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Сводки от ополчения Новороссии 08 декабря 2017

11:03. 8 декабря 2017 Просмотров - 262 Нет комментариев Опубликовал:

Жительница оккупированной Марьинки рассказала о жизни под обстрелами ВСУ

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ВСУ применяют на Донбассе запрещенные средства ведения войны (ВИДЕО)

ВСУ применяют на Донбассе запрещенные средства ведения войны (ВИДЕО) | Русская весна

Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задокументирован факт применения запрещенных средств и методов ведения войны Вооруженными силами Украины в отношении населения ЛНР. 

Об этом «Русской Весне» сообщили в МГБ Республики, предоставив в распоряжение нашего портала соответствующие видеодоказательства преступных действий ВСУ.

Так, у линии соприкосновения вблизи позиций Народной милиции в районе населенного пункта Пахалёвка было обнаружено дистанционно-управляемое устройство воспламеняющего типа.

В результате экспертизы, проведенной криминалистами МВД ЛНР, установлено, что оно использовалось ВСУ для нанесения вреда окружающей среде и мирному населению.

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С помощью данных устройств, которые представляют собой передвигающиеся по воздуху объекты, наполненные легковоспламеняющимся составом и оборудованные средствами связи, украинские военные осуществляли точечные поджоги на территории ЛНР.

По данным МЧС, ущерб от использования данных устройств только на линии соприкосновения составил более 3 миллионов рублей.

Собранные материалы приобщены в качестве доказательств к уголовному делу по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны, по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны).

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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