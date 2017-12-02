Жертвы во имя красоты: как раньше модницы губили себя

Представительницы прекрасного пола в большей мере подвержены влиянию моды и зачастую немало страдают из-за этого. Потому что, как известно, красота требует жертв, а мода — дама ветреная, она меняется, а вот потерянное здоровье уже не вернуть. Иногда бывает и так, что за страстное желание быть самой прекрасной дамам приходится поплатиться жизнью.Иными словами, расхожая фраза про красоту и сегодня имеет неослабевающее влияние на умы молодых девушек.Давайте заглянем в прошлое и посмотрим, на что же тогда были готовы пойти женщины ради эфемерной возможности стать «самыми прекрасными»!В начале двадцатого века, вскоре после открытия нового элемента радия, пользуясь его загадочностью и активным внедрением во все сферы промышленности и медицины, находчивые предприниматели стали выпускать косметику с этим элементом в составе. В тридцатые годы несколько брендов косметических средств с радиоактивными элементами были невероятно популярны среди населения. Помимо всего прочего, в рекламе заявляли, что кожа после применения средств будет «светиться».Это традиционное название деформированной ступни у женщин аристократического круга в Китае. Мода на «лотосовые ножки» существовала на протяжении практически целого тысячелетия. И это считалось верхом красоты и благородства, несмотря на то, что зачастую лишало девушку возможности ходить, то есть фактически делало ее калекой. Девочкам бинтами привязывали к ступне все пальцы ноги, за исключением большого, после чего их заставляли надевать обувь маленького размера и так ходить. Со временем ступни юных красавиц значительно деформировались, становясь «золотым лотосом».Полное название этого « чудо-продукта» — безвредные вафли с мышьяком. Дело в том, что в конце девятнадцатого века в моде была светлая, почти прозрачная кожа. И девушки старательно, всеми средствами добивались нужного эффекта. Тогда один предприимчивый доктор подарил им такой продукт, который должен был осветлить их кожу, заодно избавив от веснушек и родинок. По факту же он предлагал просто съесть дозу мышьяка! Многие девушки не пережили такой «безвредности».Корсет был чрезвычайно популярен на протяжении нескольких столетий, но к середине девятнадцатого века полностью раскритикован медиками за жестокую деформацию тела в целом и всех внутренних органов. Впоследствии его было предложено разделить на две части, что явилось началом бельевой схемы всего 20 века и продолжается, по сути, и в наши дни.Это опасное, ядовитое растение известно с давних пор, и его действие описано во многих средневековых травниках. Несмотря на все риски употребления столь сильно действующего препарата, в средние века его применяли как внутрь, разбавляя вином, так и в качестве наружного средства.

Источник: nashaplaneta.su