Рукоделие как анальгетик против хроническиих болей

Любая деятельность, чем бы Вы ни занимались, влияет на человека: руководящая должность находит отражение в Вашем характере, а физическая нагрузка меняет Вашу внешность. Но женская суть, складывавшаяся тысячелетиями, остаётся прежней. Поэтому многих из нас так тянет к творчеству.

Многие, наверное, замечали, что все виды домашнего творчества способствуют снятию напряжения, успокаивают нервы и тем самым предотвращают стрессы. И это происходит не только у занимающихся рукоделием. Когда женщина берет в руки иголку или спицы, а мужчина начинает мастерить – весь дом наполняется умиротворением и спокойствием. И чем больше в вашем доме вещей сделанных с удовольствием и любовью собственными руками, тем чаще в доме звучит смех и реже происходят ссоры. А еще в старину говорили, что одежда связанная или сшитая любящим человеком может защитить от сглаза и порчи, окружив носящего ее человека, ореолом заботы и любви.

Но далеко не все знают, что рукоделие способно улучшить наше здоровье. Рукоделие пользуется большой любовью женщин как антистрессовое и антидепрессантное средство. Поимо этого, рукоделие способно нормализовать работу многих систем нашего организма.

На поверхности ладони располагается большое количество активных точек, представляющих собой проекцию различных органов и систем человека. Когда мы занимаемся рукоделием, то кроме удовольствия от самого процесса еще и стимулируем работу нашего организма. (рис.1)

✔Лечебные свойства различных видов рукоделия

Шитье

Самое сильное воздействие идет на глаза, руки и косвенно на мозг. Наблюдается положительная динамика при болезнях сердца, связанные с нарушением ритма, нормализуется внутричерепное давление и снижается артериальное, облегчаются или совсем предотвращаются головные боли и нервные срывы, улучшается сон у страдающих бессонницей, снижается усталость, уменьшается склонность к вздутию живота и запорам, улучшается состав крови.

✔Шитье предметов интерьера

Облегчает головные боли, вызванные изменениями погодных условий, лечит заболевания почек, селезенки, печени, снимает усталость глаз, отеки век и пальцев, шум в ушах, стимулирует обменные процессы в организме и функционирование желудка.

✔Шитье мягких игрушек, игольниц, думок

Лечит болезни пищеварительного тракта, болезни рук, уменьшает последствия аллергических реакций, снижает агрессивность, помогает при умственной и физической усталости, нарушениях в работе вестибулярного аппарата и координации, помогает при нарушениях функций мозга, потере ориентации во времени, снижает давление.

✔Пэчворк (лоскутная техника шитья)

Лечит различные новообразования в организме, боли и нарушение кровообращения в ногах, судороги в ногах, головные боли, болезни голосовых связок, простуды и воспаления дыхательных путей, носовые кровотечения, плохую свертываемость крови, заторможенность.

✔Вязание на спицах

Помогает при сотрясении мозга и травмах позвоночника, лечит зубные и головные боли, воспаление почек, болезни нервной системы, сердечно-сосудистые заболевания, расстройства пищеварения.

✔Вязание крючком

Лечит простудные и кардиологические заболевания, болезни печени и почек, остеохондрозы, помогает избавиться от головных, ушных и зубных болей, склероза, Снижает повышенную утомляемость и боли из-за старых травм.

✔Вязание на «вилке»

Улучшает состояние ногтей и волос, тормозит старение организма, лечит плохую свертываемость крови, носовые кровотечения, нарушения в работе вестибулярного аппарата, различные страхи, помогает восстановить силы при истощении организма, снимает нервные головные боли, боли из-за старых травм.

✔Вязание на машинах

Единственный оздоровительных эффект – это очищение организма от накопленных негативных энергий.

✔Фриволите

Помогает при поражениях центральной нервной системы, при лечении воспалительных процессов, гипертонии, болях в суставах, полиартритах, головных болей, при судорогах ног, носовом кровотечении, растяжении связок, повышенной чувствительности кожи, нарушениях в работе вестибулярного аппарата.