось на Западе,

что умные мысли начинают посещать голову лишь тогда, когда попа уже накуролесила и притихла.

Ну что, Америка?! Иду на вы!

 

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