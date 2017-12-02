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Сводки от ополчения Новороссии 02 декабря 2017

12:31. 2 декабря 2017 Просмотров - 245 Нет комментариев Опубликовал:

Разоблачение фейка ВСУ о захвате Верхнеторецкого

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Оставили ли ВСУ оккупированные поселки под Горловкой?

Оставили ли ВСУ оккупированные поселки под Горловкой? | Русская весна

Вчера вечером многие СМИ, в том числе и украинские, сообщили об отступлении ВСУ из оккупированных на прошлой неделе поселков Гладосово и Травневое — якобы из-за серьезных потерь в их рядах.

Журналисты ссылались на информацию, обнародованную пресс-офицером штаба «АТО» Василием Лабаем.

Как сегодня стало известно «Русской Весне» от источников в Армии ДНР, эта информация не соответствует действительности. Люди, находящиеся непосредственно на месте событий, сообщают, что противник из населенных пунктов никуда не уходил.

В свою очередь, Василий Лабай на своей странице в соцсети утверждает, что вчера «был создан клон-аккаунт его ФБ-страницы, с которого распространялась информация, не соответствующая действительности».

Читайте также: ВСУ не могли сегодня захватить Верхнеторецкое, — репортаж Армии ДНР (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

В ДНР вспыхнули бои, ВСУ ведут огонь из тяжелого вооружения

В ДНР вспыхнули бои, ВСУ ведут огонь из тяжелого вооружения | Русская весна

Сегодня вечером на линии фронта в ДНР завязались бои, под Дебальцево украинские войска открыли огонь из тяжелого вооружения.

Около 21.00 ВСУ открыли огонь из минометов и артиллерии на Светлодарской дуге в районе Дебальцево.

«Да у нас уже второй день такие концерты. Вчера дневной, потом ночной. Сегодня с 9.00 вечера слушаем», — сообщает жительница Светлодарска Наталья.

Двумя часами позже в районе Донецкого аэропорта, н. п. Спартак и Ясиноватского блокпоста вспыхнули бои с применением 82-мм и 120-мм минометов и бронетехники.

«Макеевка жд — слышим Ясиноватский блокпост. Свет и связь есть!» — отмечает местный житель Дмитрий.

Читайте также: СРОЧНО: ВСУ не могли сегодня захватить Верхнеторецкое, — репортаж Армии ДНР (ВИДЕО)

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Разоблачение фейка про захват Верхнеторецкого



В качестве иллюстрации к разбору https://colonelcassad.livejournal.com/3844093.html утреннего фейка про занятие ВСУ Верхнеторецкого.
Военкор армии ДНР побывал на линии фронта между Верхнеторецким и Красным Партизаном и поинтересовался ситуацией у местных, которые собственно и подтвердили, что ВСУ как сидели с 2015 года в Верхнеторецком, так и сидят, что впрочем не помешало им самим у себя захватить поселок и объявить это перемогой.



Кроме того, относительно ситуации в районе Гладосово и Травневое, гуляет такой вот скрин за авторством одного из спикеров АТО.



Из других источников пока сия информация не подтверждается, так что тут нужна дополнительная проверка. Есть вероятность вброса либо с нашей, либо с украинской стороны.
Скорее наоборот, поступает информация о попытках ВСУ подтянуть технику в поселок. На официальном уровне признаков отхода ВСУ из Гладосово также пока не наблюдается.
UPD: Сам Лабай у себя на странице дезавуировал данную информацию, указав на то, что скрин сделан со страницы-клона.

О ситуации в районе Гладосово 29-30 ноября рассказывает сербский снайпер Деян Берич, боец армии ДНР и одна из местных жительниц.







 К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: компиляция
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