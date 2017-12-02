Сводки от ополчения Новороссии 02 декабря 2017
- 11:04 Разоблачение фейка ВСУ о захвате Верхнеторецкого.
- 10:23 Оставили ли ВСУ оккупированные поселки под Горловкой?.
- Вчера 23:39 В ДНР вспыхнули бои, ВСУ ведут огонь из тяжелого вооружения.
- Вчера 21:01 Разоблачение фейка про захват Верхнеторецкого.
Разоблачение фейка ВСУ о захвате Верхнеторецкого
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Оставили ли ВСУ оккупированные поселки под Горловкой?
Вчера вечером многие СМИ, в том числе и украинские, сообщили об отступлении ВСУ из оккупированных на прошлой неделе поселков Гладосово и Травневое — якобы из-за серьезных потерь в их рядах.
Журналисты ссылались на информацию, обнародованную пресс-офицером штаба «АТО» Василием Лабаем.
Как сегодня стало известно «Русской Весне» от источников в Армии ДНР, эта информация не соответствует действительности. Люди, находящиеся непосредственно на месте событий, сообщают, что противник из населенных пунктов никуда не уходил.
В свою очередь, Василий Лабай на своей странице в соцсети утверждает, что вчера «был создан клон-аккаунт его ФБ-страницы, с которого распространялась информация, не соответствующая действительности».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
В ДНР вспыхнули бои, ВСУ ведут огонь из тяжелого вооружения
Сегодня вечером на линии фронта в ДНР завязались бои, под Дебальцево украинские войска открыли огонь из тяжелого вооружения.
Около 21.00 ВСУ открыли огонь из минометов и артиллерии на Светлодарской дуге в районе Дебальцево.
«Да у нас уже второй день такие концерты. Вчера дневной, потом ночной. Сегодня с 9.00 вечера слушаем», — сообщает жительница Светлодарска Наталья.
Двумя часами позже в районе Донецкого аэропорта, н. п. Спартак и Ясиноватского блокпоста вспыхнули бои с применением 82-мм и 120-мм минометов и бронетехники.
«Макеевка жд — слышим Ясиноватский блокпост. Свет и связь есть!» — отмечает местный житель Дмитрий.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Разоблачение фейка про захват Верхнеторецкого
В качестве иллюстрации к разбору https://colonelcassad.livejournal.com/3844093.html утреннего фейка про занятие ВСУ Верхнеторецкого.
Военкор армии ДНР побывал на линии фронта между Верхнеторецким и Красным Партизаном и поинтересовался ситуацией у местных, которые собственно и подтвердили, что ВСУ как сидели с 2015 года в Верхнеторецком, так и сидят, что впрочем не помешало им самим у себя захватить поселок и объявить это перемогой.
Кроме того, относительно ситуации в районе Гладосово и Травневое, гуляет такой вот скрин за авторством одного из спикеров АТО.
Из других источников пока сия информация не подтверждается, так что тут нужна дополнительная проверка. Есть вероятность вброса либо с нашей, либо с украинской стороны.
Скорее наоборот, поступает информация о попытках ВСУ подтянуть технику в поселок. На официальном уровне признаков отхода ВСУ из Гладосово также пока не наблюдается.
UPD: Сам Лабай у себя на странице дезавуировал данную информацию, указав на то, что скрин сделан со страницы-клона.
О ситуации в районе Гладосово 29-30 ноября рассказывает сербский снайпер Деян Берич, боец армии ДНР и одна из местных жительниц.
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