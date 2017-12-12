Сводки от ополчения Новороссии 12 декабря 2017
- 10:28 Под Марьинкой убиты каратели-«добровольцы» (ФОТО).
- Вчера 23:53 Пригород Горловки обесточен из-за обстрела ВСУ, поврежден дом.
- Вчера 23:52 Последняя осень в Донецке.
- Вчера 23:10 В Донбассе вспыхнули бои, ВСУ ведут огонь из минометов и тяжелой артиллерии.
- Вчера 22:46 Полиция ЛНР изъяла из тайника ВСУ в Первомайске более 10 тыс. ед. боеприпасов.
- Вчера 22:34 Расположенный на склоне Красный Лиман стал легкой мишенью для минометов ВСУ.
- Вчера 22:15 Как нацгвардия пытается выдавить российских военных с Донбасса (ФОТО).
Под Марьинкой убиты каратели-«добровольцы» (ФОТО)
У н.п. Марьинка в зоне так называемой АТО убиты два украинских карателя, воевавших в «Украинской добровольческой армии».
О потерях в рядах «украинских защитников» сообщают районные администрации. Так, пресс-служба Миргородского городского совета уточняет, что 10 декабря возле Марьинки убит Александр Зубченко, 1990 г. р. (см. первое фото).
В сообщении отмечается, что в апреле 2014 года он добровольцем пошел в ряды ВСУ и служил в упомянутой «Украинской добровольческой армии».
В свою очередь, пресс-служба Домановской райгосадминистрации подтвердила информацию о гибели Виктора Зельмановича, 1992 г.р. (см. второе фото) — о его ликвидации на линии фронта вчера уже сообщала «Русская Весна».
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Пригород Горловки обесточен из-за обстрела ВСУ, поврежден дом
Пригород Горловки, поселок Гольмовский, оказался лишен электричества в результате обстрела со стороны украинских войск.
Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.
«Три котельные на Гольме стали. Из четырёх», — сказал он.
«Перебиты ЛЭП из-за обстрела», — добавил Приходько.
Также в поселке отсутствует теплоснабжение.
Кроме того, в поселке Зайцево поврежден дом.
«Зайцево, Рыбалко, 28 — прямое попадание в дом. Пострадавших нет», — отметил Приходько.
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Последняя осень в Донецке
Фильм французского документалиста Франсуа Муша о воюющем Донбассе. Европейский взгляд на гражданскую войну на Украине.
Из аннотации:
«Через три года независимости Донецкой Народной Республики от киевской хунты. 23 февраля 2014 года в Киеве произошёл кровавый госпереворот, профинансированный Джоном Маккейном., который проплатил действия националистов всех мастей и отрядов неонацистских боевиков в интересах внешней политики США», — открывает показ своего фильма автор.
Далее идёт повествование о трагических событиях в Донбассе. Украина развязала кровавую войну против жителей обеих республик Новороссии только потому, что народ, живущий здесь, посмел не согласиться с той кровавой камарильей, навязанной западными хозяевами украинских элит, которые руками нанятых ими боевиков устроили сначала убийственный шабаш в Киеве, который потом привёл к войне с Донбассом и распаду бывшей Украины.
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Плюс на эту же тему. Сюжет о выставке "Посмотри в глаза Донбасса", посвященный детям ДНР и ЛНР, живущим в условиях войны.
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Плюс на тему проблем и перспектив развития промышленности в Донецкой Народной Республике.
В видео обсуждают:
- Трудности, с которыми сталкиваются донецкие металлурги при возобновлении производства.
- Научные организации и специалисты в Республике, которые могут решить возникающие проблемы.
- Разработки ученых ДонНТУ, как альтернатива зарубежного оборудования для предприятий ДНР.
- Реальные примеры сотрудничества ДонНТУ с металлургическими и машиностроительными предприятиями.
- Возможности для развития сотрудничества с российскими научными учреждениями и предприятиями.
- Разработки отечественных ученых по повышению уровня энергоэффективности и экологической безопасности металлургического производства.
- Прогноз будущего металлургии ДНР.
Плюс сводка военных событий за 11 декабря 2017 года http://cigr.net/glavnoe/27568-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-1112-2017.html
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
В Донбассе вспыхнули бои, ВСУ ведут огонь из минометов и тяжелой артиллерии
Вечером 11 декабря территория Республик Донбасса подверглась обстрелу со стороны украинских войск, завязались бои.
Так, около 20:20 вспыхнули бои с применением минометов и тяжелой артиллерии с украинской стороны в районах Донецкого аэропорта, поселка Спартак и Ясиноватского блокпоста.
В это же время начались боевые действия в окрестностях Зайцево. Там стороны используют минометы и стрелковое оружие.
Около 21.00 начался обстрел с позиций ВСУ практически по всей протяженности Дебальцево-Светлодарского плацдарма, в районе Логвиново в ЛНР зафиксированы прилеты артиллерийских снарядов.
Часом позже начались бои в районах Первомайска, Стаханова, Кировского, Калиново. Кроме тяжелой артиллерии применяются минометы 82-мм и 120-мм и бронетехника.
Звуки войны слышат даже жители Донбасса, живущие далеко от линии фронта.
«В Торезе слышно. Отчетливо»,
«В Дебальцево давно такого не было. Жестяк»,
«Шахтерск, слышно», — сообщают они.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Полиция ЛНР изъяла из тайника ВСУ в Первомайске более 10 тыс. ед. боеприпасов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Расположенный на склоне Красный Лиман стал легкой мишенью для минометов ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Как нацгвардия пытается выдавить российских военных с Донбасса (ФОТО)
Корреспондентам «Русской Весны» удалось взять интервью у одного из российских офицеров, побывавших в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) на Украине.
Он поделился с редакцией РВ документом, содержащим правила поведения, предъявляемые к офицерам ВС РФ в СЦКК украинской стороной.
Из беседы удалось узнать, что «гостеприимные украинцы» выдвинули ряд оскорбительных требований.
«Все наши передвижения и перекуры контролировались боевиками национальной гвардии Украины. Даже в столовую и магазин мы ходили под конвоем», — сообщил российский офицер.
Все это происходило на фоне постоянных оскорблений и психологического давления. Вслед российским военнослужащим нередко звучали обвинения «в пособничестве терроризму».
Несмотря на все это, офицеры российского представительства в СЦКК, порой в условиях, связанных с риском для жизни, выполняют задачу по восстановлению мира на Донбассе. Однако Киеву, похоже, это не нужно.
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