Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова, что вопрос Крыма закрыт окончательно, и полуостров навсегда останется в составе России, излишне – Запад давно это понял, но официально не признает.

Об этом ФБА "Экономика сегодня" рассказал политолог Александр Асафов."Наглядным примером того, с чем столкнулся бы Крым без воссоединения с РФ, являются Одесса с сожженными в Доме профсоюзов людьми и Донбасс. Многие помнят, что такое поезда и автобусы дружбы – радикальные националисты с оружием в руках отправлялись в "непокорные регионы", чтобы учить местных жителей "любить родину". Их методы – террор и насилие. Зная об этой угрозе крымчане уже рыли окопы, чтобы встретить "патриотов" из Киева.

В Крыму было бы то же самое, что сейчас происходит в населенных пунктах у линии соприкосновения с Донбассом – сотрудники СБУ ловят так называемых "бытовых сепаратистов", солдаты промышляют мародерством и грабежами. В секретных тюрьмах СБУ содержатся сотни людей – из избивают, пытают, калечат. Все это не фантастика, а реальность, которую крымчане избежали", - отмечает эксперт.

В интервью одной из итальянских газет Сергей Лавров заявил: Крым – часть России и останется ею навсегда, эта тема "закрыта раз и навсегда". По его словам, выраженная на референдуме воля жителей полуострова позволила им избежать ужасов гражданской войны. Они сделали осознанный выбор "в пользу мира и процветания". И эта форма реализации права на самоопределение была единственной возможностью защиты жизненно важных интересов народа перед "лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине, которые пришли к власти в результате государственного переворота в феврале 2014 года".

"В мире сегодня достаточно много примеров, когда часть населения государства выражает право на самоопределение. Однако элиты Запада считают, что только они вправе распоряжаться судьбой государств и перекраивать карту мира по собственному разумению. Если такие процессы происходят вне их воли, то они не признаются априори.

Это одна из причин, почему так называемый "объединенный Запад" не признает новый статус Крыма. Доказательств этого постулата достаточно – мы хорошо знаем, что по воле США и их союзников на Ближнем Востоке свергаются режимы и создаются новые полулегальные конгломераты. Однако прецедентов признания добровольного самоопределения через референдум после Косова мир не знает – Западу это не выгодно", - подчеркивает политолог.

Россия доказала свою силу

Всеобщее голосование по вопросу о будущем статусе и государственной принадлежности Крыма провели на полуострове 16 марта 2014 года местные власти на территории Автономной Республики Крым (АРК) и города Севастополя. На референдум вынесли два вопроса: вхождение Крыма в состав России в качестве субъекта федерации или восстановление Конституции Республики Крым 1992 года при сохранении полуострова в составе Украины. В АРК 96,77% проголосовавших поддержало присоединение Крыма к России, в Севастополе за это высказались 95,6% избирателей....