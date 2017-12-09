Психологические эксперименты, раскрывающие неожиданную правду о человеческой природе

Хотя людям всегда было интересно знать, почему мы себя ведём именно так, и как работает наш ум, активное развитие экспериментальной психологии началось только в ХХ веке.

Тщательное изучение целого ряда областей человеческой психологии, поведения людей, исследование сложных биологических процессов, происходящих в мозге, позволило нам многое узнать о человеческих эмоциях, и дало более глубокое понимание того, почему мы поступаем так, как поступаем.

Мы собрали для Вас несколько самых известных и необычных экспериментов, проведенных психологами. От простых социальных экспериментов до сложных поведенческих моделей, которые раскрывают работу подсознания и раздвигают границы этики, эти занимательные эксперименты обязательно заставят Вас подумать о том, что Вы о себе знаете.

Эксперимент «Комната в дыму»

В этом эксперименте человек сидел в комнате и заполнял опросник, когда из-под двери внезапно появлялся дым. Что бы Вы сделали? Встали бы, ушли, рассказали бы кому-нибудь, без сомнений. А теперь представьте, что Вы не один, а с несколькими людьми, которых, похоже, дым не волнует абсолютно. Как бы Вы поступили в такой ситуации?

Когда люди находились в комнате в одиночестве, 75% испытуемых сообщили о дыме почти сразу. Среднее время реакции составило 2 минуты с момента появления дыма.

Однако, когда в комнате с испытуемым находились еще два актера, которым было сказано действовать так, будто ничего не случилось, только 10% покинули комнату или сообщили о проблеме. 9 из 10 человек продолжали работать над опросником, вытирая глаза и отмахиваясь от дыма.

Эксперимент стал отличным примером того, что люди реагируют на чрезвычайные ситуации медленнее (или вообще не реагируют) в присутствии пассивных посторонних. Мы, похоже, сильно зависим от действий окружающих, даже вопреки нашим инстинктам. Если группа действует так, будто все в порядке, значит, так и есть? Нет. Не позволяйте пассивности других смутить вас, не думайте, что поможет кто-то еще, будьте тем, кто действует!

Эксперимент «Автомобильная авария»

Эксперимент 1974 года, проведенный Лофтусом и Палмером, задумывался как доказательство того, что формулировки вопросов могут определенным образом исказить ответы очевидцев, повлияв на их воспоминания о событии.

Экспериментаторы просили людей оценить скорость автомобилей, используя разные виды вопросов. Определение скорости транспортного средства — не сильная сторона человека, поэтому отвечающие могли только предполагать.

Участники смотрели фотографии автомобильной аварии, и их просили описать произошедшее так, будто они очевидцы. Испытуемых разделили на две группы, и каждой группе задавали вопрос о скорости автомобиля с использованием разных глаголов для описания воздействия, например: «Как быстро машина двигалась, когда она разбивала/налетала/сталкивалась/ударяла/касалась другого автомобиля?».

Результаты показывают, что глагол передавал ощущение скорости движения автомобиля, и это меняло восприятие участников. Те, кому задали вопрос со словом «разбила», назвали скорость большую, чем те, у кого было слово «ударила». Участники с «разбитым» состоянием автомобиля сообщили о самой высокой оценке скорости (65,7 км/ч), затем «налетевшие» (63,2 км/ч), «столкнувшиеся» (61,3 км/ч), «ударившие» (54,7 км/ч), и, наконец, «коснувшиеся» сообщили, что скорость была около 51,2 километра в час.

Другими словами, показания очевидцев могут отличаться в зависимости от того, как задаются вопросы.

Эксперимент Мильграма

Этот эксперимент был произведен в 1961 году психологом Стэнли Мильграмом и предназначался для определения того, как далеко люди готовы идти за авторитетными фигурами, даже если те действия, которые им приказано выполнять, приносят явный вред другим.

Субъектам была предложена роль учителя, который поражает электрическим током ученика каждый раз, как тот ошибётся. Учениками были актеры, которые преднамеренно отвечали на некоторые вопросы неправильно. С каждым неверным ответом интенсивность разряда увеличивалась, и актеры должны были изображать чудовищную боль. Многие испытуемые, несмотря на попытки протеста, продолжали бить током учеников каждый раз, когда им приказывал экспериментатор. В итоге 65% людей посылали на «жертву» разряд в 450 вольт, который в реальности стал бы смертельным.

Результаты исследования показали, что обычные люди вполне могут подчиняться приказам авторитетов, даже если это приказ убить невинного человека. Послушание власти укоренилось в нас с тех пор, как мы были детьми.

Эксперимент «Facebook»

В 2012 году многие пользователи Facebook без их ведома стали участниками эксперимента. Социальная сеть манипулировала новостями почти 689 тысячи человек в течение одной недели, наполняя позитивным содержанием новости одних, и негативным — других. Затем они отслеживали обновления, которые размещали невольные участники процесса, чтобы узнать, повлияла ли эмоциональная окраска новостей на что-нибудь.

Оказалось, что можно сделать пользователей счастливее или печальнее благодаря процессу, который получил название «Эмоциональный перенос». Исследователи сделали следующий вывод: «Эмоции, выраженные друзьями в социальных сетях, влияют на наше собственное настроение, что, насколько нам известно, является первым экспериментальным доказательством массового распространения эмоций через социальные сети».

Несмотря на то, что мы подписываемся на соцсети добровольно, и такие исследования законны, этика подобных массовых манипуляций сомнительна. «Люди должны согласиться быть участниками исследования, и должны иметь шанс отказаться от него без каких-либо последствий», как сказал один академик на этот спорный эксперимент.

Сила, с которой социальные сети начинают влиять на нашу жизнь, вызывает всё большую озабоченность. Вы доверяете Фейсбуку следить за вашими интересами? Или Вы становитесь открытыми к эмоциональным манипуляциям в интересах рекламодателей? Исследование, пусть и противоречивое, открыло глубокие аспекты онлайн-этики и конфиденциальности, что может быть только хорошим делом.