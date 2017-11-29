Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2017

Книги, письма, режим: пленные солдаты ВСУ показали условия своего содержания

Пленные солдаты ВСУ в ДНР ждут обмена и возвращения на родину. Они рассказали об условиях содержания, о том, как попали в плен, и о надеждах скоро увидеться с родными.





Подробности на http://tvzvezda.ru





К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Пленный военный ВСУ рассказал об атаке на «сепарскую» позицию

Пресс-служба Народной милиции ЛНР распространила видеозапись, на которой попавший в плен младший сержант вооруженных сил Украины Роман Фурсов рассказывает об атаке под Фрунзе.

По словам Фурсова, 22 ноября ему сообщили о планах «занять позицию «сепарскую» на трассе «Бахмутка», где, по мнению украинских силовиков, было «слабое охранение». Сообщалось, что «сепары» дежурят по два человека, а остальные не будь какие вояки и мы сможем захватить ее без всяких усилий», приводит его слова «Луганский информационный центр».

Захватив позицию, украинские военные должны были «выставить вооружение – пулемет ДШК и СПГ», чтобы обеспечить «продвижение на поселок Фрунзе».

Напомним, в районе поселка Фрунзе ополченцы Луганской народной республики взяли в плен украинского военнослужащего.

Антон Антонов

К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

В ДНР закончили подготовку к обмену, дело за Киевом

К оглавлению | Источник: www.youtube.com

128-я горно-пехотная бригада ВСУ в боях на Донбассе

128-я горно-пехотная бригада ВСУ стала "правоприемницей" советской 128-й мотострелковой дивизии. 128-я дивизия имела славную боевую историю, соединение сформированное еще в годы Гражданской войны и изначально бывшее горнострелковым неоднократно отличилась в годы Великой Отечественной Войны. В пятидесятых годах дивизию перевели на штат обычной мотострелковой. 128-я дивизия участвовала в операциях в Венгрии 1956 и Чехословакии 1968 года. 149-й мотострелковый пол дивизии действовал в Афганистане в составе 201-й мотострелковой дивизии.После распада СССР дивизия вошла в состав ВСУ. В 2004 году дивизия была переформирована в 128-ю отдельную горно-пехотную бригаду. К 2014 году бригада состояла из 15-го горно-пехотного батальона, двух механизированных батальонов, танкового батальона, инженерно-саперного батальона, зенитно-ракетного дивизиона и бригадной артиллерийской группы. Впрочем, танковый батальон существовал фактически на бумаге, исправных машин было не больше 10. На вооружении бригадной артгруппы имелись как САУ 2С1 "Гвоздика", так и САУ 2С3 "Акация". Пунктом постоянной дислокации бригады был город Мукачево Закарпатской области. Командовал бригадой полковник Шаптала.В марте 2014 года бригаду подняли по тревоге и перебросили на границу с РФ в Сумской области. В процессе передислокации 128-я бригада понесла первую потерю. В ДТП погиб начальник артиллерии бригады. На восток страны были переброшены 15-й горно-пехотный батальон, артиллерийская группа, сводная БТГ, собранная из двух механизированных батальонов, усиленная неполной танковой ротой.В июне 2014-го личный состав бригады был переброшен на территорию ЛНР. 17 июня бойцы 15-го горно-пехотного батальона бригады попытались прийти на выручку попавшим в засаду у поселка Металлист бойцам "Айдара". Несмотря на поддержку бронетехники, бойцы ВСУ не сумели выполнить поставленную задачу. Бригада лишилась 3-х БМП и танка Т-64БВ. Одна БМП-2 была уничтожена, еще две и танк стали трофеями ополчения ЛНР. В последствии подразделениям ВСУ удалось вернуть одну из захваченных БМП. В ходе боя погибли как минимум трое бойцов 128-й ОГПБр. 28 июня в район Станицы Луганской попала в засаду колонна бригады.Погибли еще двое бойцов, включая командира взвода.В июле-августе 2014 года бригада принимала активное участие в боях в районе луганского аэропорта. Артиллерия 128-й ОГПБр оказывала поддержку частям ВСУ в ходе боев за Георгиевку и Новосветловку. Бронетехника бригады постоянно привлекалась к сопровождению колонн в ЛАП. На территории объекта были уничтожены как минимум 3 БМП бригады. В ходе боев за ЛАП погибли как минимум 10 бойцов бригады, в том числе начальник разведки 128-й ОГПР,заместитель начальника штаба 15-го горно-пехотного батальона, командир артиллерийской батареи, и командир роты механизированного батальона. Кроме того, при обороне объекта погиб командир одного из взводов. Таким образом, половину погибших в районе ЛАПа составили офицеры, что наводит на мысли о занижении числа потерь среди рядового состава. Всего в ходе летней кампании 2014 бригада потеряла 18 человек убитыми ( в том числе 7 офицеров), кроме того были уничтожены 5 БМП бригады и один тягач МТ-ЛБ. Кроме того, в районе Красного Яра был уничтожен танк Т-64 БВ 128-й ОГПБр. В первых числах сентября личный состав бригады был выведен с Донбасса. Исключение составила одна механизированная рота, усиленная танковым взводом, которую оставили в районе Станицы Луганской.В октябре 2014 128-ю бригаду вновь отправили на Донбасс. Бригада занимала позиции в районе Дебальцево. В ходе позиционных боев с октября по декабрь погиб 21 боец 128-й ОГПБр, кроме того, были уничтожены 4 БМП бригады.Новый 2015 года принес бригаде самые серьезные потери за весь период войны на Донбассе. По факту, 128-я ОГПБр играла ключевую роль в обороне ВСУ на Дебальцевском участке. Учитывая стратегическое значение Дебальцево, украинская сторона в течении полугода оборудовала сеть опорных пунктов на подступах к городу. Подразделения ВСУ обладали значительным количеством артиллерии, способной в любой момент оказать огневую поддержку атакованным опорным пунктам. Однако главной проблемой наступающих ВСН стали далеко не фортификационные сооружения и заградительный огонь артиллерии. ВСУ образца 2015 были на порядок боеспособней по сравнению с 2014 годом. Боевой опыт плюс существенные мероприятия по укреплению армии сыграли свою роль. Сражение за Дебальцево не стало для ВСН легкой прогулкой и стоило защитникам Донбасса большой крови. Кроме того, в ходе зимней кампании выявились существенные проблемы в военном строительстве Республик, неизбежных при трансформировании ополчения в регулярную армию. Так, несмотря на появление большого количества бронетехники и артиллерии, в ВСН имелись серьезные проблемы со специалистами по их эксплуатации, что зачастую приводило к поломкам матчасти. Было слабо организовано взаимодействие между родами войск. По ряду причин, недавно сформированные мотострелковые бригады не были достаточно укомплектованы личным составом. Пехоты существенно не хватало. Кроме того, ВСН не обладали опытом прорыва укрепленных районов противника, бои за Дебальцево заставили их усваивать эту науку непосредственно в ходе боев.В середине января подразделение ВСН при поддержке артиллерии начали наступление на дебальцевском направлении. Первоначальный план предусматривал окружение всей группировки ВСУ в Дебальцевском выступе путем соединения наступающих частей ДНР и ЛНР в районе севернее Светлодарска. Однако, не смотря на первоначальный успех в районе Троицкого и Красного Пахаря, наступление войск ЛНР на Попасную было остановлено контрударами ВСУ. Командование ВСН отказалось от идеи организации "большого котла", сместив удары южнее. 25 января в районе села Санжаровка бойцы 128-й бригады при поддержке 54-го разведывательного батальона сумели уничтожить три танка батальона "Август" ЛНР, атаковавших опорный пункт без поддержки пехоты. В конце января бойцы 128-й бригады вели ожесточенные бои за опорные пункты в районе Редкодуба и Никишино. Бои за Редкодуб стоили обеим сторонам больших потерь в живой силе и технике. К 6 февраля ВСУ оставили Редкодуб и Никишино, не в силах находиться под огнем артиллерии ВСН. К 8 февраля бригада ЛНР "Призрак" сумела выбить бойцов 128-й бригады из Новогригорьевки и завязать бои в Чернухино, существенно сузив горловину мешка. Огромную роль в успехе "Призрака" сыграла массированная артиллерийская поддержка.9 февраля была перерезана трасса в районе Логвиново. Котел замкнулся. Однако, в первые часы после замыкания кольца окружения по трассе продолжали перемещаться колонны ВСУ, которые уничтожались бойцами ДНР. В этот день под Логвиново погибли как минимум 4 бойца 128-й бригады, в ключая командиров артиллерийской и зенитной батарей. Окруженная 128-я ОГПБр несла существенные потери от артиллерийского огня. Подразделения ВСН добились существенного огневого превосходства над ВСУ, которое постоянно увеличивалась в силу выхода из строя украинских орудий. Так, 11 февраля артиллерийский снаряд попал в грузовик 128-й бригады, пытавшийся вывезти раненных военнослужащих. Погибли 13 бойцов, фамилии которых до сих пор не внесены в официальные списки погибших, хотя факт потери признан заместителем командира бригады Бондарем. Однако,согласно официальным данным, потери в бригады с 9 по 11 февраля составили всего 5 человек убитыми ( #ПотерьНет ).12 февраля был убит начальник разведки бригады майор Постолаки, вместе с ним погибли еще 7 военнослужащих. В дальнейшем, по официальным данным в бригаде не было потерь вплоть до 16 февраля, когда погибли еще 4 военнослужащих. Заявления об отсутствии погибших чудесным образом контрастируют с данными городской больницы Артемовска, куда 13-14 февраля были доставлены около 200 раненных бойцов ВСУ. Отсутствие серьезного численного перевеса, необходимого для окончательной зачистки Дебальцевского котла, не позволило ВСН полностью уничтожить 128-ю бригаду. 18 февраля основной части личного состава удалось выйти из окружения, за что командир 128 ОГПБр полковник Шаптала был награжден званием Героя Украины. Украинская пропаганда объявило оставление позиций под Дебальцево плановым отходом и блестящей военной операцией. Однако, потери, понесенные ВСУ при осуществлении "планового отхода" впечатляют. Той же 128-й бригаде удалось сохранить большую часть личного состава, однако большая часть техники была брошена.Согласно информации из украинских источников, 128-я горно-пехотная бригада потеряла в ходе боев за Дебальцево как минимум 93 человека убитыми. Эта цифра вызывает существенные сомнения, и скорее всего занижена в несколько раз. Впечатляют потери бригады в технике. В ходе боев были уничтожены 9 САУ, 15 БМП и еще 7 бронемашин бригады. Трофеями ВСН стали танк Т-64, 35 БМП, 7 САУ, а также 13 прочих единиц бронетехники. Кроме того, бригада бросила в Дебальцево значительную часть своего автопарка. Фактически после зимних боев бригада осталась без артиллерии и бронетехники.С марта по ноябрь 2015 года 128-я ОГПБр вела позиционные бои в районе Станицы Луганской, потеряв при этом как минимум 24 человека убитыми, после чего была выведена с Донбасса на ротацию.В марте 2016 бригаду вернули на Донбасс. В этот раз она действовала в районе Авдеевки. Подразделения 128-й ОГПБр приняли активное участие в боях в районе ясиноватского блокпоста в марте 2016 года.Бригада действовала на этом участке до декабря 2016, после чего вновь была выведена на ротацию. За период с марта по декабрь 2016 128-й ОГПБр потеряла 24 человека убитыми и две БМП.С июля 2017 бойцы 128 бригады ведут позиционные бои в районе Горловки. Потери бригады за этот период составляют как минимум 7 человек убитыми.Согласно официальным данным за период войны на Донбассе бригада потеряла 144 человека убитыми. Однако, поименные списки погибших бригады содержат фамилии 174 военнослужащих, погибших с апреля 2014 года. Всего, согласно данным открытых украинских источников, потери бригады составляют как минимум 187 человек убитыми. https://vk.com/military_politik?w=wall-140312885_24708 – цинк1. 25-я воздушно-десантная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3205583.html 2. Батальон "Айдар" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3240562.html 3. Батальон "Донбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3243261.html 4. Полк "Азов" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3254314.html 5. Батальона "Кривбасс" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3354220.html 6. 3-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3366344.html 7. Полк "Днепр" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3367498.html 8. 80-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3381187.html 9. 36-я бригада морской пехоты в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3416552.html 10. 79-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3486882.html 11. 95-я аэромобильная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3514785.html 12. 81-я десантно-штурмовая бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3661572.html 13. Батальон "Днепр-2" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3707062.html 14. 51-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3727932.html 15. 24-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3741851.html 16. 72-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3751198.html 17. 93-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3759796.html 18. 1-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3764147.html 19. 73-й морской центр специального назначения в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3767885.html 20. 17-я танковая бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3781823.html 21. 30-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3790630.html 22. 92-я механизированная бригада ВСУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3796297.html 23. 8-й полк спецназа ГУР МОУ в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3799516.html 24. 25-й батальон "Киевская Русь" в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3813630.html 25. 28-я механизированная бригада в боях на Донбассе – https://colonelcassad.livejournal.com/3826211.html

К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com