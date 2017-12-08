Бесценная роль образования в Древнем Китае: основа правил поведения и величайшая уравнительная сила

«Троесловие», или «Сань-Цзы Цзин», является самым известным классическим китайским текстом для детей. Его автор — Ван Иньлян (1223–1296 гг.), живший во время династии Сун. Многие поколения китайцев заучивали его наизусть.

На картине изображены конфуцианские учёные, приглашённые императором Тайцзуном, когда он основал институт литературоведения. Фото: Public Domain

До 1800-х годов «Сань-Цзы Цзин» был самым первым текстом, который учил каждый ребёнок в Китае.

Ритмические, короткие и простые стихи из трёх иероглифов было легко читать и запоминать. Это позволяло детям изучать иероглифы, грамматические структуры, эпизоды из китайской истории и прежде всего правила поведения.

В «Троесловии» говорится:

Вырастить без обучения —

Это вина отца.

Учить без строгости —

Это леность учителя.

Если ребёнок не учится,

Так не должно быть.

Если он не учится молодым,

Каков он будет, когда состарится?

Если нефрит не полируется,

Он не может стать полезным.

Если человек не учится,

Он не узнает добродетели честности и праведности.

Древние китайцы высоко ценили образование. Дети должны были ходить в школу и уделять много времени и сил учёбе.

В «Троесловии» показано, насколько было важно образование в древнекитайской культуре. Образование было обязательной частью развития ребёнка.

Конфуцианство: ядро древнекитайского образования

Современная система образования преимущественно сосредоточена на преподавании технических знаний, в том числе математики и других наук, языковых навыков и т.д.

Образование в древнем Китае, напротив, во многом основывалось на конфуцианской классике. С раннего детства дети изучали и заучивали конфуцианские тексты, а также стихи из «Троесловия».

В основе конфуцианства лежат пять добродетелей: доброжелательность, праведность, приличия, мудрость, верность. Из этого вытекают многие ценности, такие как лояльность, сыновнее благочестие, мужество, открытость, трудолюбие и т. д.

Благодаря системе образования конфуцианские ценности прививались детям с раннего возраста и оставались основой образования даже на высоких научных уровнях. В то же время учащиеся развивали свои языковые навыки и знания, изучая эти древние тексты.

Необходимость дисциплины

Существует древняя китайская притча о ребёнке, который потерял отца в раннем детстве и был избалован матерью. Она во всём потакала ему и никогда не ругала, когда он издевался над другими детьми. Когда он крал у соседей, она не возвращала краденые вещи.

Когда сын вырос, его детские проступки переросли в серьёзные преступления. Он грабил, совершал поджоги и другие нехорошие дела. Тем не менее его мать не наказывала его, а вместо этого хвалила за совершённые проступки.

Наконец, сын был схвачен властями и приговорён к смертной казни.

Перед казнью он попросил, чтобы ему разрешили повидаться с матерью в последний раз. Когда мать пришла, сын, плача, сказал ей: «Я ненавижу тебя, мать. Это полностью твоя вина. Когда я был маленький, ты никогда не учила меня и не наказывала за мои проступки. Теперь у меня нет даже возможности исправиться».

Слова сына разбили сердце матери, она поняла, что это правда.

Учителя в древнем Китае были предельно строгими, и даже самые младшие ученики должны были сидеть должным образом, учить наизусть учебный материал и повторять его без единой ошибки.

Этот метод преподавания был очень эффективным. Во-первых, он закалял учеников, чтобы они были выносливы и усердны в учёбе. Во-вторых, запоминание приводило к глубоким знаниям, на которые люди могли опираться всю оставшуюся жизнь.

Благодаря строгой дисциплине в классах с раннего возраста учителя обеспечивали прочную основу для обучения.

Образование — уравнивающий фактор

Помимо укрепления нравственного характера и учебной дисциплины, образование было также величайшей уравнительной силой в древнем Китае. Это позволяло родившимся в бедных семьях подняться до самых высоких уровней в обществе: стать государственными чиновниками, военными советниками, врачами, художниками и поэтами.

Имперские экзамены, установленные в период династий Суй и Тан, были основными движущими силами меритократии и способом улучшения общественного положения. До этого на важные правительственные посты назначали исключительно по рекомендации, и получали их в основном люди из богатых и влиятельных семей.

Экзамены во времена империи Сун. Фото: ru.wikipedia.org/ Public Domain

Но имперские экзамены были открыты для всех, предоставляя возможность выходцам из бедных семей получить высокие государственные посты. Фактически, во время династии Мин около 47% кандидатов, прошедших самый высокий экзаменационный уровень, были из семей без официальных связей.

Одним из таких людей был нищий по имени У Сюнь из династии Цин, который стал примером для детей из бедных семей и сирот.

Отец У Сюня умер, когда мальчику было всего пять лет. Он и его мать вынуждены были просить милостыню, чтобы выжить. Но через два года мать У тоже умерла, и некому было заботиться о ребёнке.

Мальчик просил подаяние и брался за любую работу. Он не боялся трудностей, но очень переживал, что у него не было возможности учиться. Таким образом, казалось невозможным для него подняться выше нынешнего статуса.

Тогда У решил создать школу для детей из бедных семей и сирот, чтобы их не постигла та же участь. Он собирал средства, прося милостыню днём, а по вечерам изготавливал верёвки на продажу. Через 30 лет У сумел создать школу для малообеспеченных детей.

Его школа была чрезвычайно успешной. У проявлял активный интерес к успеваемости своих учеников и очень уважал учителей. Но всякий раз, когда он видел, что учителя слабы или ученики ленивы, он вставал на колени и умолял их быть усерднее. Его искренность неизбежно побуждала учителей и учеников быть прилежными, и никто не осмеливался лениться.

С древних времен люди понимали важность образования для своего будущего. Даже в нашем современном меритократическом обществе людям с хорошим образованием предоставляются возможности для получения лучшей работы и обретения более высокого социального статуса.