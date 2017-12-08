Сводки от ополчения Новороссии 08 декабря 2017
- 11:03 Жительница оккупированной Марьинки рассказала о жизни под обстрелами ВСУ.
- 10:59 ВСУ применяют на Донбассе запрещенные средства ведения войны (ВИДЕО).
- Вчера 23:39 Дети Донбасса: самое страшное было, когда мины над головой летели.
Жительница оккупированной Марьинки рассказала о жизни под обстрелами ВСУ
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ВСУ применяют на Донбассе запрещенные средства ведения войны (ВИДЕО)
Министерством государственной безопасности Луганской Народной Республики задокументирован факт применения запрещенных средств и методов ведения войны Вооруженными силами Украины в отношении населения ЛНР.
Об этом «Русской Весне» сообщили в МГБ Республики, предоставив в распоряжение нашего портала соответствующие видеодоказательства преступных действий ВСУ.
Так, у линии соприкосновения вблизи позиций Народной милиции в районе населенного пункта Пахалёвка было обнаружено дистанционно-управляемое устройство воспламеняющего типа.
В результате экспертизы, проведенной криминалистами МВД ЛНР, установлено, что оно использовалось ВСУ для нанесения вреда окружающей среде и мирному населению.
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С помощью данных устройств, которые представляют собой передвигающиеся по воздуху объекты, наполненные легковоспламеняющимся составом и оборудованные средствами связи, украинские военные осуществляли точечные поджоги на территории ЛНР.
По данным МЧС, ущерб от использования данных устройств только на линии соприкосновения составил более 3 миллионов рублей.
Собранные материалы приобщены в качестве доказательств к уголовному делу по факту применения запрещенных средств и методов ведения войны, по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 439 УК ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Дети Донбасса: самое страшное было, когда мины над головой летели
К оглавлению | Источник: www.youtube.com