Сводки от ополчения Новороссии 02 декабря 2017

Вчера вечером многие СМИ, в том числе и украинские, сообщили об отступлении ВСУ из оккупированных на прошлой неделе поселков Гладосово и Травневое — якобы из-за серьезных потерь в их рядах.

Журналисты ссылались на информацию, обнародованную пресс-офицером штаба «АТО» Василием Лабаем.

Как сегодня стало известно «Русской Весне» от источников в Армии ДНР, эта информация не соответствует действительности. Люди, находящиеся непосредственно на месте событий, сообщают, что противник из населенных пунктов никуда не уходил.

В свою очередь, Василий Лабай на своей странице в соцсети утверждает, что вчера «был создан клон-аккаунт его ФБ-страницы, с которого распространялась информация, не соответствующая действительности».

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