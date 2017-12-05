Акра — затерянный город Крымского полуострова

24 октября в Государственном Эрмитаже открылась выставка «На земле грифона. Античная археология Эрмитажа в Крыму», которая знакомит посетителей с предметами из фондов Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, найденными в ходе раскопок археологических экспедиций Государственного Эрмитажа (всего в Керчи и её окрестностях сейчас работают 4 экспедиции Эрмитажа, от которых в фонды музея-заповедника поступает до 1000 находок за один сезон).

Античная география в Крыму достаточно хорошо была изучена археологами еще до XX века, однако белые пятна в ней все же оставались — например, не был локализован город Акра, упомянутый многими древними авторами, так как являлся южной границей Боспора Киммерийского (Керченского пролива) на Европейском берегу.

Был неясен даже статус этого поселения. Страбон называет Акру деревушкой, а Плиний старший — городом. В «Перипле Понта Эвксинского» по берегам Боспора Киммерийского называется много городов: Пантикапей, Фанагория, Китей, Корокондама, Акра. Место расположения практически всех перечисленных в «Перипле» городов каким-то образом давно установлено. А вот Акру искали со времен Екатерины II, а нашли намного позднее, да и то случайно.

В конце XVIII века академик П. С. Паллас «поместил» древнюю Акру в точке, где проходит незримая граница между водами Черного моря и Керченского пролива. Это был мыс Такиль — крайний юго-восточный пункт Крыма.

В начале XIX века великий исследователь Крыма Поль Дюбрюкс обнаружил около мыса античное городище. И хотя оно находилось уже на берегу Черного моря, Дюбрюкс все равно решил, что это Акра. Авторитет одного из первых крымских археологов был так велик, что это мнение сто лет не ставилось никем под сомнение. Однако в 1918 году рыбаки на берегу рядом с этим городищем нашли гранитную плиту, согласно которой это был город Китей, так же упомянутый многими авторами.

Это тоже был успех. Плиний перечислял по порядку города после Феодосии: Зефирий, Китей, Акра, Нимфей… Теперь они были локализованы все, кроме Акры. Искать же ее надо было где-то между Китеем и Нимфеем. Казалось бы, задача несложная — район поисков сужался до нескольких километров побережья, однако Акра не давалась никому из археологов, которые едва ли не каждое лето снаряжали экспедиции по поиску Акры.

Потом, как это часто бывает, повезло любителю.

Летом 1981-го и весной 1982 года советский школьник Алексей Куликов, житель поселка Набережное на Янышском лимане, обнаружил 150 античных монет на пересыпи, отделяющей лиман от берега моря. Это были в основном монеты Боспорского царства чеканки с 375 по 321 год до н. э. Школьник с удовольствием поделился с учеными своим открытием: он нарисовал точную схему того места, где нашел монеты; оно находилось возле груды камней, напоминающей развалины крепостной стены.

Летом 1982 года археологи заложили разведочный шурф на этом месте и обнаружили культурный слой мощностью около метра. К осени подключились сотрудники Института археологии СССР, они сделали аэрофотосъемку. Оказалось, они уже давно заметили странную неровность морского дна именно под Янышской пересыпью. Кроме неровности, похожей на развалины строений, видных на дне и в море, и в озере, дно еще «делилось» на квадраты, имеющие более темный цвет и размер примерно 60х60 метров, что вполне соответствует размерам средних кварталов, из которых состоят все древнегреческие города побережья Черного моря.

Давний вопрос — город Акра или деревенька — решался в пользу города…

Исследования этого места продолжил подводный археологический отряд из Ленинградского отделения Института археологии Академии наук, который возглавлял Константин Шилик. Подводные работы проводились с 1983 по 1985 годы. Была обнаружена мощная оборонительная стена длиной в 120 метров. Сам город на 85% находится под водой. Оборонительные стены были только в крупных городах, поэтому стало понятно, что перед археологами именно Акра. Также был обнаружен колодец, а в нем семь амфор, датированных IV веком до нашей эры.

Археологические работы на суше в 1994 году начал тот самый школьник Алексей Куликов, который к тому времени окончил Московский археологический институт, — он продолжил исследовать найденное им городище, уже будучи сотрудником Керченского музея.

После десятилетий напряженной работы историков и археологов из нескольких стран стала немного известна история древнего крымского города Акры.

Затопление античного города происходило медленно. Во-первых, на расстоянии примерно 600 метров от пересыпи была обнаружена каменная гряда, защищавшая Акру от наступления моря. Значит, не один десяток, а может, и не сотню лет жители боролись с водой. В конце концов, море победило, и люди переселились поначалу на более высокое место, а позже и вовсе покинули его. Город, упоминаемый Страбоном и Плинием Старшим, постепенно почти полностью ушел под воду.