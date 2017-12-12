Сводки от ополчения Новороссии 12 декабря 2017

Вечером 11 декабря территория Республик Донбасса подверглась обстрелу со стороны украинских войск, завязались бои.

Так, около 20:20 вспыхнули бои с применением минометов и тяжелой артиллерии с украинской стороны в районах Донецкого аэропорта, поселка Спартак и Ясиноватского блокпоста.

В это же время начались боевые действия в окрестностях Зайцево. Там стороны используют минометы и стрелковое оружие.

Около 21.00 начался обстрел с позиций ВСУ практически по всей протяженности Дебальцево-Светлодарского плацдарма, в районе Логвиново в ЛНР зафиксированы прилеты артиллерийских снарядов.

Часом позже начались бои в районах Первомайска, Стаханова, Кировского, Калиново. Кроме тяжелой артиллерии применяются минометы 82-мм и 120-мм и бронетехника.

Звуки войны слышат даже жители Донбасса, живущие далеко от линии фронта.

«В Торезе слышно. Отчетливо»,

«В Дебальцево давно такого не было. Жестяк»,

«Шахтерск, слышно», — сообщают они.

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