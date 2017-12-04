5 декабря – День сталинской конституции

СССР – сталинского периода, единственная в мире страна, где понятие демократии целиком очищено от всего фальшивого, ложного, где создана подлинно народная власть, где человеческие ценности осуществлены не на бумаге, а на деле. Эти права советских людей гарантированы Конституцией принятой на VIII чрезвычайном съезде Советов СССР.

Примечательно, что по составу делегатов съезда присутствовало 42% рабочих, 40% крестьян и 18% служащих. Именно к этому составу съезда от имени Академии наук, академик Комаров, начал свое приветствие такими словами:

- «От всех работников науки и техники ХОЗЯИНУ земли советской, чрезвычайному Съезду Советов, избраннику народов Советского Союза – наш радостный привет».

Конституция, принятая на этом съезде – единственная Конституция в мире, которая не декларирует то, что должно быть, а констатирует то, что уже есть, то, что уже завоевано, то, что стало нерушимым достоянием народа.

Все, что находится на территории государства – страны Советов от земли и ее недр, заводов, шахт до полного товарооборота находится в руках государства, кооперации и колхозов. Таким образом, была создана новая, социалистическая экономика, не знающая кризисов и безработицы, не знающая нищеты и разорения и дающая гражданам все возможности для зажиточной и культурной жизни. Сообразно с этими изменениями в области экономики СССР изменилась и классовая структура нашего общества.

С победой социализма в нашей стране остался рабочий класс, остался класс крестьян, осталась советская интеллигенция. Но и эти социальные группы, но сравнению с периодом капитализма, претерпели серьёзные изменения. Пролетариат СССР превратился в совершенно новый класс, в рабочий класс, владеющий совместно со всем народом орудиями и средствами производства, сбросивший с себя иго эксплуатации и строящий новое советское общество.

Советское крестьянство, освобождённое от эксплуатации, в своем подавляющем большинстве стало колхозным крестьянством, связанным с социалистической формой хозяйства и, следовательно, основывающим свою деятельность не на единоличном труде и отсталой технике, а на коллективном труде и самой передовой современной технике.

Союз рабочего класса и крестьянства превратился в прочную и нерушимую дружбу. Решительно изменилась также и советская интеллигенция, поскольку она является плотью от плоти советского народа. Советская интеллигенция стала равноправным членом советского общества.

В начале всенародного обсуждения проекта Конституции 1 марта 1936 г. И.В. Сталин в беседе с председателем газетного объединения Роем Говардом высказался так:

«Мне трудно представить себе, какая может быть “личная свобода” у безработного, который ходит голодным и не находит применения своего труда. Настоящая свобода имеется только там, где уничтожена эксплуатация, где нет угнетения одних людей другими, где нет безработицы и нищенства, где человек не дрожит за то, что завтра может потерять работу, жилище, хлеб. Только в таком обществе возможна настоящая, а не бумажная, личная и всякая другая свобода».

Многие известные люди тех времен положительно оценивали ее подлинно народную сущность Конституции СССР. Представляя национального поэта – акына Джамбула Джабаева хотелось бы подчеркнуть, что его девяностолетний жизненный опыт, наиболее точно выражен в его произведении. Большую часть жизни он прожил до Советской власти, видел полицейскую царскую опеку, гнет и несправедливость местных баев и национальной администрации. В переводе с казахского Павла Кузнецова.

ВЕЛИКИЙ СТАЛИНСКИЙ ЗАКОН

Песнь моя, ты лети по аулам.

Слушайте, степи, акына Джамбула!

Много законов я в жизни знал,

Or этих законов согнулась спина,

От этих законов темнела луна,

От этих законов слезы текли.

Глубокие складки на лбу залегли.

Законы аллаха, законы Аблая,

Законы кровавого Николая.

По этим законам детей отбирали,

По этим законам людей убивали.

Девушек наших, как скот, продавали.

По этим законам аулы редели.

По этим законам баи жирели

И крепко на народе сидели.

По этим законам гуляли, как смерч,

Бесправие, голод и смерть.

Песнь моя, ты лети по аулам. .

Слушайте, степи, акына Джамбула!

Маленький след дорогу рождает.

Море из родника вырастает.

Из камня упругая сталь выходит.

Из слова рождается мудрость в народе.

От жизни счастливой рождаются дети —

Самые радостные на свете,

За ними в колхозе рождаются песни,

Всех песен красивей, всех песен чудесней.

Звени же, домбра, по колхозным аулам!

Слушайте, степи, акына Джамбула!

Слушайте, Кастек, Каскелен, Каракол,

Я славлю великий советский закон,

Закон, по которому радость приходит,

Закон, по которому степь плодородит,

Закон, по которому сердце поет,

Закон, по которому юность цветет,

Закон, по которому служит природа

Во славу и честь трудового народа.

Закон, по которому вольным джигитам

К подвигам смелым дорога открыта.

Закон, по которому в праздник наш

Овеяна славой родная Куляш,

Закон, по которому едут учиться

Дети аульные в школы столицы.

Закон, по которому все мы равны

В созвездии братских республик страны.

Пойте, акыны, пусть песни польются,

Пойте о Сталинской Конституции!

С песней, акыны, идите на сходы,

С песней о братстве великих народов,

С песней о родине нашей цветущей,

С песней, к труду и победам зовущей!

Заботой согрел миллионы сердец —

Сталин — мудрейший, любимый отец!