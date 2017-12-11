Как изменятся боевые танки в ближайшее время и есть ли им замена в войне будущего (ФОТО)

Представление об армии будущего у многих формируется научно-фантастическими фильмами и популярной литературой. Однако военные профессионалы уверены, что в ближайшие четверть века мы точно не увидим на поле боя полчищ шагающих боевых роботов, вооруженных бластерами.

Например, очень трудно придумать альтернативу основным боевым танкам.

В то же время говорить о каком-то застое в военном деле не приходится: представители военной науки, инженеры и конструкторы в настоящее время работают над определением возможного облика вооруженным сил России на ближайшие десятилетия.

Прорабатывается и концепция развития бронетанковой техники.

О «броне России 2040 года», о том, что появится в ближайшие десятилетия на вооружении российской армии, в эксклюзивном интервью «РГ» рассказал главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский.

Заменят ли роботы людей за броней?



Танк Т-14 на платформе «Армата»

Танки недалекого будущего станут в максимальной степени роботизированными системами, считает Виктор Мураховский. Но многое зависит от того, насколько продвинется прогресс в создании искусственного интеллекта:

«Человек по мере развития технологий постепенно будет уходить с поля боя, в том числе и члены экипажа танка. Первым „на выход” проследует командир — его функцию возьмет на себя единая система управления тактического звена.

Интеграция всех элементов танка продолжится, будет создан единый комплекс на общей цифровой шине, а сами боевые машины объединятся в такую же систему на уровне подразделения.

Уже сейчас это начинает трансформироваться в единую систему управления, единое информационное поле и единый разведывательно-огневой контур.

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Это новое качество совершенствования командной управляемости как отдельной машины и мелких подразделений, так первичной общевойсковой группы на уровне батальона.

Вторым, вероятно, танк покинет наводчик-оператор. Мы постепенно приближаемся к тому, что системы распознавания образов начинают достигать уровня человека средней подготовленности.

Предположим, что в среднесрочной перспективе роботизированные системы будущего научатся отличать один объект от другого, своих от чужих даже по косвенным признакам, достигнув уровня среднего наводчика».

Но механик-водитель в танке — это надолго, считает Мураховский, пока не представляя перспектив его полной замены.

«Роботизированная система самостоятельно еще долго не сможет устранять на поле боя различные проблемы. Например, застрявший танк для беспилотной бронетехники — пока безвыходное положение.

Обычный экипаж танка может выходить из подобных ситуаций без проблем, применяя штатные средства самовытаскивания. Аналогично и с боевыми повреждениями, вроде разбитой гусеницы.

Однако автоматизация движения машин в колонне — это то решение, которое возможно реализовать уже сейчас. В советское время это уже пытались сделать, но уровень технологий того времени не позволял добиться стабильной работы.

Дело в том, что колонна движется со скоростью, которую может поддерживать самый „медленный” водитель. Внедрение же автоматизации позволит возглавить ее самому умелому и быстрому водителю, а остальные машины просто будут автоматически повторять его маршрут и алгоритмы управления.

Данное решение может повысить среднюю скорость движения войсковых колонн на гусеничной технике на 30 процентов и увеличить темп марша с нынешних 300 до 500 км в сутки без особых затрат».

Как будет повышаться огневая мощь



Боевой робот «Уран-9»

Неизвестно, останется ли на танке недалекого будущего нынешняя пороховая пушка. Возможно, ее место займет электротермохимическое орудие или будет выбран электромагнитный способ метания.

Известно, что создание ЭТХП в настоящее время у нас значительно продвинулось и находится на этапе опытно-конструкторской работы.

«Разработка электромагнитного способа метания снаряда продолжается достаточно давно, но особых успехов в этой области никто пока не достиг. Здесь на передний план выходят проблемы источников питания и свойства материалов — при таких ускорениях они чрезвычайно быстро изнашиваются.

Электротермохимическая пушка показала себя гораздо более реалистичным вариантом, но тут нас поджидает проблема стабильности выстрела.

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Это мы уже проходили на системах с жидкими метательными веществами или с безгильзовым патроном, когда не обеспечивается стабильность даже в ручном огнестрельном оружии.

Конечно, у перспективных разработок есть и ряд преимуществ — более высокая начальная скорость снаряда, а также компактное размещение боекомплекта.

При всем этом, надежность вооружения снижается, оно становится гораздо более сильно зависимым от условий окружающей среды, требует совершенного материально-технического обеспечения, так что все это пока на стадии опытных работ и в серию не вышло», — говорит В. Мураховский.

Гусеницы — это навсегда

Виктор Мураховский высказал мнение, что вряд ли появится какой-то принципиально новый движитель для бронетанковой техники: на воздушной подушке или еще что-то более экзотичное.

«Считаю, гусеницы — это навсегда. Может быть в очень-очень отдаленном будущем их что-то и заменит, но пока никакой альтернативы даже не просматривается.

Развитие пойдет за счет совершенствования подвески, в первую очередь, путем применения интеллектуальных управляющих систем.

Если говорить о двигательных установках, то все пока упирается в одну глобальную проблему — отсутствие источника энергии, сравнимого по удельной энергоемкости и удобству применения с углеводородным топливом.

В настоящее время самые лучшие, самые эффективные аккумуляторы по удельной энергоемкости на порядок уступают бензину и дизельному топливу. Это стопроцентно не вариант двигателя для техники поля боя».

Броня крепка!



Разведывательно-ударный наземный робототехнический комплекс «Вихрь» на базе БМП-3

Защищенность остается ключевым и определяющим фактором для тяжелых платформ бронетанковой техники и основного танка в первую очередь.

«Я думаю чего-то революционного, что позволит коренным образом изменить обстановку, в этой теме не появится. Продолжат развиваться системы защиты, существующие в настоящее время», — говорит Виктор Иванович, имея в виду пассивную броневую защиту в многослойном ее исполнении.

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«Также продолжатся работы по улучшению характеристики динамической защиты.

Активная защита, системы постановки завес, комплексы оптико-электронного подавления станут непременным атрибутом бронемашин нового поколения. В настоящее время над этим работают во всех передовых странах мира.

Тем не менее, соревнование между броней и снарядом продолжится с переменным успехом той или иной стороны.

Что же касается применения адаптивных средств маскировки (покрытие „хамелеон”), то я в них не слишком верю. Это работает в лабораторных условиях, но не на поле боя.

Чтобы получить качественно новую защиту, надо посмотреть какие у нас новые направления в физике, на основе которых можно что-то придумать. Дают ли перспективные разработки качественный прирост, то есть в разы? Нет, максимум обеспечат 15–20%».

Танки бессмертны?

Танки и сегодня остаются главной ударной силой сухопутных войск, единственным видом боевой техники, которая может совершать тактический маневр на поле боя под огнем прямой наводкой противника: проламывать оборону или, наоборот, наносить контрудар по наступающему.

Это уникальное свойство, уверен Виктор Мураховский.

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«Кто бы чего не говорил о „смерти танков”, никаких других машин, способных их заменить на поле боя, в природе не существует. Разговоры о том, что скоро воевать между собой будут легкие и быстрые антропоморфные роботы смеху подобны.

Изобретателей подобной техники я бы отправил на поле боя, где общевойсковые батальоны, насыщенные бронетехникой, сражаются с полным размахом при поддержке артиллерии и авиации, чтобы они лично ощутили всю абсурдность таких фантазий.

И главное — не надо забывать, что основная деталь любого оружия — это голова ее владельца, как бы это не банально звучало. Ровно то же относится к танковому экипажу, летчикам, пехотинцам и так далее. Техника становится все более совершенной, но в конечном итоге воюет и побеждает человек», — заключил он.

Алексей Моисеев