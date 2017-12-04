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ВАЗ–2801 – советский электромобиль.

10:14. 4 декабря 2017 Просмотров - 220 Нет комментариев Опубликовал:


ВАЗ–2801 — один из немногих советских электромобилей, выпускавшийся при том серийно.

Автомобиль, созданный на базе серийной модели 2102, не имел задних дверей и окон — вместо них был лишь люк доступа к никель–цинковым аккумуляторам.
Разработали автомобиль ещё в семидесятых, а в 1980–1981 по рекомендации министерства автопромышленности СССР была выпущена первая и последняя промышленная партия электромобилей — 47 штук.
В 1980-1981 годах была выпущена опытно-промышленная партия из 47 развозных фургонов ВАЗ-2801. В отличие от ранних прототипов, вес никель-цинковых аккумуляторных батарей на этой модели воспринимал не несущий кузов, а встроенная специальная алюминиевая рама. Для доступа к аккумуляторам и их обслуживания на месте задней правой двери был расположен люк. Еще один технический люк был на передке, над бампером (бампера были использованы от ВАЗ-21011.
На часть автомобилей показательно нанесли надписи «ЭЛЕКТРО» сбоку, нередко ВАЗ–2801 светился и на выставках.



Но главное отличие от подобных советских проектов в том, что волжский электромобиль не только «светился» перед начальством и красовался на выставках, а ещё и выполнял обыкновенную рутинную работу — часть экземпляров трудилась на развозке завтраков, часть работала в почтовых отделениях, известно также о том, что электромобиль существовал на запорожском телеремонтном предприятии «Гарант».
Электромобиль ВАЗ-2801 экспонировался на выставке «Автопром-84». Этот экземпляр был окрашен в желтый цвет, а на кузов была нанесена надпись «Электро» – на фото слева в первом ряду. Часть машин эксплуатировалась в Тольятти. В Москве в поднадзорной эксплуатации в 34-ом автокомбинате в 1983-1984 годах находились два экземпляра ВАЗ-2801 – эти машины были обычного голубого цвета, без каких-либо отличающих надписей. Пара машин эксплуатировалась в Запорожье на предприятии по ремонту телевизоров «Гарант» с соответствующей надписью на борту. Еще несколько автомобилей эксплуатировались в Киеве и Симферополе.



Опыт использования электромобиля хоть и показал его пригодность к повседневной эксплуатации, но и выявил также множество недостатков, среди которых выделился слишком малый запас хода. Проект 2801 официально завершили, выпустив свыше 50 автомобилей (с учётом опытных образцов), но решения, применённые в этом автомобиле, ещё использовались в дальнейшем на «вазовских» концепт–карах.
Нельзя сказать, что конструкция ВАЗ-2801 была очень сложной, но опыт их эксплуатации показал, что использование электромобилей по ряду причин нерациональна – малый запас хода, отсутствие необходимого количества зарядных станций, большой вес батарей, высокая стоимость электрооборудования и т.д. Однако ВАЗ тем не менее продолжил исследовательские работы в этом направлении, построив ряд опытных образцов электромобилей, таких как ВАЗ-2702, ВАЗ-2802 и др.



А выпущенные электромобили… Можно сказать, канули в Лету. Ещё в начале девяностых годов прошлого века два таких автомобиля существовали на территории самого ВАЗа — один ещё работал, второй гнил во дворе. Потом и их не стало… Если очень–очень повезёт, ещё можно встретить останки опытной партии ВАЗ–2801 на территории Украины — туда отправили почти всю опытную партию для испытаний в быту.
Но и на «выживших» электромобилях давно уже нет электрооборудования, а стоят обыкновенные карбюраторные движки — поэтому единственным опознавательным знаком уникального автомобиля остаётся лишь кузов фургонного типа. Да и осталось таких бывших электромобилей — не более двух–трёх.
Так что если увидите старенькую «двойку»–фургон, знайте — перед вами отголосок истории советских электромобилей, останки редчайшей мелкосерийной модели, которая когда–то бодро бегала по какому–то советскому городу, блистая новенькими молдингами без всяких выхлопов — на своих мощных аккумуляторах.
В 1990-1991 году на ВАЗе еще находились два экземпляра ВАЗ-2801- один бегал по цехам УГК, а второй уже просто стоял на улице. Как ни странно, но до наших дней дожило по меньшей мере два экземпляра ВАЗ-2801 (все находятся на Украине). Разумеется, исходное электрообуродование давно демонтировано и установлены обычные карбюраторные моторы, ряд кузовных деталей был заменен при ремонтах, но все же хорошо видно, что это те самые ВАЗ-2801.

Источник: nashaplaneta.su

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