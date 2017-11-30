Краеведение на германский лад

Источник: www.stoletie.ru

Как в Калининграде под видом истории западной России преподают историю Восточной Пруссии.

В Калининграде – скандал. Даже федеральное ТВ откликнулось сюжетом. Если коротко: местное СМИ опубликовало открытое письмо студента Балтийского федерального университета им. Канта. Молодой человек обвиняет преподавателей БФУ в том, что они используют университетскую кафедру для пропаганды сепаратизма, приводит обсуждаемые на занятиях вопросы: «Нужна ли калининградцам опека Москвы?», «Не стоит ли выйти из состава РФ?..»

Последние десять лет школьники Калининграда изучают краеведение по учебнику «История западной России». В значительной степени именно этот курс формирует мировоззрение, гражданскую позицию юных калининградцев 6–11-х классов.

Учебник возник ещё во времена губернатора Бооса, запомнившегося шумными дорогостоящими начинаниями, многие из которых провалились, как, например, переселение в Калининградскую область пяти миллионов соотечественников или создание завода по строительству дирижаблей. Патронировала проект введения учебного курса «История западной России» тогдашний министр образования региона Наталья Шерри. В памяти калининградцев осталась её новаторская идея учредить почётное звание – школа «Супершик». На «оптимизацию» тратились большие средства: в области закрывали школы, создавали крупные образовательные центры, закупали школьные автобусы. Не менее масштабным по затратам и, несомненно, абсолютно вредным делом стал новый учебник, сочинённый в БФУ.

Вообще-то предложение ввести патриотически ориентированный курс исходило из Администрации президента. Целью курса изначально было воспитание у молодёжи нашей области чувства тесной связи с историей России. Однако эффект от созданного учебника оказался противоположным.

Многие эксперты отмечают, что, по сути, вместо российской истории, в том числе дореволюционного и советского периодов, дети получают германскую историю, причём на основе ограниченного круга источников.

Обращает на себя внимание распределение учебного времени. В 6-м классе «История России» преподаётся в объёме 30 часов, а «Всемирная история» и «История Восточной Пруссии» (под видом «Истории западной России»), соответственно, 75 и 34 часа. Вдумайтесь, на историю Запада предусмотрено в три с лишним раза больше времени, чем на историю Отечества! И это для детей дерзновенного отроческого возраста, когда сердце и сознание особенно восприимчивы.

Теперь о главном разработчике – профессоре БФУ Геннадии Кретинине. Вот его «говорящее» изречение: «Отечественные духовно-исторические ценности, лежащие в основе нравственного патриотическо-воспитательного процесса, подвергаются и будут подвергаться эрозии со стороны мощного событийного пласта предшествующей истории».

Что это, как не сдача национальных позиций под предлогом «неизбежности» процесса «западнизации» самосознания юношества? А ещё профессор считает, будто послевоенный период истории края не так богат событиями, и делает вывод: «Изучая, по сути, историю другого государства, будет исключительно сложно воспитать патриота России».

Таким образом, разработчики курса сразу же настраивают аудиторию на признание недостижимости целей патриотического воспитания. Под прикрытием «объективных сложностей» они и популяризируют историю другого государства.

Ученикам 10–11-х классов предлагаются следующие документы для самостоятельного изучения: послевоенный приказ временного коменданта гарнизона, различные постановления и директивы о работе зоопарка, о разборке Королевского замка, о строительстве Дома Советов, о сохранении Кафедрального собора, то есть какие-то необязательные, хотя и любопытные материалы.

Однако умалчивается о важнейшем – отсутствуют документы и свидетельства о принадлежности этой территории России. Нет материалов Тегеранской и Потсдамской конференций. Таким образом, подспудно внушается мысль о несправедливости присоединения региона к СССР.

Сегодня мы пожинаем плоды десятилетнего обучения школьников по этим учебникам. Конечный результат «воспитания» – в деле бывшего студента философского отделения истфака БФУ Александра Оршулевича, который публично призывал переименовать наш город в Кёнигсберг, был обвинён в экстремистской деятельности, осквернении советских памятников. Другой впечатляющий пример – учитель Нивенской школы Павел Коршунов (тоже выпускник БФУ), который создал клуб реконструкторов «Меркурий» (по названию операции гитлеровцев на Крите). Он с удовольствием надевает форму нацистского бойца, бравирует в ней и, видимо, «воспитывает» в соответствующем духе своих учащихся.

Вообще процесс денационализации истории – серьёзный вопрос. У нас он воспринимается особенно остро. В области, например, реализуется программа восстановления памятников немцам, погибшим в Первую и Вторую мировых войнах, но в то же время у нас вопиёт проблема памятников русским воинам, погибшим в Первую мировую. В нашей области таковых почти нет. И на этом фоне очередная акция – в Выштынецком парке немцы установили множество памятных знаков, славящих германского императора Вильгельма II, где он на охоте убил одного, другого, третьего оленя… А ещё в посёлке Калинино восстановлены памятники трудовому лагерю, где воспитывали молодых нацистов. Плюсуем к списку целых два памятника любимому лесничему Геринга лейтенанту Баркхаузену, погибшему при штурме Варшавы в сентябре 1939 года.

Конечно, у Калининградской области противоречивая история, она переплетена с прошлым соседних государств. Разумеется, создать учебник истории нашего края – сложная творческая задача. Но решать её должны профессионалы, которые руководствуются задачей воспитать патриотов России.

Нынешний учебник эту идею дискредитирует. Полагаю, что Министерство образования должно, наконец, назначить экспертизу курса «История западной России» и лишить его статуса рекомендованного для использования в образовательном процессе.

Протоиерей Георгий Бирюков,

краевед, капитан-лейтенант запаса, военный священник Русской православной церкви, помощник командира в/ч 54229 по работе с верующими военно­служащими.

На фото: памятный камень любимому лесничему Геринга.

Источник: nstarikov.ru