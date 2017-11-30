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Сводки от ополчения Новороссии 30 ноября 2017

09:50. 30 ноября 2017 Просмотров - 94 Нет комментариев Опубликовал:

Оставил учебу ради защиты Родины — Боец ВС ДНР «Каспер»

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Исчезнувший год назад зам. командующего Армией ЛНР найден живым и ждёт справедливости (ВИДЕО)

Исчезнувший год назад зам. командующего Армией ЛНР найден живым и ждёт справедливости (ВИДЕО) | Русская весна

В течение последнего года на Донбассе были уверены, что заместитель командующего Народной Милицией ЛНР Виталий Киселёв (позывной «Коммунист») был замучен до смерти в застенках приближенными Плотницкого, которые сами сейчас объявлены в розыск за связь с украинскими спецслужбами.

В среду стало известно, что командир ополчения жив и теперь ждёт справедливости – пересмотра своего дела и извинений со стороны Генпрокуратуры Республики.

МВД ЛНР сообщает, что Виталий Киселёв более года подвергался преследованию по сфабрикованному делу о государственном перевороте.

В сентябре 2016-го он был задержан генеральной прокуратурой, а в июне 2017-го года приговорён к 12-ти с половиной годам тюремного заключения.

Напомним, что в ходе этого провокационного дела был зверски замучен бывший председатель совета министров ЛНР Геннадий Цыпкалов, «Коммунисту» же удалось выжить.

В настоящее время бывший заместитель командующего Народной Милицией ЛНР переведён из колонии в больницу луганского учреждения исполнения наказаний, где он проходит обследование и получает необходимое лечение.

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