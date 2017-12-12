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Сводки от ополчения Новороссии 12 декабря 2017

11:10. 12 декабря 2017 Просмотров - 597 Нет комментариев Опубликовал:

Под Марьинкой убиты каратели-«добровольцы» (ФОТО)

Под Марьинкой убиты каратели-«добровольцы» (ФОТО) | Русская весна

У н.п. Марьинка в зоне так называемой АТО убиты два украинских карателя, воевавших в «Украинской добровольческой армии».

О потерях в рядах «украинских защитников» сообщают районные администрации. Так, пресс-служба Миргородского городского совета уточняет, что 10 декабря возле Марьинки убит Александр Зубченко, 1990 г. р. (см. первое фото).

В сообщении отмечается, что в апреле 2014 года он добровольцем пошел в ряды ВСУ и служил в упомянутой «Украинской добровольческой армии».

В свою очередь, пресс-служба Домановской райгосадминистрации подтвердила информацию о гибели Виктора Зельмановича, 1992 г.р. (см. второе фото) — о его ликвидации на линии фронта вчера уже сообщала «Русская Весна».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Пригород Горловки обесточен из-за обстрела ВСУ, поврежден дом

Пригород Горловки обесточен из-за обстрела ВСУ, поврежден дом | Русская весна

Пригород Горловки, поселок Гольмовский, оказался лишен электричества в результате обстрела со стороны украинских войск.

Об этом «Русской Весне» сообщил и. о. главы администрации Горловки Иван Приходько.

«Три котельные на Гольме стали. Из четырёх», — сказал он. 

«Перебиты ЛЭП из-за обстрела», — добавил Приходько.

Также в поселке отсутствует теплоснабжение.

Кроме того, в поселке Зайцево поврежден дом.

«Зайцево, Рыбалко, 28 — прямое попадание в дом. Пострадавших нет», — отметил Приходько.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Последняя осень в Донецке



Фильм французского документалиста Франсуа Муша о воюющем Донбассе. Европейский взгляд на гражданскую войну на Украине.



Из аннотации:

«Через три года независимости Донецкой Народной Республики от киевской хунты. 23 февраля 2014 года в Киеве произошёл кровавый госпереворот, профинансированный Джоном Маккейном., который проплатил действия националистов всех мастей и отрядов неонацистских боевиков в интересах внешней политики США», — открывает показ своего фильма автор.
Далее идёт повествование о трагических событиях в Донбассе. Украина развязала кровавую войну против жителей обеих республик Новороссии только потому, что народ, живущий здесь, посмел не согласиться с той кровавой камарильей, навязанной западными хозяевами украинских элит, которые руками нанятых ими боевиков устроили сначала убийственный шабаш в Киеве, который потом привёл к войне с Донбассом и распаду бывшей Украины.

* * *

Плюс на эту же тему. Сюжет о выставке "Посмотри в глаза Донбасса", посвященный детям ДНР и ЛНР, живущим в условиях войны.




* * *

Плюс на тему проблем и перспектив развития промышленности в Донецкой Народной Республике.



В видео обсуждают:

- Трудности, с которыми сталкиваются донецкие металлурги при возобновлении производства.
- Научные организации и специалисты в Республике, которые могут решить возникающие проблемы.
- Разработки ученых ДонНТУ, как альтернатива зарубежного оборудования для предприятий ДНР.
- Реальные примеры сотрудничества ДонНТУ с металлургическими и машиностроительными предприятиями.
- Возможности для развития сотрудничества с российскими научными учреждениями и предприятиями.
- Разработки отечественных ученых по повышению уровня энергоэффективности и экологической безопасности металлургического производства.
- Прогноз будущего металлургии ДНР.

Плюс сводка военных событий за 11 декабря 2017 года http://cigr.net/glavnoe/27568-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-1112-2017.html

 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

В Донбассе вспыхнули бои, ВСУ ведут огонь из минометов и тяжелой артиллерии

В Донбассе вспыхнули бои, ВСУ ведут огонь из минометов и тяжелой артиллерии | Русская весна

Вечером 11 декабря территория Республик Донбасса подверглась обстрелу со стороны украинских войск, завязались бои.

Так, около 20:20 вспыхнули бои с применением минометов и тяжелой артиллерии с украинской стороны в районах Донецкого аэропорта, поселка Спартак и Ясиноватского блокпоста. 

В это же время начались боевые действия в окрестностях Зайцево. Там стороны используют минометы и стрелковое оружие.

Около 21.00 начался обстрел с позиций ВСУ практически по всей протяженности Дебальцево-Светлодарского плацдарма, в районе Логвиново в ЛНР зафиксированы прилеты артиллерийских снарядов. 

Часом позже начались бои в районах Первомайска, Стаханова, Кировского, Калиново. Кроме тяжелой артиллерии применяются минометы 82-мм и 120-мм и бронетехника. 

Звуки войны слышат даже жители Донбасса, живущие далеко от линии фронта.

«В Торезе слышно. Отчетливо»,

«В Дебальцево давно такого не было. Жестяк»,

«Шахтерск, слышно», — сообщают они.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Полиция ЛНР изъяла из тайника ВСУ в Первомайске более 10 тыс. ед. боеприпасов

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Расположенный на склоне Красный Лиман стал легкой мишенью для минометов ВСУ

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Как нацгвардия пытается выдавить российских военных с Донбасса (ФОТО)

Как нацгвардия пытается выдавить российских военных с Донбасса (ФОТО) | Русская весна

Корреспондентам «Русской Весны» удалось взять интервью у одного из российских офицеров, побывавших в Совместном центре контроля и координации прекращения огня (СЦКК) на Украине.

Он поделился с редакцией РВ документом, содержащим правила поведения, предъявляемые к офицерам ВС РФ в СЦКК украинской стороной. 

Из беседы удалось узнать, что «гостеприимные украинцы» выдвинули ряд оскорбительных требований.

«Все наши передвижения и перекуры контролировались боевиками национальной гвардии Украины. Даже в столовую и магазин мы ходили под конвоем», — сообщил российский офицер. 

Все это происходило на фоне постоянных оскорблений и психологического давления. Вслед российским военнослужащим нередко звучали обвинения «в пособничестве терроризму».

Несмотря на все это, офицеры российского представительства в СЦКК, порой в условиях, связанных с риском для жизни, выполняют задачу по восстановлению мира на Донбассе. Однако Киеву, похоже, это не нужно.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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